早咳晚咳唔停？ 唔同時間咳嗽有原因+止咳方法

日常生活中有不少人受咳嗽（英文︰cough）困擾，例如起床後咳嗽、躺床後咳嗽、早咳、晚咳或久咳等，以下就整理了9個不同時段的咳嗽原因及對應緩解方法，對症下藥才對控制病情有幫助！ 咳嗽時段｜起床後咳嗽 如果一覺醒來後便開始咳嗽，可能是因為分泌物積聚在咽喉處或房間太過乾燥所致，有機會伴隨喉嚨法讓、乾燥或微痛感，通常飲水後便可舒緩症狀。 ▼長期咳嗽原因▼

咳嗽時段｜下午咳嗽 早上沒有咳嗽情況，只有在下午時不時輕微地咳嗽，同時伴隨出汗狀況，有機會屬脾胃虛弱所導致，可以飲用針對脾胃的湯水進補及改善日常作息和飲食習慣。 咳嗽時段｜早晚咳嗽 如果不論早晚都有頻繁咳嗽的情況，而且在遇到冷空氣或運動後會變得嚴重的話，有機會是支氣管炎所導致。此外，過敏性咳嗽亦會令早晚咳嗽嚴重，建議檢查過敏源來杜絕咳嗽情況。

咳嗽時段｜下午晚上咳嗽 若果只有在下午和晚上時段咳嗽，而且晚上咳嗽的情況比下午嚴重，咳嗽時還會伴隨氣喘或發熱的話，有機會與肺部健康問題有關，建議盡快求醫處理。 咳嗽時段｜躺床半小時內咳嗽 躺在床上半小時內有咳嗽問題，通常是由於鼻涕倒流，從而刺激咽喉所引起，有機會與鼻敏感或鼻子發炎有關，建議嚴重可以到耳鼻喉科檢查。

▼潤肺止咳飲食推介▼

咳嗽時段｜入睡約1~2小時後咳嗽 當入睡後突然出現咳嗽問題，再伴隨口乾、聲音沙啞、胸悶、胃脹等症狀的話，有機會是由於胃酸倒流所引起的咳嗽，建議最好從改變飲食習慣入手，以清淡飲食為主，同時戒掉刺激辛辣食物，過幾天咳嗽問題便能迎刃而解。 咳嗽時段｜晚上凌晨咳嗽 如果在晚上及凌晨時段的咳嗽以劇烈的乾咳為主，同時伴隨氣喘問題，可能與變異性哮喘有關。而咳嗽時長一般會達四星期以上，當遇上冷空氣或過敏源時更會變得嚴重，建議最好尋求醫生協助，解決根源性問題。

咳嗽時段｜半夜3-5點咳嗽 半夜咳嗽不斷的話，有機會由於肺氣不足所導致，容易因為受寒而咳嗽，可以通過飲用滋補湯水改善問題。 咳嗽時段｜清晨半夜咳嗽 如果日間的時候着涼或食滯，有機會在清晨及半夜時咳嗽，通常只有咳嗽症狀，再伴隨舌苔白、口氣、大便酸臭等，建議改變飲食習慣來改善咳嗽問題。