星光大道「Block Party By The Sea」近30個攤位/雜技街舞表演/咖啡品酒工作坊

星光大道最近化身成海濱藝文派對之所，由即日起至9月29日舉行「Block Party By The Sea」。延續去年「星光夜市」的成功，今年活動將「升級」，包括創意特色美食、本地手作、藝文節目及期間限定文化工作坊，展現「日夜都繽紛」的動感與活力。

星光大道由即日起至9月29日舉行「Block Party By The Sea」。

近30個特色美食及零售攤位 「Block Party By The Sea」不僅是個海濱市集，更是一場推動文化、創意和社區共融的潮流盛典。現場有近30個品牌的特色攤位，從香氛藝術到令人垂涎的創意街頭美食，應有盡有。附近的 K11文化藝術區 Victoria Dockside 亦會有表演，進一步推動現場氣氛。

人氣品牌「升級」回歸 香料案內所：本地自家製醬料品牌加辣回歸，以更辣的自家製辣椒油挑戰香港辣味愛好者。必試以自家製辣椒油配搭小食包括招牌燒賣、新品大粒冬蔭鮑魚，以及市集獨家新品吞拿魚肉鬆Scone，挑戰辣度極限。 The Scentist：本地香水香氛品牌再度歸來，以全新獨家鬱金香香水「Victoria Harbour」 引領感官之旅，靈感源自維多利亞港清晨的寧靜步道。

麻糬鳥：首間以片片麻糬著稱的本地甜品店，月賣5,000盒吸引了不少捧場客！適逢佳節期間，更帶來中秋限定的「圓月麻糬丸子」及招牌鮮奶片片麻糬，以及市集獨家新品「豆腐花麻糬」配紅糖，煙韌滋味讓人難以抗拒。 The Bathtub：首次於市集登場的The Bathtub是咖啡及雞尾酒愛好者的不二之選，結合咖啡濃郁的風味及不同酒類，帶來多款創新飲品及小食，如本港極罕有的威士忌和白蘭地酒香單品咖啡、十分適合「打卡」的泡泡浴造型雞尾酒、清香伯爵茶牛角窩夫等。

DiGreen：來自澳門的人氣雪糕店DiGreen以獨特口味見稱，今次市集亦帶來多款創新口味的雪糕，如清新的維他檸檬茶口味和挑戰味蕾的芫荽味雪糕。 TEA TOP第一味：源自百年茶廠 「長順茶行」，於台灣、美國、澳洲擁有逾150間分店的知名手搖茶飲品牌「TEA TOP第一味」帶來多款大受歡迎的飲品，包括清甜解渴的「桂花凍」及「108茶王」，人氣No.1的超彈牙珍珠「波霸珍珠奶茶」和極具中秋節特色的「日月熬奶」，讓大家品嚐到台灣的地道風味。

文化藝術表演 星光大道一向是多元文化集中地，「Block Party By The Sea」匯聚本地及國際演出陣容，於中秋節及特定周末晚上，將有多場現場爵士樂演奏，為節日營造出輕鬆愉快的氛圍。此外，指定的周末日子還有不可錯過的雜技表演。熱愛街舞的朋友也絕不能錯過街舞比拼對決，由「Red Bull Dance Your Style Hong Kong」大賽舞者領軍的快閃街舞，將延續奧運霹靂舞舞者於街頭一較高下的熱潮。

「Block Party By The Sea」文化藝術表演

期間限定文化工作坊 「Block Party By The Sea」特別舉辦多個期間限定文化工作坊，不論是美食愛好者、藝文愛好者還是運動愛好者，這些親身體驗均讓你充分感受香港的多元文化。 文化工作坊介绍： •咖啡品鑒愛好者：由 Ukiyo 精心呈獻的手沖咖啡工作坊，將帶領咖啡迷深入探索精品咖啡的精髓。參加者不僅能學習如何挑選頂級咖啡豆，還能掌握沖調技術的藝術，從風味到細節一一提升，絕對是咖啡愛好者不可錯過的活動。 •品酒饕客：Liquid Gold 帶來日本清酒品鑒會工作坊，精心挑選各類上乘清酒，讓參加者沉浸於每款清酒背後的文化故事與精緻口感。品酒饕客們可以趁機互相交流，共同品味清酒中的優雅與深厚韻味。 •奢華護膚愛好者：由瑞士奢華護膚品牌 VALMONT舉辦的La Maison VALMONT全新塑顏抗皺平滑系列探索之旅，參加者將直接於面部親身體驗全新V-LIFT系列，學習如何通過專業護理提升肌膚質素，見證V-LIFT的高效抗皺提升力量！ •運動熱衷者：參加由 RUN PUMA 主辦的街頭跑步活動，沿著尖沙咀海濱長廊暢跑，呼吸城市的動感與美景，體驗都市的蓬勃活力與動感風光，無論是運動新手還是資深跑者，都能在此盡情享受。

星光大道由即日起至9月29日舉行「Block Party By The Sea」。