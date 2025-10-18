日本生蠔BB首訪港 又一城設4.2米巨型生蠔罐頭/生蠔BB和食屋/過百款周邊

香港的生蠔BB粉絲終於等到了！10月24日至11月13日期間，日本生蠔BB（Tsuburana Hitomino NAMAGAKI）登陸又一城，設兩大打卡位及限定店。粉絲必影4.2米高的巨型生蠔罐頭和「生蠔BB和食屋」。粉絲更可入手過百款周邊精品 ，把生蠔BB帶回家。

設兩大打卡點 必影 4.2 米高巨型生蠔罐頭！ 以天真無邪的表情和療癒可愛的造型，成為社交平台熱門話題的日本生蠔BB限定登陸又一城。官方展覽「NAMAGAKI FESTIVAL」以糖果色調為主題，打造超級夢幻可愛的氣氛。4.2米高的巨型生蠔罐頭裝置一定吸引全場目光！不同尺寸的生蠔BB從罐頭中傾瀉而下，十分可愛。旁邊的「生蠔BB和食屋」中，生蠔BB甚至化身廚師，為訪客烹調特別料理。定睛一看，原來和食屋更加擺有粉紅小南瓜，增添萬聖節氣氛。

限定店入手過百款精品 活動同時設限定店，推出超過100款日本直送和會場限定的主題商品，包括80款的新品。別錯過生蠔BB夾公仔機及珍藏卡抽卡機，看看能否帶走心水獎品。 活動期間，又一城My FESTIVAL會員購買$1,000的「又一城禮品卡」，即可獲贈限量版生蠔BB糖果罐造型手提袋及隨機一款生蠔BB誕生石系列掛飾。憑生蠔BB糖果罐造型手提袋更可於指定商戶參加「Trick or Treat」活動。

NAMAGAKI FESTIVAL @ Festival Walk 日期：10月24日至11月13日 時間：11am - 9pm 地點：又一城LG2層