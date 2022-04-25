明日開售｜Longchamp聯乘塗鴉大師André 其中一款全港限量10個

Longchamp與法國知名塗鴉藝術家André Saraiva合作，推出聯乘系列，將著名的Mr. A和Mrs. A以咪眼和露齒的笑臉印於經典Le Pliage手袋上，傳遞幽默與快樂。

André為系列創作不同表情，例如淘氣的吐舌頭、狡黠的開口大笑及可愛的嘟咀飛吻，然後配上角色不可或缺的OX咪眼圖案。系列採用André最愛的鮮豔糖果粉紅色及天藍色，系列也加入低調黑色和Longchamp標誌性綠色。除旅行袋只有黑色外，其他3款手袋共備有4色，分別為粉紅色、天藍色、綠色及黑色。是次的聯名系列產品更各有專屬名字，分別為Big Mr. A旅行袋、Mr. A Love可上膊手袋、Mrs. A Kiss小型手挽袋、Mr. A Happy小袋。