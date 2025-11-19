時代廣場Zootopia2 多個優獸場景打卡位 彩繪體驗/頭飾工作坊/互動遊戲送限量禮品（有片）

銅鑼灣時代廣場即日起至 2026 年 1 月 4 日以迪士尼《優獸大都會 2》打造「Zootopia 2：Zoo-tastic Celebration」，帶大家走進「優獸市」。阿力 Nick、朱迪 Judy 與多位角色將以 1:1 人偶登場，配合電影場景、節日燈飾及 4.8 米高聖誕樹，營造濃厚節日氣氛。現場亦設有彩繪、頭飾工作坊、居民證換領、解謎任務等互動活動，還可寄出蓋有紀念印章的明信片，讓你與一衆可愛角色共度溫馨又歡樂的節日時光。即睇以下活動詳情！

1:1角色打卡裝置 重現動畫氛圍

時代廣場露天廣場化身「中央車站」，以燈飾和場景布置呈現《優獸大都會》的市中心，場內設置優獸列車模型，並加入電影中新角色，包括大蛇基仔 Gary、治療師毛臣臣醫生 Dr. Fuzzby 和蜥蜴蘇哥 Jesús，讓大家可以在車廂內拍照留念。車內海報亦換上與電影相關的設計，重現動畫中的優獸市氛圍。

離開車站後，可看到《優獸大都會2》電影新場景「沼澤市場 Marsh Market」，角色海哥 Russ 和麥狸寶 Nibbles 會在此現身。市場旁的小屋打造成紋身店主題空間，並會在部分日子舉行彩繪活動，讓參加者繪畫喜愛的角色。

巴士站位置，樹懶阿閃 Flash 和朱迪的場景亦會同時展出。此外，遠處亦有一棵約 4.8 米高的聖誕樹，配上角色造型掛飾和禮物盒。亦設有賓治 Clawhauser 的打卡場景，並加入鏡面手機設計方便合照。

商場二樓中庭亦設有多個打卡點。以冬甩、雪條等造型裝飾打造的聖誕樹，增添節日氣氛。朱迪、阿力、阿閃、馬市長 Winddancer、羚羊天后嘉西、賓治、保哥 Chief Bogo、麥狸寶等角色模型亦有展出，呈現角色一起購物的主題場景。