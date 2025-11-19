時代廣場Zootopia2 多個優獸場景打卡位 彩繪體驗/頭飾工作坊/互動遊戲送限量禮品（有片）

銅鑼灣時代廣場即日起至 2026 年 1 月 4 日以迪士尼《優獸大都會 2》打造「Zootopia 2：Zoo-tastic Celebration」，帶大家走進「優獸市」。阿力 Nick、朱迪 Judy 與多位角色將以 1:1 人偶登場，配合電影場景、節日燈飾及 4.8 米高聖誕樹，營造濃厚節日氣氛。現場亦設有彩繪、頭飾工作坊、居民證換領、解謎任務等互動活動，還可寄出蓋有紀念印章的明信片，讓你與一衆可愛角色共度溫馨又歡樂的節日時光。即睇以下活動詳情！
1:1角色打卡裝置 重現動畫氛圍
時代廣場露天廣場化身「中央車站」，以燈飾和場景布置呈現《優獸大都會》的市中心，場內設置優獸列車模型，並加入電影中新角色，包括大蛇基仔 Gary、治療師毛臣臣醫生 Dr. Fuzzby 和蜥蜴蘇哥 Jesús，讓大家可以在車廂內拍照留念。車內海報亦換上與電影相關的設計，重現動畫中的優獸市氛圍。
離開車站後，可看到《優獸大都會2》電影新場景「沼澤市場 Marsh Market」，角色海哥 Russ 和麥狸寶 Nibbles 會在此現身。市場旁的小屋打造成紋身店主題空間，並會在部分日子舉行彩繪活動，讓參加者繪畫喜愛的角色。
巴士站位置，樹懶阿閃 Flash 和朱迪的場景亦會同時展出。此外，遠處亦有一棵約 4.8 米高的聖誕樹，配上角色造型掛飾和禮物盒。亦設有賓治 Clawhauser 的打卡場景，並加入鏡面手機設計方便合照。
商場二樓中庭亦設有多個打卡點。以冬甩、雪條等造型裝飾打造的聖誕樹，增添節日氣氛。朱迪、阿力、阿閃、馬市長 Winddancer、羚羊天后嘉西、賓治、保哥 Chief Bogo、麥狸寶等角色模型亦有展出，呈現角色一起購物的主題場景。
互動遊戲體驗
現場還有一系列主題活動，包括成為「Zootizen」居民、彩繪體驗、頭飾工作坊及解謎遊戲，完成指定任務後可獲得限量禮品。
首先需要登記成為「優獸市居民」。只需加入時代廣場 Team Times 會員，並於指定地點捐款 HK$20 或以上予香港公益金，即可換領「優獸市居民證」明信片。居民證設有多款尺寸，可自行挑選。
領取後可到 13 樓蓋上專屬印章，並把居民證當作明信片投入地面廣場聖誕樹旁的郵筒，主辦方會免費寄往本地地址，方便向親友送上節日問候。
「居民證」明信片換領
換領地點︰5樓換領專櫃
換領時間：中午12時至晚上10時
印章處
地點︰13樓
投信郵筒
地點︰地面露天廣場
投信時間：上午10時至晚上10時
彩繪體驗：紋身主題登場沼澤市場
沼澤市場的紋身店小屋會在指定日子提供以《優獸大都會2》角色為主題的彩繪體驗，讓參加者可選擇喜歡的角色圖案，為造訪增添節日與派對氣氛。
日期︰2025年11月22日、29日及12月6日、13日、20日、25日、26日、27日、31日
參加方法：Team Times會員於活動當日在2/F客戶服務部即場捐款HK$50或以上予香港公益金，即可換領彩繪體驗一次。
*每日換領數量有限，先到先得，換完即止。受有關細則及條款約束。
頭飾工作坊：打造你的 Zootopia 造型
Zoo-tastic Celebration 會在指定日子舉辦頭飾工作坊，讓參加者製作屬於自己的《優獸大都會》主題頭飾，化身色彩繽紛的兔仔、狐狸、或長頸鹿造型。為節日造訪增添色彩。
日期：2025年12月7日、14日、21日、28日
參加方法：於時代廣場eShop購買門票，詳情請留意時代廣場Instagram的公佈。
解謎任務：協助朱迪解開謎團
活動期間，訪客可到 5 樓換領任務卡，按照卡上的線索在時代廣場內尋找指定物品並完成解謎挑戰。完成任務後可獲得限量禮品，若完成兩個階段並集齊兩款禮品，還可額外換領特別大獎。
第一階段日期：2025年11月18日至12月12日
第二階段日期：2025年12月13日至2026年1月4日
換領時間：中午12時至晚上10時
換領地點：銅鑼灣時代廣場5樓換領專櫃
Disney’s “Zootopia 2: Zoo-tastic Celebration” @ Times Square
日期︰2025年11月18日至2026年1月4日
時間︰上午10時至晚上10時
地點︰銅鑼灣時代廣場露天廣場及2樓中庭