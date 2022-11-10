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2022-11-10 15:25:25

日本旅遊｜3日限定快閃優惠！ 9大日本旅遊產品大放送 東京teamLab/關西樂享周遊券買一送一

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日本旅遊｜3日限定快閃優惠！ 9大日本旅遊產品大放送 東京teamLab/關西樂享周遊券買一送一

日本旅遊｜3日限定快閃優惠！ 9大日本旅遊產品大放送 東京teamLab/關西樂享周遊券買一送一

臨近雙11，旅遊網站KKDay推出3日限定快閃優惠，有9大日本旅遊產品，包括周遊券、景點門票等，其中東京teamLab美術館門票買一送一，限量20套，即將遊日的大家一定不能錯過！

111015:00橫濱空中纜車&橫濱大摩天輪門票

橫濱空中纜車連接JR櫻木町到港未來 21 新港地區的運河公園的空中纜車，於2021422日啟用。纜車單程約630公尺，高40公尺，單程所需時間約5分鐘，透過車廂窗戶可以看到代表橫濱和港未來的美麗城市景觀，包括橫濱的大摩天輪Cosmo Clock 21，無論是情侶約會或親子旅遊登能舒適的享受橫濱空中散步的樂趣。

橫濱空中纜車單程票

KKday優惠:成人 HK$49/ (產品價值會因應匯率浮動而改變)

橫濱空中纜車單程票&橫濱大摩天輪Cosmo Clock 21門票

KKday優惠: 成人 HK$72/ (產品價值會因應匯率浮動而改變)

橫濱空中纜車 Yokohama Air Cabin 單程票＋橫濱水上巴士船票

KKday優惠: 成人 HK$82/ (產品價值會因應匯率浮動而改變)

優惠期(預訂期) : 2022111015:002022111623:59

可選擇日期：即日至20221130

全長約630m，單程約5分鐘，透過車廂窗戶可以欣賞橫濱的美麗景色。 橫濱空中纜車 Yokohama Air Cabin 單程票＋橫濱水上巴士 Sea Bass 船票 橫濱空中纜車 Yokohama Air Cabin 單程票＆橫濱大摩天輪 Cosmo Clock 21 門票 日本首座、世界最新的都市型循環式纜車「Yokohama Air Cabin」

111015:00沖繩南部一日遊

去沖繩本島南部一日遊！大家將到訪在網紅咖啡廳Cafe薑黃花吹海風拍美照。之後前往沖繩世界文化王國，玉泉洞，瀨長島，盡情遊覽沖繩的歷史人文與自然風光。最後更會在瀨長島的—Umikaji Terrace盡情購物！

KKday 間限定半價促銷～11/15截止】沖繩南部一日遊

KKday優惠(2人起): HK$350/2位，平均HK$175/(產品價值會因應匯率浮動而改變)

出發時間以及地點：09:00 DFS 環球免稅店前（T Galleria沖繩）/ 09:15 縣廳前

回程資訊：18:00縣廳前/18:30 DFS環球免稅店前（T Galleria沖繩）

優惠期 (預訂期) : 即日至20221115 23:59

可選擇日期：202211月至20233月（星期日、二、四、六）

沖繩世界文化王國、玉泉洞 沖繩平價精品購物城 ASHIBINAA 瀨長島 Cafe薑黄花

111015:00沖繩中北部一日遊

另有沖繩中北部一日遊，行程包括萬座毛、古宇利大橋等。更會到訪擁有世界上最大的水槽的「美麗海水族館」，及曾為美軍基地舊址的美國村，附近的北谷公園以及日落海灘同樣值得一看！

KKday期間限定半價促銷～11/15截止】沖繩本島北部一日遊

KKday優惠(2人起): HK$404/位，平均 HK$202/(產品價值會因應匯率浮動而改變)

出發時間以及地點： 08:00 縣廳前出發 / 08:20DFS 環球免稅店前(T Galleria 沖繩)出發

回程資訊：17:35美國村 北谷町觀光協會前 / 18:40DFS 環球免稅店/縣廳前

優惠期 (預訂期) : 即日至2022111523:59

可選擇日期：202211月至 20233月（星期一、三、五）

美麗海水族館 萬座毛 古宇利大橋 美國村

111111:002023年白川鄉點燈・巴士半日遊

白川・合掌造白川位於岐阜縣的西北位置，四周被陡峭的群山包圍，一年四季都能欣賞不同美景的白川合掌村落，其中以每年冬季1-2月期間舉辦的點燈活動最為出名。茅草屋頂上堆積厚重白雪，搭配夜間點燈宛如置身童話場景，呈現如時光靜止般的寧靜祥和。體驗冬季限定美景的夢幻點燈行程，KKday 獨家限量開賣，千萬不要錯過！

白川鄉點燈・巴士半日遊｜含展望台門票

KKday優惠: HK$422/ (產品價值會因應匯率浮動而改變)

白川鄉點燈・巴士半日遊｜含合掌造民家園門票

KKday優惠: HK$337/ (產品價值會因應匯率浮動而改變)

優惠期 (預訂期) : 2022111111:00（售完即止）

可選擇日期：20231152229日、251219

世界遺產 高山白川鄉點燈一日遊｜名古屋出發

KKday優惠: HK$878/ (產品價值會因應匯率浮動而改變)

