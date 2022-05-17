暗瘡｜長期抗疫壓力大？！ 推薦5款食物有效擊退壓力瘡 洋甘菊茶、冬瓜湯

香港疫情反反覆覆，抗疫時間已經超過兩年，令不少人長期處於精神壓力過大的狀態，因而造成壓力瘡的問題。而壓力瘡主要長在額頭及面頰位置，而且還會反覆發作，令不少人煩惱不已。以下就為大家介紹5款有效擊退壓力瘡的食物，讓大家可以透過日常的飲食幫助調解，以減輕身體的熱氣來改善壓力瘡問題。

擊退壓力瘡｜洋甘菊 不少人都會因壓力而導致失眠，因而形成暗瘡。當成功改善睡眠質素，暗瘡問題亦會因而迎刃而解，特別是因情緒而生長的壓力瘡，更是需要有良好的睡眠來改善。 洋甘菊含有類黃酮物質，有助調節血清素、多巴胺等與情緒有關的元素，可以改善及抵抗抑鬱、焦慮等不安的情緒，有助鎮靜心境，治療失眠問題。而食用洋甘菊的方法十分簡單，製成花茶飲用即可，每日飲用一杯便可幫助減輕焦慮的情緒問題。

擊退壓力瘡｜綠茶 綠茶除了含有豐富的抗氧化劑外，更含有可以幫助抵抗壓力的茶胺酸，有效養心安神、減輕壓力及消除疲勞，因此作為日常飲用的茶飲屬不錯的選擇。 飲用後可以清心除煩，不但可以消除疲倦感，還可減少因壓力所引致的情緒波動，自然減輕壓力瘡爆發的問題。不過有些人可能對茶類特別敏感，若果在太晚的時間飲用有機會造成失眠問題，因此建議在中午時段飲用。

擊退壓力瘡｜苦瓜 過分焦慮的情緒同樣會造成壓力，特別在近年大家都因擔心染疫而變得小心翼翼。而苦瓜屬性質寒涼的食品，具有清熱解毒、明目利尿、解勞清心的功效，可以舒緩因壓力而造成的燥熱及肝鬱。同時苦瓜亦含有多種維他命及礦物質，有助改善排毒機能，對於非壓力形成的暗瘡亦有一定的舒緩功效。

擊退壓力瘡｜冬瓜 踏入夏天，不少家庭都會食用冬瓜或飲用冬瓜湯來消暑解熱，由於冬瓜味甘，性質較量及溫和，具有清熱祛暑、排毒祛膿、養胃生津的作用，因此可以幫助去除心火及煩躁，有效舒緩因壓力而帶來的情緒波動，從而改善壓力瘡的問題。而排毒祛膿的功效對於壓力瘡特別有幫助，堅持食用便可看到效果。