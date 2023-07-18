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2023-07-18 20:50:42

暑假兒童游泳班試堂體驗半價再買一送一 2人同行只需$40/位

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全港18區游泳池可供學生選擇，讓學生更容易選擇屋企或學校附近的游泳池學習游泳， 方便家長接送，節省時間。

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傲洋體藝會擁有專業游泳教練團隊，運用引導教學法的各種元素，令小孩提升對學習游泳的興趣及熱誠，是各位父母為子女首選的泳會。無論暑假或開學後，傲洋體藝會均提供全年兒童游泳班。

游泳會提供不同課程給小朋友學習

游泳會更提供多個不同課程，讓你可挑選適合子女的課程來學習，而且游泳會教練舉辦的大小親子課程；當中親子嬰幼兒playgroup游泳班，獨木舟及浮潛體驗課程等等，讓學生在學游水同時得到更好的全方位發展，提升自信及學習效能。

游泳班由專業游泳教練教授，運用引導教學法提升小朋友學習游泳興趣及熱誠。 游泳班由專業游泳教練教授，運用引導教學法提升小朋友學習游泳興趣及熱誠。 游泳班由專業游泳教練教授，運用引導教學法提升小朋友學習游泳興趣及熱誠。 游泳班由專業游泳教練教授，運用引導教學法提升小朋友學習游泳興趣及熱誠。 游泳班由專業游泳教練教授，運用引導教學法提升小朋友學習游泳興趣及熱誠。

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KKday 優惠: HK$120/2位，平均HK$60/ (原價 HK$160/)

對象：適合 3 12 歲小朋友 師生比例：一對24位小朋友

課堂時間：15分鐘集合和熱身+45分鐘體驗

上課地點：

新界 - 青衣游泳池、將軍澳游泳池、顯田游泳池、馬鞍山游泳池、沙田賽馬會游泳池、城門

谷游泳池、元朗游泳池、屏山天水圍游泳池、屯門西北游泳池

九龍 - 九龍公園游泳池、大環山游泳池、荔枝角公園游泳池、摩士公園游泳池、觀塘游泳池

港島 - 中山紀念公園游泳池、堅尼地城游泳池、維多利亞公園游泳池、摩利臣山游泳池、柴

灣游泳池、小西灣游泳池

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