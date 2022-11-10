日本旅遊｜3日限定快閃優惠！ 9大日本旅遊產品大放送 東京teamLab/關西樂享周遊券買一送一

臨近雙11，旅遊網站KKDay推出3日限定快閃優惠，有9大日本旅遊產品，包括周遊券、景點門票等，其中東京teamLab美術館門票買一送一，限量20套，即將遊日的大家一定不能錯過！

月 10 日 15:00 ｜ 橫濱空中纜車 & 橫濱大摩天輪門票 111015:00 橫濱空中纜車連接JR櫻木町到港未來 21 新港地區的運河公園的空中纜車，於2021年4月22日啟用。纜車單程約630公尺，高40公尺，單程所需時間約5分鐘，透過車廂窗戶可以看到代表橫濱和港未來的美麗城市景觀，包括橫濱的大摩天輪Cosmo Clock 21，無論是情侶約會或親子旅遊登能舒適的享受橫濱空中散步的樂趣。 橫濱空中纜車單程票 KKday優惠:成人 HK$49/位 (產品價值會因應匯率浮動而改變) 橫濱空中纜車單程票 & 橫濱大摩天輪 Cosmo Clock 21 門票 KKday優惠: 成人 HK$72/位 (產品價值會因應匯率浮動而改變) 橫濱空中纜車 Yokohama Air Cabin 單程票＋橫濱水上巴士船票 KKday優惠: 成人 HK$82/位 (產品價值會因應匯率浮動而改變) 優惠期(預訂期) : 2022年11月10日15:00至2022年11月16日23:59 可選擇日期：即日至2022年11月30日

月 10 日 15:00 ｜ 沖繩南部一日遊 111015:00 去沖繩本島南部一日遊！大家將到訪在網紅咖啡廳Cafe薑黃花吹海風拍美照。之後前往沖繩世界文化王國，玉泉洞，瀨長島，盡情遊覽沖繩的歷史人文與自然風光。最後更會在瀨長島的—Umikaji Terrace盡情購物！ 【 KKday 間限定半價促銷～ 11/15 截止】 沖繩南部一日遊 KKday優惠(2人起): HK$350/2位，平均HK$175/位(產品價值會因應匯率浮動而改變) 出發時間以及地點：09:00 DFS 環球免稅店前（T Galleria沖繩）/ 09:15 縣廳前 回程資訊：18:00縣廳前/18:30 DFS環球免稅店前（T Galleria沖繩） 優惠期 (預訂期) : 即日至2022年11月15日 23:59 可選擇日期：2022年11月至2023年3月（星期日、二、四、六）

月 10 日 15:00 ｜ 沖繩中北部一日遊 111015:00 另有沖繩中北部一日遊，行程包括萬座毛、古宇利大橋等。更會到訪擁有世界上最大的水槽的「美麗海水族館」，及曾為美軍基地舊址的美國村，附近的北谷公園以及日落海灘同樣值得一看！ 【 KKday 期間限定半價促銷～ 11/15 截止】沖繩本島北部一日遊 KKday優惠(2人起): HK$404/位，平均 HK$202/位(產品價值會因應匯率浮動而改變) 出發時間以及地點： 08:00 縣廳前出發 / 08:20DFS 環球免稅店前(T Galleria 沖繩)出發 回程資訊：17:35美國村 北谷町觀光協會前 / 18:40：DFS 環球免稅店/縣廳前 優惠期 (預訂期) : 即日至2022年11月15日23:59 可選擇日期：2022年11月至 2023年3月（星期一、三、五）

