熱門搜尋:
MIRROR演唱會 加息 C觀點 荃灣豬肉佬 姜濤 疫情 康復紀錄二維碼 烏克蘭局勢 周顯
返回
生活
2022-05-17 12:30:00

暗瘡｜長期抗疫壓力大？！ 推薦5款食物有效擊退壓力瘡 洋甘菊茶、冬瓜湯

分享：
暗瘡｜長期抗疫壓力大？！ 推薦5款食物有效擊退壓力瘡 洋甘菊茶、冬瓜湯

暗瘡｜長期抗疫壓力大？！ 推薦5款食物有效擊退壓力瘡 洋甘菊茶、冬瓜湯

香港疫情反反覆覆，抗疫時間已經超過兩年，令不少人長期處於精神壓力過大的狀態，因而造成壓力瘡的問題。而壓力瘡主要長在額頭及面頰位置，而且還會反覆發作，令不少人煩惱不已。以下就為大家介紹5款有效擊退壓力瘡的食物，讓大家可以透過日常的飲食幫助調解，以減輕身體的熱氣來改善壓力瘡問題。

擊退壓力瘡｜洋甘菊

不少人都會因壓力而導致失眠，因而形成暗瘡。當成功改善睡眠質素，暗瘡問題亦會因而迎刃而解，特別是因情緒而生長的壓力瘡，更是需要有良好的睡眠來改善。

洋甘菊含有類黃酮物質，有助調節血清素、多巴胺等與情緒有關的元素，可以改善及抵抗抑鬱、焦慮等不安的情緒，有助鎮靜心境，治療失眠問題。而食用洋甘菊的方法十分簡單，製成花茶飲用即可，每日飲用一杯便可幫助減輕焦慮的情緒問題。

可以利用洋甘菊泡水或泡茶。 每日一杯洋甘菊茶便可以慢慢舒緩情緒問題。 市面上亦有洋甘菊茶包可以直接沖泡。

擊退壓力瘡｜綠茶

綠茶除了含有豐富的抗氧化劑外，更含有可以幫助抵抗壓力的茶胺酸，有效養心安神、減輕壓力及消除疲勞，因此作為日常飲用的茶飲屬不錯的選擇。

飲用後可以清心除煩，不但可以消除疲倦感，還可減少因壓力所引致的情緒波動，自然減輕壓力瘡爆發的問題。不過有些人可能對茶類特別敏感，若果在太晚的時間飲用有機會造成失眠問題，因此建議在中午時段飲用。

綠茶含有對抗壓力的茶胺酸。 作為日常茶飲沖泡飲用即可。 建議在下午時分飲用。

擊退壓力瘡｜苦瓜

過分焦慮的情緒同樣會造成壓力，特別在近年大家都因擔心染疫而變得小心翼翼。而苦瓜屬性質寒涼的食品，具有清熱解毒、明目利尿、解勞清心的功效，可以舒緩因壓力而造成的燥熱及肝鬱。同時苦瓜亦含有多種維他命及礦物質，有助改善排毒機能，對於非壓力形成的暗瘡亦有一定的舒緩功效。

苦瓜的性質較涼，可以幫助清熱解毒。 製成苦瓜排骨湯屬不錯的選擇。 苦瓜炒蛋亦是較容易掌握的家常菜。

擊退壓力瘡｜冬瓜

踏入夏天，不少家庭都會食用冬瓜或飲用冬瓜湯來消暑解熱，由於冬瓜味甘，性質較量及溫和，具有清熱祛暑、排毒祛膿、養胃生津的作用，因此可以幫助去除心火及煩躁，有效舒緩因壓力而帶來的情緒波動，從而改善壓力瘡的問題。而排毒祛膿的功效對於壓力瘡特別有幫助，堅持食用便可看到效果。

冬瓜清熱祛暑，特別適合在夏天食用。 推薦煮成冬瓜粒湯飲用。 冬瓜可配搭不同海鮮煮食。

擊退壓力瘡｜綠豆

有些人認為在長暗瘡期間不應吃甜品，但如果想在長壓力瘡的同時吃甜品的話，不妨利用綠豆製成有助舒緩壓力瘡的甜品吧！綠豆具有清熱解毒、利尿消腫的功效，可以幫助減輕因壓力所引字的熱氣及肝鬱問題。

而除了清熱解毒外，綠豆還可以幫助去除身體中的毒素，因此對於被認為是「毒瘡」的壓力瘡特別有幫助，只要去除身體的毒素，壓力艙問題便會因而解決。利用綠豆可以製成綠豆沙、綠豆糕等甜品，即使是長暗瘡的期間亦可以放心食用。

台灣特別流行在夏天飲用綠豆沙或綠豆沙牛奶。 港式的綠豆沙糖水亦是消暑解毒的好選擇。 同時可以製作綠豆糕食用。
隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受