星光大道「Block Party By The Sea」近30個攤位/雜技街舞表演/咖啡品酒工作坊

星光大道最近化身成海濱藝文派對之所,由即日起至9月29日舉行「Block Party By The Sea」。延續去年「星光夜市」的成功,今年活動將「升級」,包括創意特色美食、本地手作、藝文節目及期間限定文化工作坊,展現「日夜都繽紛」的動感與活力。

「Block Party By The Sea」不僅是個海濱市集,更是一場推動文化、創意和社區共融的潮流盛典。現場有近30個品牌的特色攤位,從香氛藝術到令人垂涎的創意街頭美食,應有盡有。附近的 K11文化藝術區 Victoria Dockside 亦會有表演,進一步推動現場氣氛。

The Scentist:本地香水香氛品牌再度歸來,以全新獨家鬱金香香水「Victoria Harbour」 引領感官之旅,靈感源自維多利亞港清晨的寧靜步道。

The Bathtub:首次於市集登場的The Bathtub是咖啡及雞尾酒愛好者的不二之選,結合咖啡濃郁的風味及不同酒類,帶來多款創新飲品及小食,如本港極罕有的威士忌和白蘭地酒香單品咖啡、十分適合「打卡」的泡泡浴造型雞尾酒、清香伯爵茶牛角窩夫等。

文化藝術表演

星光大道一向是多元文化集中地,「Block Party By The Sea」匯聚本地及國際演出陣容,於中秋節及特定周末晚上,將有多場現場爵士樂演奏,為節日營造出輕鬆愉快的氛圍。此外,指定的周末日子還有不可錯過的雜技表演。熱愛街舞的朋友也絕不能錯過街舞比拼對決,由「Red Bull Dance Your Style Hong Kong」大賽舞者領軍的快閃街舞,將延續奧運霹靂舞舞者於街頭一較高下的熱潮。