暑假玩住學好去處！激發STEAM潛能！生產力局「創科遊學 玩轉暑假2024」

想讓孩子過一個充實又充滿創意的暑假？由生產力局主辦的年度創科盛事「Summer TechEd Fest 創科遊學 玩轉暑假 2024」將於7月5日（教育日）及6日（公眾日）載譽歸來！活動費用全免，讓一家大細及熱愛創科人士一次過玩盡近100個趣味盎然的遊戲攤位、工作坊及體驗區，引領孩子走進沉浸式STEAM世界，激發無限潛能！承接去年的熱烈迴響，今年「Summer TechEd Fest」將再度於生產力大樓舉行。活動獲創新科技及工業局、創新科技署、政府資訊科技總監辦公室、民政及青年事務局聯同多個教育界、商界及創科機構支持，規模比往年更大、內容更豐富，是全港最大型的創科教育活動之一。

「 A 」的重要性！藝術科技激發想像 教育大學 e-Orch 互動演奏揭開序幕

有別於一般STEM的教育範疇，今年活動會將STEAM 的「A」放大，特別加入藝術創科元素（Art Tech），培養學生的「跨學科」邏輯思維、創意及解難能力，打造「全能型」人才，裝備他們應對未來數碼時代的挑戰。

開幕禮將邀請到香港教育大學的「e-Orch」與現場樂手互動演奏，展示傳統與現代音樂的跨平台創作，為活動揭開序幕。此外，活動更邀請到Art Prince Advisory創辦人及總監、港大經管學院客席講師伍常先生，以及多位藝術及科技教育界專家包括：馮順寧女士（佛教沈香林紀念中學校長）、許楨博士（耀中幼教學院·中華蒙學苑 苑長）、梁文麗女士（Nikopicto Limited行政總裁兼聯合創始人）及梁智軒博士（香港教育大學文化與創意藝術學系助理教授），於研討會上探討「A+STEM 融入藝術予創科教育 培育多元人才」，與教育工作者分享如何透過跨學科教育，提升學生的創意及藝術素養。