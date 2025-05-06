暗瘡針清迷思 不當處理或爆瘡或留疤痕（am730製圖）

轉季日子皮膚狀況不穩定，難免會有粉刺、暗瘡等問題，而不少人都會選擇使用針清來解決，但究竟針清是否對付黑頭粉刺/暗瘡的最佳方案呢？以下就為大家解答7個關於針清的迷思，希望大家不再受皮膚/暗瘡問題困擾！ 針清是甚麼？ 針清即是利用專門清除黑頭、粉刺的針具，從粉刺的頂部或者擴大粉刺開口，以擠壓或刮除的形式，將堵塞的毛孔和其他物質排出，而大部分人都會針對黑頭、粉刺等較小的瑕疵進行針清。 針清作用 比起直接使用雙手，利用針具可以防止將雙手的細菌帶到傷口上，而針清可幫助排出粉刺、暗瘡內的皮脂細菌，可以加快炎症消退，以及暗瘡癒合的速度。

適合針清的情況 針清大部分只用於一般的黑頭粉刺，以及已經冒出白頭的粉刺，但切忌太用力，否則可能會留疤。如果熟悉使用針具的話，亦可用於已經成熟，且帶膿的暗瘡上，利用針具將膿擠出。 不適合針清的情況 其實並非任何狀況都適合使用針清，較小的粉刺可待它自行消退，特意使用針清可能會造成留疤的情況。而石頭瘡等沒有膿的暗瘡同樣不適合使用針清，反而會弄巧反拙，造成留疤的情況。炎症性的紅腫暗瘡、囊腫、敏感等皮膚問題，均建議由專業醫生面診後，根據實際情況決定。 針清不當的後果 雖然使用針清可以避過雙手將細菌帶到面部，但是仍有不少影響皮膚的後果。若果針具消毒不當，有可能導致細菌感染，而三角區域更有可能引起顱內感染，因此針具的清潔和消毒要特別注意。同時，如果手法不熟練，亦有機會留下暗瘡印或疤痕，需要更長時間才可消失。因此若果只是小問題的話，建議還是不要使用針清，以免損害肌膚。