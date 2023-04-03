春日茶香｜帝樂文娜公館xTEA CHÂTEAU主題下午茶+廂房/Arca Society典雅醇香下午茶

春日茶香｜帝樂文娜公館 X TEA CHÂTEAU三大主題活動

精品型格酒店帝樂文娜公館，與全新茗茶品牌TEA CHÂTEAU官茶坊首次攜手合作打造一系列主題活動，包括於北歐餐廳 FINDS 隆重呈獻「北歐花漾茶語時光」下午茶，客人更可選擇於設計獨特的EDEN私密主題廂房享用teaset，享受茶藝細語時光。FINDS的廚師團隊以TEA CHÂTEAU官茶坊推出全新的櫻花茶為靈感，在櫻花漫天飛舞的季節，創作出以TEA CHÂTEAU獨有花茶為主調的美饌下午茶，而特飲亦分別以不同養生茶打造。

另外，酒店的六間豪華主題套房，是次亦特別將TEA CHÂTEAU的不同型號的沖泡茶機設於不同的套房。入住主題套房的賓客可免費享用不同口味的茗茶，包括套房限定的元氣醒神茶。住宿優惠的入住期為2023年4月1日至6月30日，定價為每晚HK$2,888起。

「北歐花漾茶語時光」下午茶

日期：即日至2023年6月30日

時間：星期一至日下午3時至5時30分

價錢：星期一至五 $568（兩位用）/ 每位$328；星期六、日及公眾假期 $628（兩位用）/ 每$358

*所有價錢堂食另設加一服務費