明日開售｜Longchamp聯乘塗鴉大師André 其中一款全港限量10個

Longchamp與法國知名塗鴉藝術家André Saraiva合作，推出聯乘系列，將著名的Mr. A和Mrs. A以咪眼和露齒的笑臉印於經典Le Pliage手袋上，傳遞幽默與快樂。
André為系列創作不同表情，例如淘氣的吐舌頭、狡黠的開口大笑及可愛的嘟咀飛吻，然後配上角色不可或缺的OX咪眼圖案。系列採用André最愛的鮮豔糖果粉紅色及天藍色，系列也加入低調黑色和Longchamp標誌性綠色。除旅行袋只有黑色外，其他3款手袋共備有4色，分別為粉紅色、天藍色、綠色及黑色。是次的聯名系列產品更各有專屬名字，分別為Big Mr. A旅行袋、Mr. A Love可上膊手袋、Mrs. A Kiss小型手挽袋、Mr. A Happy小袋。
由於André希望Longchamp增設一款皮革版本的Le Pliage旅行袋，因此Longchamp亦推出了一款小牛皮Le Pliage旅行袋，隨著時間流逝，皮革會呈現不同層次的光澤。André特別為此手袋設計圓形奔馬Logo，並壓印於皮革上，令手袋更具玩味。
André親自塗鴉隨意加工
本聯乘系列更備有一款全球限量200隻、特別訂制的Le Pliage小型手提袋，手袋以再生帆布製成，以André最愛的粉紅色和天藍色為主，袋身印有Mr. A的經典笑臉圖案。最特別的是，每個限量版手袋均由André親自以塗鴉隨意加工，並於袋內印有獨立編號，絕對是獨一無二。香港配額限量10個，成為每日隨身攜帶的原創藝術品。