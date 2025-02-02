日本獲獎No.1熱賣！高蛋白十勝奶油麵包+高蛋白纖維咖啡首次登陸香港

人類攝取充足的蛋白質能減少脫髮、維持皮膚彈性、提升免疫力以及增強肌肉力量。專為塑造理想身型及減脂人士提供營養餐飲的日本品牌YOUR MEAL，首次登陸香港，並於YAICHI谷日百貨獨家開設線上官方店，今次帶來兩款屢獲大獎、皇牌暢銷商品「EXIT COFFEE 高蛋白纖維咖啡」及「YOUR BREAD 高蛋白十勝奶油麵包」。

大熱商品 YOUR BREAD 在日本推出首4個月已大賣25000+份，榮登日本樂天麵包部門實時銷量No.1， 又高踞樂天丹麥酥排行日間No.1，再於2024年9月獲日本連鎖藥妝店協會頒發「食與健康大賞 2024 白金賞」。YOUR BREAD高蛋白十勝奶油麵包選用北海道十勝奶油及意大利北部傳統酵母種製作，鬆軟美味，又能常溫保存。一份麵包含有16g 蛋白質，是雞蛋和普通方包的兩倍，能補充一餐所需的蛋白質，外出吃能隨時補充能量。

飲咖啡可美容

EXIT COFFEE 高蛋白纖維咖啡在 Qoo10 （由eBay Japan開設的網購平台）獲得食品類別銷量No.1，亦於2024年10月獲日本最大網購平台樂天市場頒發「月間優秀商戶賞」，是樂天的57000個商戶之中，最受客人喜愛的TOP 1優秀商戶。一杯 EXIT COFFEE含有7g 蛋白質，日飲三杯等同進食3個雞蛋，可補充高達40%成年人蛋白質需求。咖啡更添加美容成分「膠原蛋白胜肽」、膳食纖維「菊糖」、燃脂成份「L-瓜胺酸」及「咖啡單寧酸」，最適合工作忙碌的OL。

這兩款產品都能以簡單輕鬆的方式，讓忙碌的都市人每日攝取足夠蛋白質及營養。透過線上官方店下單後，由谷日百貨空運到港，100%運費回贈即送抵家門，真的很方便！