月 11 日 11:00 ｜ 2023 年白川鄉點燈・巴士半日遊 111111:00 白川鄉・合掌造白川鄉位於岐阜縣的西北位置，四周被陡峭的群山包圍，一年四季都能欣賞不同美景的白川鄉合掌村落，其中以每年冬季1-2月期間舉辦的點燈活動最為出名。茅草屋頂上堆積厚重白雪，搭配夜間點燈宛如置身童話場景，呈現如時光靜止般的寧靜祥和。體驗冬季限定美景的夢幻點燈行程，KKday 獨家限量開賣，千萬不要錯過！ 白川鄉點燈・巴士半日遊｜含展望台門票 KKday優惠: HK$422/位 (產品價值會因應匯率浮動而改變) 白川鄉點燈・巴士半日遊｜含合掌造民家園門票 KKday優惠: HK$337/位 (產品價值會因應匯率浮動而改變) 優惠期 (預訂期) : 2022年11月11日11:00（售完即止） 可選擇日期：2023年1月15、22、29日、2月5、12、19日 世界遺產 高山白川鄉點燈一日遊｜名古屋出發 KKday優惠: HK$878/位 (產品價值會因應匯率浮動而改變) 行程包括：飛驒高山古街、白川鄉合掌村落、白川鄉點燈、【早鳥優惠】價格已包含飛驒牛套餐 優惠期 (預訂期) : 即日起（售完即止） 可選擇日期：2023年2月5、12、19日

月 11 日 15:00 ｜ 東京 豐洲新型態美術館門票 teamLab Planets TOKYO 111115:00 東京必去teamLab！teamLab標榜沉浸式體驗，將人與作品融為一體，以「身臨其境/ Body Immersive」為概念，身體完全沉浸於其中的新型藝術，適合各年齡層前來體驗。於KKDay購買門票可享買一送一優惠，限量20套。 teamLab Planets TOKYO 門票 【限量搶20套】買一送一 (輸入優惠碼「KKLAB50OFF」即享此優惠) KKday優惠: HK$173/2位(產品價值會因應匯率浮動而改變) 11月營業時間：平日：10:00 - 20:00；六日、國定假日：9:00 - 21:00 優惠期 (預訂期) : 2022 年 11 月 11 日 15:00（優惠碼用完即止） 可選擇日期：即日至 2022 年 11 月 30 日

月 11 日 15:00 ｜ 東京 SMALL WORLDS TOKYO Admission Passport 入場護照 111115:00 位於東京有明的一個新型態主題樂園「SMALL WORLDS TOKYO」，融合日本獨到細膩的手工技術及最新科技，以1/80的比例實現了「動態的迷你模型世界」。場館內規劃了六大展區，分別為「關西國際機場區」、「美少女戰士區」、「太空中心區」、「世界小鎮區」及「新世紀福音戰士・第三新東京市區」、「新世紀福音戰士格那庫區」，一定與迷你模型打卡！ SMALL WORLDS TOKYO Admission Passport 入場護照 KKday優惠: 成人HK$102/位（原價：HK$145）(產品價值會因應匯率浮動而改變) 優惠期 (預訂期) : 2022 年 11 月 11 日 15:00 至 2022 年 11 月 17 日 23:59 可選擇日期：2022 年 11 月至 2022 年 12 月

月 11 日 15:00 ｜ 東京台場 JOYPOLIS 門票 111115:00 JOYPOLIS是由SEGA電子遊戲公司所開設的大型室內主題樂園，場內多為體感型遊樂 設施，一共有三層樓，共20多種刺激有趣的設施。位於一樓的炫影飛旋TOKYO是全館人氣第一名的節奏遊戲設施，需默契良好的兩人一起遊玩。二樓則有較多適合親子互動的益智型遊樂設施，適合各年齡層的遊客體驗。三樓 設置了多種遊樂設施，冒險類的遊戲更是大受歡迎。除常規的遊樂設施外，JOYPOLIS也會不定期舉辦活動，如舞台表演，分成常規表演和期間限定表演，常規的舞台秀「LOPIT Special Show」，運用先進技術產生一位可愛的女生角「LOPIT」。 J OYPOLIS 入場券&一日設施無限搭乘 KKday優惠:成人HK$161/位（原價：HK$242）(產品價值會因應匯率浮動而改變) 優惠期 (預訂期) : 2022年11月11日15:00 至2022年11月17日23:59 可選擇日期：2022年11月至2023年1月