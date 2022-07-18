書展2022攻略｜門票優惠一覽 同場舉辦運動消閒博覽+零食世界 電競賽車體驗/必買譚仔三哥Board game

書展2022｜7月20開鑼！ 同場舉辦運動消閒博覽+零食世界 電競賽車體驗/必買譚仔三哥Board game

香港書展將於7月20至26日在灣仔會展舉行，以「歷史文化．城市書寫」為主題。門票由即日起發售，早晚特定時間入場只需$10，特設超級書迷證供無限次入場。同場更舉辦運動消閒博覽及零食世界，可以即場體驗電競賽車、棍網球，必買譚仔三哥Board game！

書展 2022門票優惠 ｜早晚入場只需 $10 超級書迷證可無限次入場 門票方面，成人為港幣25元，而小童則是港幣10元。3歲或以下小童及65 歲或以上長者免費進場。 今次大會設上午進場票及晚間進場票，書展期間中午12時前及7月20、21、24及25日晚上7時後進場人士，只需港幣10元。 另有免費再進場特別優惠，凡以正價（成人港幣25元、小童港幣10元）購買7月20 或21 日香港書展門票人士，可憑完整票尾或現場派發的再進場優惠券免費於指定時段各進場一次。 超級書迷證為港幣80元，持此證的人士可於書展期間無限次入場參觀，更可使用特別通道進人會場，節省輪候時間。

書展 2022 ｜分 4 大展區 「細味香港」展出 50 年代配米證 今年書展以「歷史文化．城市書寫」為主題，深受讀者歡迎的「文藝廊」將分為4大展區。其中「細味香港」與鄭寶鴻、中華廚藝學院、稻鄉飲食文化博物館及鏞記酒家等合作，搜羅大量有關香港飲食文化的歷史珍藏，包括1953 年的配米證、多張珍貴舊菜單、難得一見的舊式餐具及微型舊餐廳攤檔模型等。而「城市築跡」則與速寫香港及《國家地理〉雜誌合作，帶來多位藝術家描繪香港名勝古蹟的畫作及特色建築的攝影作品。其餘2個展區分別為「歷史文化．推薦作家」、「城市書寫．特選書目」

書展 2022 ｜運動消閒博覽設多個互動體驗 電競賽車 / 棍網球 / 賽車模擬器 今年書展同時亦舉行運動消閒博覽，設有8大主題區，匯聚多款運動、消閒產品及體驗。更設有多項免費試玩活動，例如「運動大本營」的電競賽車比賽及體驗區、棍網球示範及體驗及免費試玩高爾夫等。 大會亦設有「攝影世界」展區，展商將帶來多款專業攝影器材和相機產品，包括全球首創F2光圈無反相機高倍數變焦鏡及柯達菲林相機，與一眾攝影愛好者分享同好。而另一主題區「棋樂無窮」將繼續帶來各類桌上遊戲。其中必買以譚仔三哥及李錦記為主題的桌遊，以有趣方式展示香港另一面。

書展 2022 ｜零食世界 6 大主題區 今年「零食世界」繼續設六大主題區，分别為「環球零食」、「朱古力及糖果工房」、「懷舊零食」、「健康滋味」、「派對時光」及「Snack Bar」，共搜羅逾 1,000款世界各地的人氣零食，讓大家品嚐不同風味。 「環球零食」包括由名古屋直送的雜錦蝦餅、山政小山園抹茶之里蛋卷；台灣必買伴手禮團時酥脆魚骨、陳允宝泉士鳳梨酥、武松殿肉鬆餅；「懷舊零食」則有本地百年品牌甄沾記的椰子糖及椰子雪糕、超過70年歷史的趣香牌趣香蝦子花生和有30年歷史並於香港生產的蝴蝶牌精選果仁零食。 「健康滋味」亦有希臘粉紅岩鹽開心果、純秦朱古力薄薄脆片、有機果仁等。「朱古力及糖果工房」則有德國熊仔軟糖專門店 Bears & Friends 帶來多款口味和得意造型的軟糖，現場更有Pepabubble西班牙手工糖製作示範。