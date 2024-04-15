日本旅遊2024｜立山黑部4月開山！精選一日團/兩日一夜優惠 指定信用卡再減$150 一次過玩白川鄉/飛驒高山+住溫泉酒店
日本立山黑部2024｜立山黑部每年約4月中開山，而2024年的立山黑部開山時間為4月15日至11月30日。有日本阿爾卑斯山之稱的立山黑部，是旅日必去的景點之一，每年都吸引到不少遊客到此一遊！層層積雪疊起的高牆，親眼所見才能感受其震撼，立即開始規劃行程，一睹高大雪壁的壯觀景象。以下為大家精選4大立山黑部旅行團優惠，用指定信用卡可再減高達$150，即睇內文詳情輕鬆出遊！
1. 立山黑部2024｜立山黑部雪牆巴士一日遊（名古屋出發）
此行程可乘坐巴士前往立山黑部阿爾卑斯山脈路線「室堂」的最高點。在自由時間內，可以親身走過壯觀的雪牆和雪廊。行程包含午餐。
價錢：每人HK$1,064起
*價格隨匯率浮動，請參考活動頁面價錢為準。
可預訂日期：5月頭少量日子
立即預訂
2. 立山黑部2024｜立山黑部阿爾卑斯山脈路線＆上高地2日遊（名古屋出發）
沿著雪壁步道行走，從獨特的纜車和隧道中欣賞下方山谷和山脈的全景。此團包1晚白馬住宿、早餐及晚餐。
價錢：成人 (2-4人一個房間) HK$2,544起
人均低至HK$636起！
*價格隨匯率浮動，請參考活動頁面價錢為準。
可預訂日期：5-6月指定日子
立即預訂
3. 立山黑部2024｜白川鄉 & 飛驒市 & 立山黑部雪牆2日遊（大阪出發）
從大阪出發，花兩天時間探索白川鄉和飛驒高山！高山保留了與其他日本城市不同的傳統風情，尤其是在其保存完好的老城區，在此散步1小時探索。作為世界遺產之一的白川鄉，至今已有約250年的歷史，靜謐山村散發着古老魅力，為人們展示了日本傳統文化的精髓。在富山APA酒店過夜，體驗富山温泉。行程第2天，將穿過立山收費公路，享受2小時海拔2450米的「大雪谷」雪牆漫步樂趣。
套餐包括：此團包1晚富山APA酒店或其他同級酒店住宿、第2天早餐。
價錢：成人 (2-3人一個房間) HK$1,815起
兒童（3 - 5歲）HK$ 1,765起
人均低至HK$605起！
*價格隨匯率浮動，請參考活動頁面價錢為準。
可預訂日期：4-6月指定日子
立即預訂：https://www.klook.com/zh-HK/activity/40327?aid=33620
4. 立山黑部2024｜上高地＆立山黑部阿爾卑斯山脈路線2天1夜之旅
參加從東京出發的 2 天 1 夜旅遊，從2條路線中選擇1條（從立山進入⇒從扇澤出發，或往返扇澤⇔室堂），探索所有立山黑部阿爾卑斯山脈路線的熱門必看景點。
【扇澤室堂線】 2~4人間
套餐包括：此團行程從扇澤出發到室堂。此團包1晚白馬莫諾木酒店住宿、早餐及晚餐。
價錢：成人HK$2,649起【人均低至HK$663；原價HK$2,991】
兒童（4-11歲）HK$2,250起【原價HK$2,352】
*價格隨匯率浮動，請參考活動頁面價錢為準。
可預訂日期：4-6月指定日子
【立山扇澤線】2~4人間
套餐包括：此團行程從扇澤出發到室堂。此團包1晚大和魯內酒店 - 富山站前住宿、早餐及晚餐。
價錢：成人HK$3,007起【人均低至HK$752；原價HK$3,183】
兒童（4-11歲）HK$2,403起【原價HK$2,544】
*價格隨匯率浮動，請參考活動頁面價錢為準。
可預訂日期：5-6月指定日子
立即預訂
Klook渣打信用卡優惠碼
憑渣打信用卡預訂指定產品單一淨簽賬滿指定金額，並於付款前輸入指定優惠碼，可享合共高達HK$500即時折扣！
優惠1：滿 HK$500輸入【 SCB24AM100】，可享HK$100即時折扣！
優惠2：滿 HK$1,200輸入【 SCB24AM150】，可享HK$150即時折扣！
推廣期: 2024年4月1日至5月31日