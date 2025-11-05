熱門搜尋:
生活
2025-11-05 16:00:00

日本紅葉APP｜Tenki/NAVITIME等賞楓3大預測工具 附天氣/景點/資訊

日本紅葉｜秋季遊日必備！3大睇紅葉實用APP 賞楓景點/天氣/資訊

日本四季分明，每個季節都有獨特景致。而每逢秋天，日本各處的楓葉都會漸漸轉紅，襯托周邊建築物，形成日本獨有的風景，值得大家去探索！以下為大家推介紅葉マップ、Tenki.jp及NAVITIME for Japan Travel3個賞楓必備的實用手機APP，可以在程式中預覽紅葉景點、天氣、資訊等內容，計劃行程時更方便！

紅葉APP推介｜1.紅葉マップ

如果想了解日本各地的楓葉情況，可使用「紅葉マップ」手機APP。界面操作簡單，可直接選擇日本不同區域查看，發堀最地道的賞楓景點，安排行程時必用！

紅葉マップ iOS下載連結

紅葉マップ Google Play下載連結

紅葉マップ App內設紅葉地圖。 紅葉マップ App內設文字介紹。

紅葉APP推介｜2. Tenki.jp

「Tenki.jp」是日本氣象協會所開發的手機APP，提供日本各地的即時天氣及天氣預告。此外亦有提供即日的紅葉情報，大家出發之前可以透過手機APP查閱，確保可以看到紅葉。

Tenki.jp iOS下載連結

Tenki.jp Google Play下載連結

Tenki.jp是日本氣象協會推出的熱門天氣預報應用程式

紅葉APP推介｜3.NAVITIME for Japan Travel

日本交通考起唔少人，用「NAVITIME for Japan Travel」（日本旅遊 - 轉乘,東京,交通地圖,地鐵,火車,公車,鐵路）或者可以幫到手！這個手機APP可以為大家規劃路線，同時亦有提供多項旅遊資訊，包括紅葉及櫻花情報。

NAVITIME for Japan Travel iOS下載連結

NAVITIME for Japan Travel Google Play下載連結

NAVITIME for Japan Travel可以搜尋、建立和分享旅遊行程。

