早餐食譜｜5款健康鹹燕麥粥做法 降膽固醇又飽肚

麥皮絕對是早餐必備的良物，不但飽肚，更有豐富膳食纖維，及降低膽固醇等功效，因此受到很多減肥人士歡迎。麥皮除了用來泡牛奶，更可以有不同的食法。以下為大家介紹4種鹹燕麥粥的食譜，雖然與平時吃的味道有分別，但同樣美味！
洋蔥蘑菇燕麥
洋蔥蘑菇是西餐裡經常會出現的材料，除了放在意粉、risotto等主食之外，與麥皮一起煮也是零違和感。
洋蔥蘑菇燕麥材料：水 1杯、燕麥片 1杯、洋蔥 半顆、蒜頭 2瓣、蘑菇 200g、芝士醉 1/2杯、橄欖油 2湯匙、百里香 適量、鹽 適量、黑胡椒 適量。
1. 將洋蔥及蘑菇切片，蒜頭切碎備用。
2. 煮沸鍋中的水，倒入燕麥片，煮至燕麥熟透為止。
3. 橄欖油倒入平底鍋中，加入洋蔥及蒜頭，用中火炒3-5分鐘。
4. 再放入蘑菇和百里香，炒至蘑菇變金黃色。
5. 將芝士碎加入燕麥，再加入剛炒好的洋蔥及蘑菇攪拌好。
6. 按照個人喜好加入鹽及黑胡椒調味，即可食用。
食早餐好處｜空肚上學表現會差啲？甚至增加心臟病風險？
泰式燕麥鹹粥
不少人到泰國去旅行的時候，都會吃粥當作早餐。雖然現在不能去泰國，但我們仍可以在家自己做到，而且用麥皮代替白米更健康！
泰式燕麥鹹粥材料：蔬菜高湯 1杯半、燕麥片 1杯、水波蛋 1顆、蘑菇 100g、豆芽 100g、蔥花 適量、生薑 半茶匙、豉油 1湯匙、檸檬汁 1湯匙。
1. 先將蔥花及生薑切碎備用。
2. 用中火煮燕麥片及蔬菜高湯5分鐘。
3. 加入豆芽、蘑菇、生薑及豉油攪拌好。
4. 再放上水波蛋及蔥花，淋上檸檬汁調味，即可食用。
煙肉芝士煎蛋燕麥
吃個豐盛的早餐才是個good morning！而煙肉、芝士及煎蛋絕對是早餐的最佳組合，加入後麥片更能變得飽肚。
煙肉芝士煎蛋燕麥材料：水 半杯、燕麥片 半杯、煙肉 2片、洋蔥 半顆、車打芝士 55g、雞蛋 1隻、鹽 適量、黑胡椒 適量、橄欖油 1湯匙
1. 煙肉及洋蔥切粒，煎蛋備用。
2. 用中火預熱平底鍋，加入煙肉煎至酥脆，再放入碗中放涼備用。
3. 加入洋蔥翻炒至淡褐色。
4. 在鍋中加入燕麥、水、鹽及胡椒粉，以低溫煮至麥片變軟。
5. 在麥片裡加入車打芝士拌好，倒在碗中，再加入炒好的煙肉、洋蔥及煎蛋。
6. 按照個人喜好加入鹽及黑胡椒調味，即可食用。
早餐食譜｜火腿滑蛋墨西哥卷/咖啡乳酪布丁/法式可麗餅5款
牛油果羽衣甘藍燕麥
牛油果及羽衣甘藍都是知名的super food，營養價值非常高。再加上健康的麥片，一個早餐就可以滿足你N個營養目標！
牛油果羽衣甘藍燕麥材料：水 1杯、燕麥片 半杯、羽衣甘藍 1杯、雞蛋 1隻、牛奶 1湯匙、牛油果 1/4個、橄欖油 1茶匙、鹽 適量、黑胡椒 適量。
1. 煮沸鍋中的水，倒入燕麥片，煮至麥片熟透為止。
2. 在另一個鍋中加入橄欖油及羽衣甘藍，煮大約5分鐘。
3. 取出羽衣甘藍，同時煎蛋及將牛油果切片備用。
4. 將麥片倒在碗中，與牛奶混合。再加入羽衣甘藍、煎蛋及牛油果。
5. 按照個人喜好加入鹽及黑胡椒調味，即可食用。