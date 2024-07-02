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2024-07-02 16:08:10

暑假玩住學好去處！激發STEAM潛能！生產力局「創科遊學 玩轉暑假2024」

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暑假玩住學好去處！激發STEAM潛能！生產力局「創科遊學 玩轉暑假2024」

暑假玩住學好去處！激發STEAM潛能！生產力局「創科遊學 玩轉暑假2024」

想讓孩子過一個充實又充滿創意的暑假？由生產力局主辦的年度創科盛事「Summer TechEd Fest 創科遊學 玩轉暑假 2024」將於7月5日（教育日）及6日（公眾日）載譽歸來活動費用全免，讓一家大細及熱愛創科人士一次過玩盡近100個趣味盎然的遊戲攤位、工作坊及體驗區，引領孩子走進沉浸式STEAM世界，激發無限潛能！承接去年的熱烈迴響，今年「Summer TechEd Fest」將再度於生產力大樓舉行。活動獲創新科技及工業局、創新科技署、政府資訊科技總監辦公室、民政及青年事務局聯同多個教育界、商界及創科機構支持，規模比往年更大、內容更豐富，是全港最大型的創科教育活動之一。

A」的重要性！藝術科技激發想像 教育大學e-Orch互動演奏揭開序幕

有別於一般STEM的教育範疇，今年活動會將STEAM 的「A」放大，特別加入藝術創科元素（Art Tech），培養學生的「跨學科」邏輯思維、創意及解難能力，打造「全能型」人才，裝備他們應對未來數碼時代的挑戰。

開幕禮將邀請到香港教育大學的「e-Orch」與現場樂手互動演奏，展示傳統與現代音樂的跨平台創作，為活動揭開序幕。此外，活動更邀請到Art Prince Advisory創辦人及總監、港大經管學院客席講師伍常先生，以及多位藝術及科技教育界專家包括：馮順寧女士（佛教沈香林紀念中學校長）、許楨博士（耀中幼教學院·中華蒙學苑 苑長）、梁文麗女士（Nikopicto Limited行政總裁兼聯合創始人）及梁智軒博士（香港教育大學文化與創意藝術學系助理教授），於研討會上探討「A+STEM 融入藝術予創科教育 培育多元人才」，與教育工作者分享如何透過跨學科教育，提升學生的創意及藝術素養。

F1賽車，分小學組和中學組，讓同學們設計獨一無二的賽車，從中學習STEAM、動力學、速度與反應。 F1賽車，分小學組和中學組，讓同學們設計獨一無二的賽車，從中學習STEAM、動力學、速度與反應。 F1賽車，分小學組和中學組，讓同學們設計獨一無二的賽車，從中學習STEAM、動力學、速度與反應。 小朋友利用ipad操作機械人，體驗人工智能與機械人技術，釋放無限創意。 小朋友利用ipad操作機械人，體驗人工智能與機械人技術，釋放無限創意。

各適其式工作坊 一家大小體驗創科樂趣 兩大人氣童星更將現身與民同樂！

活動更邀請到最近 參與生產力局微電影拍攝的兩位人氣童星 黃梓樂 鄭淽月現身與大家互動，延續「創新，改寫一切」的理念，透過 STEAM教育，改善生活並帶來幸福感！機會難逢，各位大人小朋友萬勿錯過！

Summer TechEd Fest 創科遊學 玩轉暑假 2024」設有不同的互動攤位，小朋友可以親身體驗時下最流行的科技，包括無人機足球、VR360元宇宙創作、F1賽車等，更可以參與創客工作坊，設計小夜燈、製作個人化3D打印作品等，將無限創意實踐！

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「Summer TechEd Fest」設有遊戲區和工作坊，適合不同年齡及興趣的孩子參與。 VR模擬駕駛，在公路上踏單車，親身體驗時下最流行的科技。 同學們可試玩零碳天地踏單車動力發電，及製作個人化3D打印作品，寓學習於娛樂。 黃梓樂 鄭淽月

Summer TechEd Fest創科遊學 玩轉暑假 2024」活動詳情：

日期及時間：

202475日（教育日）開放時間：10:30-18:30

202476日（公眾日）開放時間：10:00-18:00

地點：

香港九龍達之路78號生產力大樓

立即報名：

75(教育日) 

76(公眾日) 

活動詳情：

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