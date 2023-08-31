日本著名默劇團「小島屋万助劇場」X香港著名劇團「默寄默劇團」 22-23/9全新製作《繁忙都市》演出打工仔心聲

無需片言隻語，通過純熟的默劇技巧，顯示日常生活中的荒謬和人情味，探討城市受薪階級的生活。

三個短篇故事反映打工仔心聲

兩個劇團將再度攜手為香港劇迷帶來三個在日本深受觀眾喜愛的劇目，包括《脹爆人》、《冤家路窄》、及《笑男》。小島屋先生透過這三個短篇故事反映出都市裡上班族小人物的獨特個性，而小島屋先生最擅長運用日本喜劇方式把大城市中上班族的小男人對生活無奈、壓迫‥‥‥種種，呈現在觀衆面前。除了要帶给觀衆一次難忘的演出外，更希望藉此牽動同樣生活在繁忙都市裡的香港觀衆們心底之共鳴。

「小島屋万助劇團」足跡踏遍世界各地藝術節，他們透過純熟的默劇技巧，無需片言隻語，便將日常生活中的荒謬 、怪誕一一呈現、其演出既富幽默感和人情味，能夠欣賞到這個既有國際級水準，又有深厚藝術造詣，再加上充滿娛樂性，確實是香港觀衆不容錯過的演出。