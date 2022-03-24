時尚聯乘｜H&M聯乘時尚達人Iris-Apfel-系列下周開賣

H&M不時會與不同設計師合作，絕對是每季的重頭戲。品牌今季會與時尚婆婆Iris Apfel攜手推出最新設計項目，慶祝這位時尚偶像的100周年誕辰！整個聯乘系列不但充滿活力，而且華貴迷人，盡顯Iris Apfel的獨特個人風格。

Iris Apfel是一家美國紡織品公司「Old World Weavers」的創辦人，同時也是一名室內設計師，更是一位高影響力的時尚KOL。由於其穿著風格鮮明獨特且大膽有個性，因此成為不少人心目中的時尚指標，她的經歷被拍成紀錄片《時尚女王：IRIS 的華麗傳奇》，足見她在時尚界的地位。今次的Iris Apfel x H&M系列以其獨特的才華天賦，以及「more is more」的審美觀為靈感，系列中所有服裝和配飾的都是為了向 Iris Apfel 堅定不移的獨立自主性和原創風格致敬。