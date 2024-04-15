日本旅遊2024｜立山黑部4月開山！精選一日團/兩日一夜優惠 指定信用卡再減$150 一次過玩白川鄉/飛驒高山+住溫泉酒店 日本立山黑部2024｜立山黑部每年約4月中開山，而2024年的立山黑部開山時間為4月15日至11月30日。有日本阿爾卑斯山之稱的立山黑部，是旅日必去的景點之一，每年都吸引到不少遊客到此一遊！層層積雪疊起的高牆，親眼所見才能感受其震撼，立即開始規劃行程，一睹高大雪壁的壯觀景象。以下為大家精選4大立山黑部旅行團優惠，用指定信用卡可再減高達$150，即睇內文詳情輕鬆出遊！

4. 立山黑部2024｜上高地＆立山黑部阿爾卑斯山脈路線2天1夜之旅 參加從東京出發的 2 天 1 夜旅遊，從2條路線中選擇1條（從立山進入⇒從扇澤出發，或往返扇澤⇔室堂），探索所有立山黑部阿爾卑斯山脈路線的熱門必看景點。 【扇澤室堂線】 2~4 人間 套餐包括：此團行程從扇澤出發到室堂。此團包1晚白馬莫諾木酒店住宿、早餐及晚餐。 價錢：成人HK$2,649起【人均低至HK$663；原價HK$2,991】 兒童（4-11歲）HK$2,250起【原價HK$2,352】 *價格隨匯率浮動，請參考活動頁面價錢為準。 可預訂日期：4-6月指定日子 【立山扇澤線】 2~4 人間 套餐包括：此團行程從扇澤出發到室堂。此團包1晚大和魯內酒店 - 富山站前住宿、早餐及晚餐。 價錢：成人HK$3,007起【人均低至HK$752；原價HK$3,183】 兒童（4-11歲）HK$2,403起【原價HK$2,544】 *價格隨匯率浮動，請參考活動頁面價錢為準。 可預訂日期：5-6月指定日子 立即預訂