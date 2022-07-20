書展2022｜一文睇清香港書展購物著數+10元特價書+必買必睇之選＋附近灣仔美食推介

第32屆香港書展於今日至26日在灣仔會展舉行，以「歷史文化．城市書寫」為主題。門票由即日起發售，早晚特定時間入場只需$10，特設「超級書迷證」供無限次入場。同場還舉辦運動消閒博覽及零食世界，可以即場體驗電競賽車、棍網球！書迷更可以慢慢欣賞「文藝廊」展區的「歷史文化．推薦作家」、「城市書寫．特選書目」及「細味香港」。另外，書展的「名作家講座」系列也非常吸引，其中由沈西城作講者，講題為「追念倪匡傳奇──六七十年代香港文壇盛況」一定備受書迷關注。攝：林俊源 書展2022｜明報出版社重新推出 倪匡作品添新內容 香港書展作為2022年第一個大型實體展覽，參展商都出盡全力，推出特別推介好書，而且大部份書本都正做特價，愛書之人定必對場內「又平又正」的作品愛不釋手。例如明報出版社重新推出倪匡作品《哈哈哈哈》，負責人表示，該書除了重新設計封面外，亦加插了一些新內容，而且更全場八折，這簡直是想重購倪匡作品的書迷的福音。中華書局負責人黎先生稱，《回歸．情義25載》是與香港地政總署中心合作出版，當中選擇了25件表現出中港同胞感情血濃於水的大事來記述。例如講述香港與內地關係的有汶川大地震，有很多港人籌款救災；而剛好今次疫情，也有很多內地人前往香港幫助港人。而三聯書局負責人高先生則指，為配合今年書展「歷史文化．城市書寫」的主題，所以特別推介了《也斯的香港》及《讀書雜誌》。

書展2022｜書本種類多 最平 $10 有交易 除了參展商介紹的好書外，今年書展亦不乏符合潮流及貼地的作品，例如因為日本早前能夠局部通關，有參展商已經開始推出日本旅遊書。另外，當然少不了適合年輕人的電影或電視劇小說，例如《月老》、《華燈初上》等。還有日本的輕小說也很受歡迎，例如《Overlord》、《今天天氣不錯我打算把上司幹掉》等。當然小朋友的練習本亦不會在書展中「缺席」。這些書都有特價，半價至八折不等，最便宜的甚至$10就有交易。

書展2022｜運動消閒博覽 八大主題區 另外，書展同時亦舉行運動消閒博覽，設有八大主題區，匯聚多款運動、消閒產品及體驗。更設有多項免費試玩活動，例如「運動大本營」的電競賽車比賽及體驗區、棍網球示範和體驗，以及免費試玩高爾夫等。大會亦設有「攝影世界」展區，展商將帶來多款專業攝影器材和相機產品，包括全球首創F2光圈無反相機高倍數變焦鏡及柯達菲林相機，與一眾攝影愛好者分享同好。而另一主題區「棋樂無窮」將繼續帶來各類桌上遊戲。其中必買以譚仔三哥及李錦記為主題的桌遊，以有趣方式展示香港另一面。

書展2022｜零食世界 六大主題區 「零食世界」繼續設六大主題區，分别為「環球零食」、「朱古力及糖果工房」、「懷舊零食」、「健康滋味」、「派對時光」及「Snack Bar」，共搜羅逾1,000款世界各地的人氣零食，讓大家品嚐不同風味。「環球零食」包括由名古屋直送的雜錦蝦餅、山政小山園抹茶之里蛋卷；台灣必買伴手禮團時酥脆魚骨、陳允宝泉士鳳梨酥、武松殿肉鬆餅；「懷舊零食」則有本地百年品牌甄沾記的椰子糖及椰子雪糕、超過70年歷史的趣香牌趣香蝦子花生和有30年歷史並於香港生產的蝴蝶牌精選果仁零食。「健康滋味」亦有希臘粉紅岩鹽開心果、純秦朱古力薄薄脆片、有機果仁等。「朱古力及糖果工房」則有德國熊仔軟糖專門店 Bears & Friends 帶來多款口味和得意造型的軟糖，現場更有Pepabubble西班牙手工糖製作示範。

一連七日年度書展將於本周三(20日)開鑼，愛書之士趁此良機尋覓心頭好。在茫茫書海中，編輯部為大家搜羅16本書展最新好書，讓一眾書迷可盡情享受閱讀的樂趣。其中人氣高企的七仙羽於今年書展亦有出新書《師傅乜都知——愛情戀咁嚟》。 按下文即睇今年書展新書/好書推介

逢今年會展港鐵站正式開通，到訪香港書展變得更方便，同時亦有更多美食選擇。今次為大家精選6間鄰近會展站和灣仔站的餐廳，有人氣咖喱炸豬扒飯，亦有精緻可口的主題下午茶，價錢豐儉由人，大家不妨bookmark定啦！ 按下文即睇6大灣仔美食