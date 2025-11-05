日本紅葉APP｜Tenki/NAVITIME等賞楓3大預測工具 附天氣/景點/資訊

日本四季分明，每個季節都有獨特景致。而每逢秋天，日本各處的楓葉都會漸漸轉紅，襯托周邊建築物，形成日本獨有的風景，值得大家去探索！以下為大家推介紅葉マップ、Tenki.jp及NAVITIME for Japan Travel3個賞楓必備的實用手機APP，可以在程式中預覽紅葉景點、天氣、資訊等內容，計劃行程時更方便！
紅葉APP推介｜1.紅葉マップ
如果想了解日本各地的楓葉情況，可使用「紅葉マップ」手機APP。界面操作簡單，可直接選擇日本不同區域查看，發堀最地道的賞楓景點，安排行程時必用！
紅葉APP推介｜2. Tenki.jp
「Tenki.jp」是日本氣象協會所開發的手機APP，提供日本各地的即時天氣及天氣預告。此外亦有提供即日的紅葉情報，大家出發之前可以透過手機APP查閱，確保可以看到紅葉。
紅葉APP推介｜3.NAVITIME for Japan Travel
日本交通考起唔少人，用「NAVITIME for Japan Travel」（日本旅遊 - 轉乘,東京,交通地圖,地鐵,火車,公車,鐵路）或者可以幫到手！這個手機APP可以為大家規劃路線，同時亦有提供多項旅遊資訊，包括紅葉及櫻花情報。
NAVITIME for Japan Travel iOS下載連結