日本滑雪｜Rakuten Travel日本冬季旅遊推介 盤點5大滑雪場 ⾼達43折優惠

⽇本滑雪季由12⽉開始,從北海道到關⻄,全日本有超過100個滑雪場可以選擇!如果覺得無從入手,⽇本領先網上旅⾏社 Rakuten Trave為大家精選日本5個滑雪場,提供各式住宿⽅案,讓大家除了滑雪更可以體驗其他活動,包括免費造訪溫泉、主題樂園⾨票兼優先入場待遇等,由即⽇起⾄ 9 ⽉ 20 ⽇期間更有低⾄半價的 SUPER SALE「住宿⽅案折扣」,九⽉期間的不同⽇⼦更推出 「40% OFF 快閃優惠券」、「15% OFF SUPER SALE優惠券」及「30% OFF 地區限定優惠券」,大家一於把機會!

日本滑雪場推介|⼭形縣 - 藏王溫泉滑雪場

藏王溫泉滑雪場位於⽇本⼭形縣的藏王溫泉區,是當地知名且歷史悠久滑雪勝地。滑雪者可以按⾃⼰能⼒,在 15 個滑雪區域和 26 條不同難度的雪道上滑⾏,最⻑的雪道⻑達 9公⾥,適合各種滑雪⽔平的旅客前來挑戰。藏王溫泉滑雪場以其多元化的滑雪環境聞名,無論是新⼿還是老⼿,都可於此找到適合⾃⼰的滑雪區域。

Rakuten Travel 預訂酒店更可選擇獨家套餐選項,包括在俯瞰⼭景的主餐廳「OHGOTTUO」,品嚐人氣 No.1 並以四種⼭形名牌食材製作的季節性創意晚餐「RURI」,包括稀有和⽜入饌,並享受僅限入住飯店的住客免費造訪的七處藏王溫泉,免費使⽤⾼湯通溫泉街上的三個公共浴場以及⾼宮集團的各項設施。

Rakuten Travel 酒店推介⼀:藏王溫泉⼭形⾼⾒屋集團瑠璃度假村

SUPER SALE 低⾄ 9 折,疊加優惠券更低⾄ 54 折



三⽊屋參倉來溫泉旅館

