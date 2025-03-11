春天心情煩躁？運動、制定目標等5招放鬆減壓

春天天氣反常，陰天和寒冷來襲，對心情有一定的影響，令「五月病」更加嚴重。以下就為大家推薦運動、制定目標等等5招減壓方法，放鬆心情擊退五月病！
甚麼是五月病？
「五月病」一詞源於日本，意指在4月末到5月初放完黃金週的上班族，或在4月努力成功入大學後的學生，一下子在5月出現厭倦、容易疲乏、失去動力等負面的情緒問題。而香港每年5月頭有勞動節，再加上佛誕都有幾天連假，連假過後卻要等到端午節才有公眾假期，令一眾上班族和學生都無法喘息，因此產生港式的「五月病」。雖然現時仍沒有特別的方法可以根治這個「疾病」，但可通過以下方式舒緩情緒，減輕壓力。
1.每日運動10分鐘
如果平日沒有運動的習慣，不妨每日抽10分鐘時間做運動，慢慢培養運動的習慣。由於在運動的時候，大腦和中樞神經都會作出反應，有效降低憂鬱感，令心情變得愉悅，所以運動屬有效的減壓方法之一。運動形式可以是跳繩、瑜伽、跑步等，總之要讓身體動起來，伸展一下筋骨，對在辦公室工作的上班族特別有效。
2.多聽音樂
乍看之下，聽音樂屬日常都會接觸到的活動，例如商店、餐廳等店舖都會拓播放音樂，又或是一個人坐車、等車時，都會主動播放音樂解悶。但要有效減壓的話，就要聽「對的音樂」，那就是「自己喜歡的音樂」。當人們聽到自己喜歡的音樂的時候，大腦會釋放多巴胺，使人心情愉悅。如果沒有特別喜歡的音樂，可以在音樂應用程式上播放放鬆專用的歌單。大家不妨養成聽音樂的習慣，在繁忙的日常中解放吧！
3.到戶外走走
春天到户外走走未嘗不是一件好事。在戶外吸收來自大自然的空氣，曬一下太陽，已經對身體有很大的幫助。如果怕一些熱門地區人多，即便是在家附近較少人的户外地區也未嘗不可。到户外的重點不是地點，而是不要總是宅在家中，鬱悶成「病」。這個假日有空的話，就到户外走走吧！
4.制定目標
「五月病」的症狀包括失去動力、容易疲倦等，而為了找回動力，不妨制定一個目標吧！簡單如每天都要吃水果，到困難如自學一種語言均可，只要是自己喜歡做的事便可。制定目標後，每天的動力就可以為該目標而行，例如「每天都要吃水果」的話，每天就會想要吃甚麼水果等，看似簡單的目標，卻可能是找回動力的方法。
5.適當放縱自己
天氣等因素都令大家在日常生活中太壓抑自己，所以適當的放縱自己也很重要。例如為了健康而每天吃健康餐的話，一週可以「放假」一天，又或是下雨天奢侈地改乘的士上班等，總之不要太過壓抑自己，不然便會愈迫愈緊，適得其反。