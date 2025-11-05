日本紅葉APP｜Tenki/NAVITIME等賞楓3大預測工具 附天氣/景點/資訊

日本四季分明，每個季節都有獨特景致。而每逢秋天，日本各處的楓葉都會漸漸轉紅，襯托周邊建築物，形成日本獨有的風景，值得大家去探索！以下為大家推介紅葉マップ、Tenki.jp及NAVITIME for Japan Travel3個賞楓必備的實用手機APP，可以在程式中預覽紅葉景點、天氣、資訊等內容，計劃行程時更方便！

紅葉APP推介｜1.紅葉マップ

如果想了解日本各地的楓葉情況，可使用「紅葉マップ」手機APP。界面操作簡單，可直接選擇日本不同區域查看，發堀最地道的賞楓景點，安排行程時必用！

紅葉マップ iOS下載連結

紅葉マップ Google Play下載連結