日本超人氣連鎖藥妝店松本清登陸荃灣如心廣場 新店期間3重賞優惠

日本超人氣連鎖藥妝專門店「Matsumoto Kiyoshi 松本清」 再次宣布第八間分店「荃灣如心廣場店」將於今日(11月16日)隆重開幕，並成為荃灣區首間分店。
首間荃灣區分店
松本清第八間分店於荃灣插旗，並在如心廣場1期設立荃灣區首間分店。如心廣場位於荃灣西核心地段，商場雲集逾百間店舖，集購物休閒於一身。再加上商場的行人天橋，連接如心酒店、港鐵屯馬綫及荃灣綫、私人住宅及荃新天地等多個地方，成為不少居民和旅客的必經之路。荃灣區有被喻為香港版的「天空之城」，全因其獨有的行人天橋網絡為全港最長最四通八達，行人天橋能連接逾20多個商場、住宅，且接駁區內兩個港鐵站，市民毋需經地面便可到達目的地，其便利程度是其他區不能比擬的，同時亦成就了荃灣區「商場之城」這個別稱。
開幕期間推出3重驚喜優惠
荃灣如心廣場店新開張3重驚喜優惠迎秋冬松本清荃灣如心廣場店為慶祝開幕，於即日起至11月26日開幕期間推出3重驚喜優惠，一於趁開幕期間以更抵價入手心水產品！轉季天，幫身邊的產品也換換季！
松本清荃灣如心廣場店
地址：如心廣場一期1樓119-121號舖
營業時間：星期一至日 10:00 a.m.至10:00 p.m.
電話：2332 1088