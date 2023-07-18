暑假兒童游泳班試堂體驗半價再買一送一 2人同行只需$40/位

傲洋體藝會擁有專業游泳教練團隊，運用引導教學法的各種元素，令小孩提升對學習游泳的興趣及熱誠，是各位父母為子女首選的泳會。無論暑假或開學後，傲洋體藝會均提供全年兒童游泳班。
游泳會提供不同課程給小朋友學習
游泳會更提供多個不同課程，讓你可挑選適合子女的課程來學習，而且游泳會教練舉辦的大小親子課程；當中親子嬰幼兒playgroup游泳班，獨木舟及浮潛體驗課程等等，讓學生在學游水同時得到更好的全方位發展，提升自信及學習效能。
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對象：適合 3 至 12 歲小朋友 師生比例：一對2至4位小朋友
課堂時間：15分鐘集合和熱身+45分鐘體驗
上課地點：
新界 - 青衣游泳池、將軍澳游泳池、顯田游泳池、馬鞍山游泳池、沙田賽馬會游泳池、城門
谷游泳池、元朗游泳池、屏山天水圍游泳池、屯門西北游泳池
九龍 - 九龍公園游泳池、大環山游泳池、荔枝角公園游泳池、摩士公園游泳池、觀塘游泳池
港島 - 中山紀念公園游泳池、堅尼地城游泳池、維多利亞公園游泳池、摩利臣山游泳池、柴
灣游泳池、小西灣游泳池