春天心情煩躁？運動、制定目標等5招放鬆減壓

甚麼是五月病？

「五月病」一詞源於日本，意指在4月末到5月初放完黃金週的上班族，或在4月努力成功入大學後的學生，一下子在5月出現厭倦、容易疲乏、失去動力等負面的情緒問題。而香港每年5月頭有勞動節，再加上佛誕都有幾天連假，連假過後卻要等到端午節才有公眾假期，令一眾上班族和學生都無法喘息，因此產生港式的「五月病」。雖然現時仍沒有特別的方法可以根治這個「疾病」，但可通過以下方式舒緩情緒，減輕壓力。

1.每日運動10分鐘

如果平日沒有運動的習慣，不妨每日抽10分鐘時間做運動，慢慢培養運動的習慣。由於在運動的時候，大腦和中樞神經都會作出反應，有效降低憂鬱感，令心情變得愉悅，所以運動屬有效的減壓方法之一。運動形式可以是跳繩、瑜伽、跑步等，總之要讓身體動起來，伸展一下筋骨，對在辦公室工作的上班族特別有效。