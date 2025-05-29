暑假好去處｜深入參觀九巴車廠 觀賞巴士洗車+維修+打卡古董車 參加送神秘禮物

暑假將至，不少家長開始為小朋友計劃長假期活動。九巴 KMB近日推出參觀巴士車廠活動，小朋友可欣賞巴士洗車過程及認識維修技巧，並與古董巴士拍照打卡。訪客更可獲發參觀證書及神秘小禮物，紀念特別回憶，最適合小巴士迷參加。
睇巴士洗車！
九巴最近推出參觀車廠一日遊活動，訪客可深入了解九巴沙田車廠。一日遊活動分為90分鐘普通團及150分鐘深度遊，所有參加者可觀賞巴士洗車過程及認識巴士維修等，更可與古董巴士拍照留念。深度遊訪客則可額外參觀技術訓練工場，並獲發紀念證書和九巴小禮物。
活動詳情：
普通團
集合地點：沙田九巴車廠 - 沙田源順圍6-8號
時間：10:00開始 （75-90分鐘）
每位$165（大小同價）
深度遊
集合地點：尖沙咀漢口道半島酒店旁
時間：10:30 / 14:30 開始 （120 - 150分鐘）
每位$298（大小同價) （費用已包由尖沙咀接送來回沙田九巴車廠）
內容：包括暢遊參觀技術訓練工場、與指定古董巴士拍照打卡、九巴車廠遊覽地下洗車層感受巴士洗車過程、認識巴士維修、了解環境保護、古董巴士介紹等。活動完成後，每位參加者將獲發車廠參觀證書留念及獲發小禮物一份。活動完成後，每位參加者將獲發車廠參觀證書留念及獲發紀念品。
內容：包括暢遊九巴車廠遊覽地下洗車層感受巴士洗車過程、認識巴士維修、了解環境保護、古董巴士介紹、參觀巴士駕駛學院及小手工工作坊等。活動完成後，每位參加者將獲發車廠參觀證書留念及獲發紀念品。
詳情可瀏覽kkday。