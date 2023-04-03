春日茶香｜帝樂文娜公館xTEA CHÂTEAU主題下午茶+廂房/Arca Society典雅醇香下午茶

春日茶香｜帝樂文娜公館 X TEA CHÂTEAU三大主題活動
精品型格酒店帝樂文娜公館，與全新茗茶品牌TEA CHÂTEAU官茶坊首次攜手合作打造一系列主題活動，包括於北歐餐廳 FINDS 隆重呈獻「北歐花漾茶語時光」下午茶，客人更可選擇於設計獨特的EDEN私密主題廂房享用teaset，享受茶藝細語時光。FINDS的廚師團隊以TEA CHÂTEAU官茶坊推出全新的櫻花茶為靈感，在櫻花漫天飛舞的季節，創作出以TEA CHÂTEAU獨有花茶為主調的美饌下午茶，而特飲亦分別以不同養生茶打造。
另外，酒店的六間豪華主題套房，是次亦特別將TEA CHÂTEAU的不同型號的沖泡茶機設於不同的套房。入住主題套房的賓客可免費享用不同口味的茗茶，包括套房限定的元氣醒神茶。住宿優惠的入住期為2023年4月1日至6月30日，定價為每晚HK$2,888起。
「北歐花漾茶語時光」下午茶
日期：即日至2023年6月30日
時間：星期一至日下午3時至5時30分
價錢：星期一至五 $568（兩位用）/ 每位$328；星期六、日及公眾假期 $628（兩位用）/ 每$358
*所有價錢堂食另設加一服務費
春日茶香｜Arca Society典雅醇香下午茶 煎茶/焙茶/玄米茶任你點
Arca Society推出全新以茶為主題的「典雅醇香下午茶」，以沁人心脾的精緻芳香茶點，迎接明媚的春日。
酒店主廚以不同茶葉入饌，創作多款別具特色的茶點。鹹點推介有「香煎北海道帶子配伯爵茶油及多士」，鮮甜的北海道帶子，點綴帶有清新佛手柑香氣的伯爵茶油，提升鮮味；「焙茶香熏雞酥盒」，便以香氣四溢的日本焙茶煙燻過的雞肉，包裹在金黃香脆的酥皮盒子內，茶香平衡了酥皮的油膩感。甜品方面，有經典的「英式鬆餅配自家製伯爵茶醬」，鬆軟的英式鬆餅，配以醇香的伯爵茶醬，令人難以忘懷；香濃軟滑的「焙茶芝士蛋糕」，相信能奪取一眾焙茶控的芳心；「宇治抹茶紅豆餅」，口味清新，圓潤飽滿的紅豆甜蜜可口，是抹茶的最佳配搭。
下午茶配搭三款烘焙風味不一的日本茶，分別有茶香細緻，口味柔和的煎茶、茶香濃厚，帶有烘米香氣的玄米茶，以及經過深烘焙，茶湯色澤較深，散發獨特香氣的焙茶。
典雅醇香下午茶
日期：2023年4月1日至6月30日
時間：每日下午3時至5時
收費：438元*/兩位用連日本茶配對
訂座：3701 6030
地址：黃竹坑香葉道43號The Arca三樓Arca Society
*設有加一服務費