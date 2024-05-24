日本過江龍｜「鬼金棒」拉麵店進駐圍方！集合辣麻味噌湯及牛骨湯

日本東京過江⿓辣麻味噌拉麵店「鬼金棒」開到去大圍圍方啦！作為品牌首間新界分店，新店將品牌旗下兩大分支的「辣麻味噌拉麵」及「牛骨拉麵」的招牌湯底集於一店，一間餐廳即可品嚐到兩種滋味，十分方便。無論想要品嚐極致辣麻味噌，還是細味慢嚐牛骨鮮香甜美的濃厚精華，新店都定能滿足你。喜歡吃拉麵的你一定要來試下，即睇內文詳情！

一店兩食鬼金捧兩大招牌湯底拉麵 以往不論是鬼金棒本店，或是⿁⾦棒牛骨辣麻拉麵店，都只會提供一種類型的拉麵，作為新界首家「鬼金棒」拉麵店，特別將品牌兩大分支的人氣湯底集於一店，是全港首次同時供應辣麻味噌湯底及奶白牛骨湯底，不僅為喜愛辣麻口味的食客提供了更多選擇，同時也讓喜愛濃郁牛骨湯的顧客能夠在同一個地方品嘗到最鮮香甜美的牛骨拉麵。 圍方新店分別設有吧檯座位及桌面座位，以光潔明亮的氣氛，配上淺木色的裝潢，營造出乾淨舒服的氛圍，打造出與傳統拉麵店不同的感覺，讓食客們無論是在味道上還是用餐過程上，都有一個別緻的體驗。

招牌麻辣味噌拉麵／世一牛白湯 到來鬼金棒，不少人定必會叫上一份麻辣味噌拉麵，無論是湯頭熬製，或是麻辣與味噌調味，全都是品牌自家製作，保證讓食客能品嚐到精心製作的辣麻拉麵。師傅會將以豬骨、雞殼、魚鮮及蔬菜配合熬製超過八小時的湯頭，搭配獨家秘製味噌，並以食客自選的麻度及辣度進行調味。同時用冷熱水交隔汆燙混合三種粗幼不一的拉麵，以及用大火翻炒爽脆粟米仔和芽菜等鑊氣配料及切割厚身叉燒塊。 而於今年新創立的⿁⾦棒牛骨湯拉麵，則為大家奉上另一種極致的新派拉麵風味。其主打的牛骨湯拉麵以如牛奶般奶白絲滑的高湯湯頭為重點，每一鍋都用上多達 40 kg 牛腿骨熬煮，再加上獨家烹調秘技，最終獲得了鮮濃奶白、濃香甘美，濃度達 10 度的牛骨湯底。再配上精準計算過比例及組合的洋蔥、香蔥、玉米筍、牛筋、叉燒等，帶來最美味的牛骨麵拉麵享受。 洋蔥和香蔥不單為湯頭增加清新香氣，爽口的洋蔥粒同時讓湯頭的油膩感減低。日本秘製醬汁慢煮的牛筋，味濃而不鹹，軟嫩而不化。碗中另一驚喜，就是以西冷部位製作的「牛叉燒」，細火慢煮的軟嫩口感，上桌前更用秘製醬油煎香，切成一定厚度鋪上拉麵。麵條則請來日本合作夥伴開發，製作出與辣麻味噌拉麵截然不同的幼麵條，與濃郁的湯頭相輔相乘，掛汁的程度剛剛好。

若仍想追求些刺激，還可以加入日本直送的「⿁⾦棒」獨⾨秘製味噌湯底，設有五種麻度及五種辣度，總共⼆⼗五種湯底變化供食客任意配搭。當中的辣度由多款辣椒為主要原料配製⽽成，具酸、甜、苦、辣及香氣帶出不同層次的辛辣味道，麻度則由頂級和歌⼭葡萄⼭椒經細⼼烹調的調製，味道濃郁順⼝，香醇⽽不死鹹。同時店內亦有不同特色美食，如以 4 小時慢煮熬煮的秘制醬汁慢煮牛筋丼、軟腍肥美的日式肉飯等。女