書展2022｜一文睇清香港書展購物著數及必買必睇之選

第32屆香港書展於今日至26日在灣仔會展舉行，以「歷史文化．城市書寫」為主題。門票由即日起發售，早晚特定時間入場只需$10，特設「超級書迷證」供無限次入場。同場還舉辦運動消閒博覽及零食世界，可以即場體驗電競賽車、棍網球！書迷更可以慢慢欣賞「文藝廊」展區的「歷史文化．推薦作家」、「城市書寫．特選書目」及「細味香港」。另外，書展的「名作家講座」系列也非常吸引，其中由沈西城作講者，講題為「追念倪匡傳奇──六七十年代香港文壇盛況」一定備受書迷關注。攝：林俊源

書展2022｜明報出版社重新推出 倪匡作品添新內容

香港書展作為2022年第一個大型實體展覽，參展商都出盡全力，推出特別推介好書，而且大部份書本都正做特價，愛書之人定必對場內「又平又正」的作品愛不釋手。例如明報出版社重新推出倪匡作品《哈哈哈哈》，負責人表示，該書除了重新設計封面外，亦加插了一些新內容，而且更全場八折，這簡直是想重購倪匡作品的書迷的福音。中華書局負責人黎先生稱，《回歸．情義25載》是與香港地政總署中心合作出版，當中選擇了25件表現出中港同胞感情血濃於水的大事來記述。例如講述香港與內地關係的有汶川大地震，有很多港人籌款救災；而剛好今次疫情，也有很多內地人前往香港幫助港人。而三聯書局負責人高先生則指，為配合今年書展「歷史文化．城市書寫」的主題，所以特別推介了《也斯的香港》及《讀書雜誌》。