暑假兒童游泳班試堂體驗半價再買一送一 2人同行只需$40/位

傲洋體藝會擁有專業游泳教練團隊，運用引導教學法的各種元素，令小孩提升對學習游泳的興趣及熱誠，是各位父母為子女首選的泳會。無論暑假或開學後，傲洋體藝會均提供全年兒童游泳班。

游泳會提供不同課程給小朋友學習

游泳會更提供多個不同課程，讓你可挑選適合子女的課程來學習，而且游泳會教練舉辦的大小親子課程；當中親子嬰幼兒playgroup游泳班，獨木舟及浮潛體驗課程等等，讓學生在學游水同時得到更好的全方位發展，提升自信及學習效能。