日本超人氣連鎖藥妝店松本清登陸荃灣如心廣場 新店期間3重賞優惠

首間荃灣區分店

松本清第八間分店於荃灣插旗，並在如心廣場1期設立荃灣區首間分店。如心廣場位於荃灣西核心地段，商場雲集逾百間店舖，集購物休閒於一身。再加上商場的行人天橋，連接如心酒店、港鐵屯馬綫及荃灣綫、私人住宅及荃新天地等多個地方，成為不少居民和旅客的必經之路。荃灣區有被喻為香港版的「天空之城」，全因其獨有的行人天橋網絡為全港最長最四通八達，行人天橋能連接逾20多個商場、住宅，且接駁區內兩個港鐵站，市民毋需經地面便可到達目的地，其便利程度是其他區不能比擬的，同時亦成就了荃灣區「商場之城」這個別稱。