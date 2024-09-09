日本滑雪｜Rakuten Travel日本冬季旅遊推介 盤點5大滑雪場 ⾼達43折優惠

⽇本滑雪季由12⽉開始，從北海道到關⻄，全日本有超過100個滑雪場可以選擇！如果覺得無從入手，⽇本領先網上旅⾏社 Rakuten Trave為大家精選日本5個滑雪場，提供各式住宿⽅案，讓大家除了滑雪更可以體驗其他活動，包括免費造訪溫泉、主題樂園⾨票兼優先入場待遇等，由即⽇起⾄ 9 ⽉ 20 ⽇期間更有低⾄半價的 SUPER SALE「住宿⽅案折扣」，九⽉期間的不同⽇⼦更推出 「40% OFF 快閃優惠券」、「15% OFF SUPER SALE優惠券」及「30% OFF 地區限定優惠券」，大家一於把機會！
日本滑雪場推介｜⼭形縣 - 藏王溫泉滑雪場
藏王溫泉滑雪場位於⽇本⼭形縣的藏王溫泉區，是當地知名且歷史悠久滑雪勝地。滑雪者可以按⾃⼰能⼒，在 15 個滑雪區域和 26 條不同難度的雪道上滑⾏，最⻑的雪道⻑達 9公⾥，適合各種滑雪⽔平的旅客前來挑戰。藏王溫泉滑雪場以其多元化的滑雪環境聞名，無論是新⼿還是老⼿，都可於此找到適合⾃⼰的滑雪區域。
Rakuten Travel 預訂酒店更可選擇獨家套餐選項，包括在俯瞰⼭景的主餐廳「OHGOTTUO」，品嚐人氣 No.1 並以四種⼭形名牌食材製作的季節性創意晚餐「RURI」，包括稀有和⽜入饌，並享受僅限入住飯店的住客免費造訪的七處藏王溫泉，免費使⽤⾼湯通溫泉街上的三個公共浴場以及⾼宮集團的各項設施。
Rakuten Travel 酒店推介⼀：藏王溫泉⼭形⾼⾒屋集團瑠璃度假村
SUPER SALE 低⾄ 9 折，疊加優惠券更低⾄ 54 折
三⽊屋參倉來溫泉旅館
SUPER SALE 低⾄ 9 折，疊加優惠券更低⾄ 54 折
日本滑雪場推介｜⼭梨縣 - 富⼠天滑雪場
富⼠天滑雪場位於富⼠⼭下海拔 1,300 米，滑雪有非常壯觀的富⼠⼭做背景。從東京新宿出發，只需 90 分鐘⾞程即可抵達，交通極為便利。在富⼠天滑雪場，滑雪者可以盡情體驗雙板滑雪、單板滑雪、滑雪橇、雪地嬉戲等各種選擇。
酒店位於富⼠急遊樂園旁，享有富⼠⼭景⾊，設有⼤型溫泉浴池及⽔療區。經Rakuten Travel 預訂酒店指定住宿⽅案，更可獲得富⼠急遊樂園 1 ⽇⾨票兼優先入場待遇，體驗各種刺激的遊樂設施。此外，住客更可免費享受露天浴池的富⼠⼭景⾊，讓⾝⼼得到完美放鬆。入住期間，酒店為住客提供免費泊⾞服務。
日本滑雪場推介｜北海道 - ⼤雪⼭層雲峽⿊岳滑雪場
滑雪場坐落於北海道中央⼭脈、⼤雪⼭系東北部，位於層雲峽溫泉上⽅，雪質鬆軟綿密，非常受滑雪愛好者歡迎。滑雪區設有纜⾞及⼀條雪道，雪道全⻑ 12 公⾥，根據路線 不同可以嘗試到林間雪道、壓雪滑道、非壓雪滑道等不同體驗。 ⼤雪⼭層雲峽⿊岳滑雪場的開放時間⻑，由 11 ⽉起開放到隔年的 5 ⽉黃⾦週假期為⽌， 滑雪者都能盡情體驗北海道的冰雪樂趣。⽽滑雪場的另⼀個賣點是完善的溫泉設施，供滑雪⼈⼠在運動整天後療癒⾝⼼。
