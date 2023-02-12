智慧齒｜手術後腫幾耐？5個智慧齒手術後注意事項+必備護理好物

一般進行智慧齒手術後面部都會腫脹3-5日，而手術後最擔心便是因處理不當，而導致面部持續腫脹或傷口再度發炎。以下就盤點5個智慧齒手術後的注意事項及術後必備的護理好物，讓大家可以在手術後多加留意，幫助舒緩因手術而引起的腫痛不適。

由於智慧齒的牙根一般都較深入齒槽骨中，因此進行手術後通常都會大量出血，需要咬着棉花來壓迫止血，約在30至40分鐘後才可吐出來。咬棉花的時候建議不要說話，有口水便直接吞下而不要吐出，正常在止血後便不會再出血。而在24小時內口水中出現血絲屬正常，但若果仍然嚴重流血或口水全是血液變屬於不正常，需要及時向醫生聯絡並處理。

拔掉智慧齒當日建議不要刷牙和漱口，雖然一般可以在手兩小時後喝水，但為了避免接觸傷口，建議手術後24小時內盡量少喝水或飲料，更不要使用拔牙側咀嚼食物, 食物亦建議偏向流質為佳。而且需要盡量避免舐傷口，或是反覆吐口水，以免造成傷口感染。

通常拔智慧齒都會比一般拔牙流更多血，甚至有機會出現貧血現象，為了整體身體着想，建議手術後不要從事體力勞動的工作，同時需要避免以熱水洗澡。而在拔牙後幾天亦需要減少活動，喝酒、吸煙等陋習亦需要暫時戒掉。

進行智慧齒手術與普通拔牙手術不同，一般手術的創傷都會較大，手術後需要遵從醫生指示服用消炎藥、止痛藥、抗生素等，需要按時服藥才可以讓傷口得到緩解。特別是一般進行智慧齒手術後，面部都會腫脹3至5日，使用藥物可以加速傷口愈合。如果服用藥物後傷口情況沒有緩解，甚至出現體溫升高、極度腫脹的情況，那麼便需要盡快去醫院求醫。

手術後過了兩天便可以進行後續清潔，而妥善處理更可以防止傷口發炎，最直接的方法便是每餐飯後都輕刷智慧齒區域，並配合使用牙籤或牙線，將附近的污垢都清潔乾淨。同時可以利用漱口水漱口，建議在早晚進行，既可以幫助口腔清潔，還可以防止發炎。

必備護理好物｜冰袋+熱水袋

進行手術後可以直接準備冰袋冰敷面部，幫助面部消腫。而一般都建議在24小時內進行冰敷，48小時候則是用熱敷來幫助舒緩腫脹情況。

必備護理好物｜柔軟刷毛牙刷

使用柔軟刷毛牙刷可以防止對傷口造成破壞，以防再流血的情況，同時可以仔細地深入角落，幫助清潔護理牙齒。

必備護理好物｜沖牙器

現在市面上有幫助直接清潔牙縫的沖牙器，可以在手術後兩天利用最低檔位的沖牙器對着智慧齒及周圍的牙齦反覆沖洗，清潔平日較難清洗的污垢。