行程包括：飛驒高山古街、白川鄉合掌村落、白川鄉點燈、【早鳥優惠】價格已包含飛驒牛套餐

優惠期 (預訂期) : 即日起（售完即止）

可選擇日期：2023251219

白川鄉合掌村落 飛驒高山古街 白川鄉合掌村 被列入世界文化遺產的白川鄉合掌村落 白川鄉冬季點燈活動

111115:00東京豐洲新型態美術館門票teamLab Planets TOKYO

東京必去teamLabteamLab標榜沉浸式體驗，將人與作品融為一體，以「身臨其境/ Body Immersive」為概念，身體完全沉浸於其中的新型藝術，適合各年齡層前來體驗。KKDay購買門票可享買一送一優惠，限量20套。

teamLab Planets TOKYO 門票

【限量搶20套】買一送一 (輸入優惠碼「KKLAB50OFF」即享此優惠)

KKday優惠: HK$173/2位(產品價會因應匯率浮動而改變)

11月營業時間：平日：10:00 - 20:00；六日、國定假日：9:00 - 21:00

優惠期 (預訂期) : 2022 年 11 月 11 日 15:00（優惠碼用完即止）

可選擇日期：即日至 2022 年 11 月 30 日

從空中噴湧而出的焰粒子世界 斜坡上的光之瀑布 無窮無盡的水晶宇宙 焰粒子世界 漂浮於落花世界 漂浮的花園──花朵與我同根同源，花園與我合為一體 擁有自我意識的變化空間，擴張的立體存在 擁有自我意識的變化空間，擴張的立體存在 苔蘚庭園中呼應的小宇宙群 ── 固化光色, 日出與日落

111115:00東京SMALL WORLDS TOKYO Admission Passport入場護照

位於東京有明的一個新型態主題樂園「SMALL WORLDS TOKYO」，融合日本獨到細膩的手工技術及最新科技，以1/80的比例實現了「動態的迷你模型世界」。場館內規劃了六大展區，分別為「關西國際機場區」、「美少女戰士區」、「太空中心區」、「世界小鎮區」及「新世紀福音戰士・第三新東京市區」、「新世紀福音戰士格那庫區」，一定與迷你模型打卡！

SMALL WORLDS TOKYO Admission Passport 入場護照

KKday優惠: 成人HK$102/位（原價：HK$145）(產品價會因應匯率浮動而改變)

優惠期 (預訂期) : 2022 年 11 月 11 日 15:00 至 2022 年 11 月 17 日 23:59

可選擇日期：2022 年 11 月至 2022 年 12 月

各式各樣驚險刺激的遊樂設施 提供餐廳、餐車、路邊攤販等多種飲食選擇 園區中特別規劃適合兒童的遊樂設施 暢遊於電影世界樂園 精緻的場景佈置，讓旅客彷彿置身於電影中 與卡通人物拍照留影 與超人氣電影明星互動

111115:00東京台場JOYPOLIS門票

JOYPOLIS是由SEGA電子遊戲公司所開設的大型室內主題樂園，場內多為體感型遊樂 設施，一共有三層樓，共20多種刺激有趣的設施。位於一樓的炫影飛旋TOKYO是全館人氣第一名的節奏遊戲設施，需默契良好的兩人一起遊玩。二樓則有較多適合親子互動的益智型遊樂設施，適合各年齡層的遊客體驗。三樓 設置了多種遊樂設施，冒險類的遊戲更是大受歡迎。除常規的遊樂設施外，JOYPOLIS也會不定期舉辦活動，如舞台表演，分成常規表演和期間限定表演，常規的舞台秀「LOPIT Special Show」，運用先進技術產生一位可愛的女生角「LOPIT」。

JOYPOLIS入場券&一日設施無限搭乘

KKday優惠:成人HK$161/位（原價：HK$242）(產品價值會因應匯率浮動而改變)

優惠期 (預訂期) : 2022年11月11日15:00 至2022年11月17日23:59

可選擇日期：2022年11月至2023年1月

東京台場 JOYPOLIS 東京台場 JOYPOLIS

111215:00關西樂享周遊券

關西樂享周遊券可讓大家一個禮拜內任選三個喜歡的設施／店家體驗，大阪、京都、神戶的人氣景點與美食都用到，包括阿倍野展望台、大阪道頓堀觀光遊艇、京都鐵道博物館、神戶布引香草園、Tonton Tonkatsu炸豬排店等。於KKDay購買門票可享買一送一優惠，限量100套。

關西樂享周遊券 1Week Free Pass【限量搶100套】買一送一

KKday優惠: HK$108/2位，平均 HK$54/ (產品價值會因應匯率浮動而改變)

憑證兌換有效期限：購買日+30天內有效

優惠期 (預訂期) : 2022 11 12 15:00 - 11 30 23:59 (售完即止)

關西美食 嵐電 1 日券＋嵐山美食兌換券，輕鬆暢遊美麗嵐山 關西樂享周遊券 298燒肉 (1000日圓優惠券，若有價差需現場支付差額。) 大阪道頓堀觀光遊艇 京都鐵道博物館 阿倍野展望台 HARUKAS 300 神戶 Frantz 美味甜點 神戶布引香草園・纜車 神戶協奏曲號郵輪
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