經 Rakuten Travel 預訂酒店，可享不同套餐選項，包括免費享受 60 分鐘岩盤浴，晚餐時兼享無限暢飲服務；或包含提供層雲峽熱⾨旅遊景點⿊岳纜⾞的入場券，體驗空中漫步之旅，登上海拔 1,300 米的⼤雪⼭脈的⿊岳五合⽬，欣賞壯麗的景⾊。
日本滑雪場推介｜兵庫縣 - 六甲⼭滑雪場
六甲⼭滑雪場是⽇本⾸座結合⼈造雪與天然雪的滑雪勝地，適合不同程度的滑雪者挑戰初級或⾼級的滑雪道。另⼀亮點是滑雪場提供清晨及夜間的滑雪體驗，無論何時都可以享受極致的滑雪體驗。雪場的地理位置優越，由⼤阪出發非常⽅便。帶著⼩朋友⼀同前來的話，可以前往滑雪場 附近的遊樂設施，提供有雪橇等活動。⼀家⼤⼩盡情享受玩雪樂趣，創造難忘的冬⽇回憶。
神⼾廣場酒店
SUPER SALE 低⾄ 8 折，疊加優惠券更低⾄ 48 折
日本滑雪場推介｜栃⽊縣- HUNTER MOUNTAIN 鹽原滑雪場
由東京搭乘新幹線約 1.5 ⼩時，再乘搭免費接駁巴⼠即可抵達。滑雪場設有⼤型纜⾞及12 條不同難度的滑道，包括⻑達 3,000 米的滑道，屬⾸都圈圍內規模最⼤的滑雪場之⼀。對於初學者來說，滑雪場設有多款滑道，例如橫向寬敞的雪道及家庭滑雪區等，讓滑雪者輕鬆享受滑雪樂趣。
池袋 Dormy Inn 酒店擁有池袋唯⼀的⿊湯「⿊⽔」天然溫泉浴池，由下午 3 時開放到隔天早上 10 時，深夜系旅客可在凌晨時分浸溫泉，並設有露天浴池、冷⽔浴以及⾼溫桑拿，提供多樣化的溫泉體驗。經Rakuten Travel 選購【「⿊湯」天然溫泉×三溫暖！ 】⽅案，即可包含浸泡「⿊湯」。「⿊湯」溫泉具有舒緩神經痛、肌⾁痛等功效，非常適合滑雪後回酒店浸浴消除疲勞。享受溫泉過後，酒店更於晚上提供免費醬油拉麵。
Rakuten Travel 會員9⽉專享 SUPER SALE 酒店限定優惠券
Rakuten Travel 為讓各位 Rakuten Travel 會員好好籌備今個冬季假期的住宿選項，於即日起⾄ 20 ⽇期間限定推出 SUPER SALE，呈獻折上折驚喜優惠，逾 2,800 間酒店參與優惠活動，提供折扣優惠。Rakuten Travel 會員只需登入 Rakuten Travel 香港網站或香港⼿機應⽤程式預訂，領取優惠券代碼，即可享受限定優惠。
優惠券領取詳情：
|
優惠類別
|
優惠詳情
|
快閃優惠第⼀彈：
40% OFF 快閃優惠券
|
入住期限：此優惠適⽤於 2024 年 9 ⽉ 4 ⽇⾄ 2025 年 3 ⽉ 31 ⽇ 期間入住並符合參與活動資格的訂單（* 以住宿設施當地時間為準，入住與退房⽇期均必須落在此入住⽇期區間內）。
|
快閃優惠第⼆彈：
15% OFF SUPER SALE 優惠券
|
|
|
⽇⾄ 2025 年 3 ⽉ 31 ⽇ 期間入住並符合參與活動資格的訂單（* 以住宿設施當地時間為準，入住與退房⽇期均必須落在此入住⽇期區間內）。
|
快閃優惠第三彈：
30% OFF 地區限定優惠券
|
30,000 ⽇圓。
領券時段：2024 年 9 ⽉ 18 ⽇ 13:00 （⽇本標準時間）⾄ 2024 年 9 ⽉ 19 ⽇ 23:59 （⽇本標準時間）
入住期限：此優惠適⽤於 2024 年 9 ⽉ 4 ⽇⾄ 2025 年 3 ⽉ 31 ⽇ 期間入住並符合參與活動資格的訂單（* 以住宿設施當地時間為準，入住與退房⽇期均必須落在此入住⽇期區間內）。