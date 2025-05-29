暑假好去處｜深入參觀九巴車廠 觀賞巴士洗車+維修+打卡古董車 參加送神秘禮物

暑假將至，不少家長開始為小朋友計劃長假期活動。九巴 KMB近日推出參觀巴士車廠活動，小朋友可欣賞巴士洗車過程及認識維修技巧，並與古董巴士拍照打卡。訪客更可獲發參觀證書及神秘小禮物，紀念特別回憶，最適合小巴士迷參加。

睇巴士洗車！ 九巴最近推出參觀車廠一日遊活動，訪客可深入了解九巴沙田車廠。一日遊活動分為90分鐘普通團及150分鐘深度遊，所有參加者可觀賞巴士洗車過程及認識巴士維修等，更可與古董巴士拍照留念。深度遊訪客則可額外參觀技術訓練工場，並獲發紀念證書和九巴小禮物。