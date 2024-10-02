早餐食譜｜5款健康鹹燕麥粥做法 降膽固醇又飽肚

【早餐食譜】不止用來泡牛奶！ 盤點5款健康鹹燕麥粥做法

泰式燕麥鹹粥 不少人到泰國去旅行的時候，都會吃粥當作早餐。雖然現在不能去泰國，但我們仍可以在家自己做到，而且用麥皮代替白米更健康！ 泰式燕麥鹹粥材料：蔬菜高湯 1杯半、燕麥片 1杯、水波蛋 1顆、蘑菇 100g、豆芽 100g、蔥花 適量、生薑 半茶匙、豉油 1湯匙、檸檬汁 1湯匙。 1. 先將蔥花及生薑切碎備用。

2. 用中火煮燕麥片及蔬菜高湯5分鐘。

3. 加入豆芽、蘑菇、生薑及豉油攪拌好。

4. 再放上水波蛋及蔥花，淋上檸檬汁調味，即可食用。 煙肉芝士煎蛋燕麥 吃個豐盛的早餐才是個good morning！而煙肉、芝士及煎蛋絕對是早餐的最佳組合，加入後麥片更能變得飽肚。 煙肉芝士煎蛋燕麥材料：水 半杯、燕麥片 半杯、煙肉 2片、洋蔥 半顆、車打芝士 55g、雞蛋 1隻、鹽 適量、黑胡椒 適量、橄欖油 1湯匙 1. 煙肉及洋蔥切粒，煎蛋備用。

2. 用中火預熱平底鍋，加入煙肉煎至酥脆，再放入碗中放涼備用。

3. 加入洋蔥翻炒至淡褐色。

4. 在鍋中加入燕麥、水、鹽及胡椒粉，以低溫煮至麥片變軟。

5. 在麥片裡加入車打芝士拌好，倒在碗中，再加入炒好的煙肉、洋蔥及煎蛋。

6. 按照個人喜好加入鹽及黑胡椒調味，即可食用。 早餐食譜｜火腿滑蛋墨西哥卷/咖啡乳酪布丁/法式可麗餅5款