
生活
2025-12-25 20:00:00

旺角馬辣台式鴛鴦火鍋放題低至$188 任食4.5小時 生日免費優惠

旺角放題之城創興廣場內每間放題店都sell抵食，想突圍就要搞下綽頭。當中開業8年的馬辣台式鴛鴦火鍋，將於26年推出全新放題餐單，又有多個限時優惠，低至$188起，任食4個半鐘；惠顧新餐單更可免費升級，每晚供應至凌晨1時，啱晒夜貓子。即睇內文優惠詳情！
 

11款特色湯底

台式火鍋提供11款特色湯底，包括台式麻辣鍋、酸菜白肉鍋、胡椒豬肚鍋、黃豆涼瓜湯、花雕醉雞鍋等。招牌台式麻辣鍋湯底以多款辣椒秘製，辣度有大、中、細3種；不嗜辣的適宜選擇具清熱功效的黃豆涼瓜湯。

台式麻辣鍋+西紅柿洋葱鍋 (鴛鴦鍋) 黃豆冬瓜湯+胡椒豬肚鍋(鴛鴦鍋)

任食近百款火鍋配料

午市放題時段由正午12時至下午4時半，慢慢坐食足4.5小時，任食近百款火鍋配料，成人最平$188，午市免加一。晚市放題時段由下午4時半至晚上9時，宵夜由晚上9時至凌晨1時，任飲任食2.5小時。最平「A餐」放題（晚市時段成人$218，宵夜時段成人$188），任食頂級牛梅花、特選安格斯牛肉、精選牛五花、一口牛、頂級小肥羊、黑豚五花肉、海生蝦、是日海鮮、脆肉鯇魚片、鯇魚腩、紐西蘭青口、雞子等；罐裝嘉士伯任飲。

烈車造型火鍋配料專櫃 放題任食近百款火鍋配料。

小童全日$128

「B餐」放題（晚市時段成人$238，宵夜時段成人$208），牛肉升級為極尚無骨牛小排、牛舌，海鮮增設白鱔片。「C餐」放題（晚市時段成人$268，宵夜時段成人$238），牛肉部位新增牛胸爽及封門柳，更可任歎廣島蠔。任何時段晚市放題小童全日$128。甜品區提供自家製甜品，包括即燒焦糖燉蛋、麵包布甸、即製窩夫、即製棉花糖等。飲品有多款台式花茶、汽水、1664生啤可以任飲。 

頂級牛梅花 牛胸爽 牛舌 廣島蠔

生日優惠6人入座1人免費

為吸引港人留港消費，晚市特推多個限定優惠：2026年1月1日惠顧新餐單B餐即可免費升級C餐，必須提前預約訂座)；憑全港消費單據，於晚市惠顧每枱減$20；惠顧放題於晚上7時前離座，每位減$40；至於生日優惠，6人入座可享1人免費！以上優惠不可同時使用，星期五、六、日、公眾假期及前夕每位加$10，出示學生證全日減$10。 
 

甜品除了雪糕雪條，還有自家製甜品。

馬辣台式鴛鴦火鍋

地址：旺角彌敦道601號創興廣場14樓
電話：2356 7890
營業時間：中午12時至凌晨1時  

