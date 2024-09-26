早餐食譜｜火腿滑蛋墨西哥卷/咖啡乳酪布丁/法式可麗餅 5款簡易煮法10分鐘搞掂

簡易早餐｜咖啡乳酪麵包布丁 如果早上想補充糖分，可以選擇吃一些甜品類的早餐，而麵包布丁便屬不錯的選擇。再加入特製的乳酪醬和香蕉、藍莓等水果，不但可以增加飽腹感，亦可以補充食物纖維，既健康又好吃。 食材 : 全麥方包 2塊／雞蛋 2隻／牛奶 100mL

黑咖啡液 20mL／香蕉 1條

堅果碎 適量 ／黑朱古力 適量／可可粉 適量

無糖乳酪 50g／藍莓 適量 咖啡乳酪麵包布丁做法： 1. 將全麥方包分成16等份放入大碗中備用。

2. 雞蛋、牛奶、黑咖啡液攪拌均勻再倒入方包中。

3. 香蕉切片放在方包上，再加堅果碎和黑朱古力。

4. 焗爐以180度焗20分鐘，布丁顏色變得金黃後出爐。

5. 無糖乳酪加適量可可粉拌勻，倒在焗好的麵包 布丁上，再加上藍莓即可。 簡易食譜｜牛油果、Oreo等製作4款美味奶昔 健康飽肚早餐之選

簡易早餐｜韓式爆漿芝士多士 若果覺得一般的港式多士太過普通，不妨製作韓式的爆漿芝士多士。雖然早上吃芝士可能會有點油膩，但加入大量的椰菜絲可以中和油膩感，而且口感豐富，作為早餐可以感到特別滿足。 食材：椰菜 適量 ／雞蛋3隻

方包1塊／低脂芝士片2片

火腿片 2片／黑椒 適量 韓式爆漿芝士多士做法： 1. 椰菜切成幼絲備用。

2. 兩隻雞蛋加入黑椒攪拌均勻備用。

3. 剩餘的一隻雞蛋攪拌均勻製成蛋液，放入方包，讓方包沾滿蛋液備用。

4. 熱鑊落油，轉小火後倒入椰菜蛋漿煎至半凝固

5. 放入方包繼續煎熟。

6. 將椰菜翻面，加入芝士片和火腿片。

7. 將多士摺起，以小火繼續將兩面煎至金黃色即可。 早餐食譜｜窩蛋Pizza、香蕉麵包布甸等雞蛋&麵包教學 新手都做到！

簡易早餐｜香蕉花生醬小卷 早餐想簡單吃一些甜食的話，不妨製作香蕉花生醬小卷食用，製作方法簡單之外，準備的食材亦不多，5分鐘內便可以準備好。而除了用花生醬外，亦可以用其他自己喜歡的果醬或朱古力醬，味道同樣突出。 食材：香蕉 2條／雞蛋2隻

方包 2塊／花生醬 適量 香蕉花生醬小卷做法： 1. 方包切邊壓扁備用。

2. 在多士上塗上花生醬，放上香蕉並將香蕉切成方包的長度後將方包捲起。

3. 在碗中打入雞蛋攪拌均勻製成蛋液，放入麵包卷沾滿蛋液。

4. 熱鑊落油，轉小火後放入麵包卷，煎至金黃食即可出鍋。

5. 切開後便可直接食用。 早餐食譜｜香蕉牛油果卷、午餐肉雜糧飯糰、反轉蛋包三明治等5款簡易教學

簡易早餐｜火腿滑蛋墨西哥卷 除了用方包外，墨西哥卷餅皮亦是不少人作為早餐食材的選擇，配搭最基本的火腿炒蛋及芝士，卻可以吃出和一般三文治不同的味道和口感。而且選擇全麥的餅皮較方包的澱粉質低，減肥人士亦可放心食用。 食材：全麥墨西哥卷餅皮 2塊／雞蛋 3隻

低脂芝士片 2片／火腿片 3片／黑椒 少許 火腿滑蛋墨西哥卷做法： 1. 將火腿片切粒備用。

2. 在碗中打入雞蛋，再加入黑椒攪拌均勻製成蛋液。

3. 熱鑊落油，轉小火後加入火腿粒炒香，然後倒入蛋液。

4. 雞蛋炒至8分熟盛出。

5. 在全麥餅皮中央放上芝士片及適量火腿炒蛋。

6. 將餅皮四邊往中間摺成方形後放入鑊中，以小火將兩邊各煎1分鐘即可。 早餐食譜｜懶人食譜健康又快速5款自製墨西哥卷做法推薦