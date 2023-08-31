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生活
2023-08-31 19:59:51

日本著名默劇團「小島屋万助劇場」X香港著名劇團「默寄默劇團」 22-23/9全新製作《繁忙都市》演出打工仔心聲

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日本著名默劇團「小島屋万助劇場」X香港著名劇團「默寄默劇團」 22-23/9全新製作《繁忙都市》演出打工仔心聲

日本著名默劇團「小島屋万助劇場」X香港著名劇團「默寄默劇團」 22-23/9全新製作《繁忙都市》演出打工仔心聲

無需片言隻語，通過純熟的默劇技巧，顯示日常生活中的荒謬和人情味，探討城市受薪階級的生活。

三個短篇故事反映打工仔心聲

兩個劇團將再度攜手為香港劇迷帶來三個在日本深受觀眾喜愛的劇目，包括《脹爆人》、《冤家路窄》、及《笑男》。小島屋先生透過這三個短篇故事反映出都市裡上班族小人物的獨特個性，而小島屋先生最擅長運用日本喜劇方式把大城市中上班族的小男人對生活無奈、壓迫‥‥‥種種，呈現在觀衆面前。除了要帶给觀衆一次難忘的演出外，更希望藉此牽動同樣生活在繁忙都市裡的香港觀衆們心底之共鳴。

「小島屋万助劇團」足跡踏遍世界各地藝術節，他們透過純熟的默劇技巧，無需片言隻語，便將日常生活中的荒謬 、怪誕一一呈現、其演出既富幽默感和人情味，能夠欣賞到這個既有國際級水準，又有深厚藝術造詣，再加上充滿娛樂性，確實是香港觀衆不容錯過的演出。

「小島屋万助劇團」羽島尚代擁有深厚藝術造詣 小島屋万助 (Kojimaya Mansuke) 及羽鳥尚代 (Hatori Hisayo)演出充滿娛樂性 日本「小島屋万助劇團」太田由美子 左：小島屋万助 (Kojimaya Mansuke)最擅長⻑運⽤⽇本喜劇⽅式把⼤城市中上 班族的⼩男⼈對⽣活無奈、壓迫…..種種，呈現在 觀衆⾯前；右：「小島屋万助劇團」羽島尚代 香港「默寄默劇團」表演形式新穎， 幽默滑稽，充滿想像空間，富於和觀眾間的互動性 香港「默寄默劇團」擅⻑以默劇⾝段及獨特的⾯具，創作富啟發性，老少咸宜的演出 默劇工作坊 - 每堂：港幣$200 (憑演出⾨票可以預約半價上課) 默劇工作坊 - 黃國忠會教授如何使⽤原型⾯具來進入神話的戲劇國度 默劇工作坊 - 演出前特別為本地劇迷舉辦兩場⼯作坊，教授⼤家如何運⽤⾯具，以及演出默劇的獨特⽅法，藉此讓觀眾更了解默劇創作的精髓 默劇工作坊 - ⼩島屋會引導學員認識其獨特的默劇⽅法 ⽇本「⼩島屋万助劇團」成員：⼩島屋万助 (Kojimaya Mansuke) (左)及羽⿃尚代 (Hatori Hisayo) (右) 默劇工作坊

亞洲默劇連線2023 –《繁忙都市》

演出日期22 – 23/9/2023

演出時間下午8:00

演出地點賽馬會創意藝術中心黑盒劇場 九龍石硤尾白田街30

票價：$280

優惠門票港幣$150 (*全日制學生、六十歲或以上的高齡人士、殘疾人士及其看護人) (數量有限，額滿即止)

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