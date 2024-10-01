曾咀靈灰安置所｜骨灰龕申請方法、地址、交通一覽

屯門曾咀靈灰安置所簡介 屯門曾咀靈灰安置所的興建背景及原因十分明確，就是要持續為公眾提供骨灰龕位。 香港人口日漸增加和老化，根據2015年的立法會文件估計，未來20年 (即2015年至2034年 )每年平均死亡人數及火化宗數分別約為5.5萬宗及5.2萬宗，屯門曾咀靈灰安置所就是要應付市民對公眾骨灰龕位的需求。 屯門曾咀靈灰安置所的地址是屯門稔灣路15號，即位於青山發電有限公司的龍鼓灘發電廠旁邊，選址的總面積約3公頃，共可提供163,000個新龕位。安置所最終於2020年竣工，食物環境衞生署自2020年12月起每月都推出約1,700個位於曾咀靈灰安置所的新建龕位供市民申請。

屯門曾咀紀念花園 2021年9月，食環署開始接受市民申請，在新落成的屯門曾咀紀念花園撒放先人骨灰。紀念花園佔地4,800平方米，臨海而建，為署方轄下最大的紀念花園，也是第一個紀念花園內部份地方鋪上特色卵石。 屯門曾咀靈灰安置所交通安排 港鐵公司由2021年9月25日(星期六)起，開辦K52A號巴士路線每日來往曾咀靈灰安置所及港鐵屯門站。此外，市民亦可選擇來往屯門站的九巴56S線及往返屯門公路轉車站的52S線。 同時，市民亦可自行駕車前往，但由於泊車位有限，不時會出現車輛擠塞的情況。

誰可申請屯門曾咀靈灰安置所龕位？ 屯門曾咀靈灰安置所龕位的申請資格與其他政府龕位無異，當中包括： 死亡時是香港居民，而其遺骸於死亡後3個月內在政府火葬場內火葬；或

在緊接其死亡前的20年內，有最少10年是香港居民，而其遺骸是在香港以外的地方火葬（須提交有關居港文件及有效合法證明文件）；或

其遺骸是在香港經合法撿拾後在政府火葬場火葬。

如何申請屯門曾咀靈灰安置所龕位？ 所需文件 申請人的香港身分證副本

每位先人的香港身分證或用作證明先人為香港居民的文件副本一份；及

每位先人的「領取骨灰許可證」或 「火葬證明書」 或 「遷移或撿拾骨殖許可證」 副本一份

申請方法

有意申請龕位人士先領取申請表格，申請表格可於食環署網站下載及於指定地點派發，包括食環署港島或九龍墳場及火葬場辦事處、各區環境衞生辦事處及民政事務總署各區民政諮詢中心或經2841 9111以傳真索取。 填妥申請表格後，須連同上述所需文件，於接受申請期間內經以下方式遞交︰ 於辦公時間內投入食環署港島或九龍墳場及火葬場辦事處的申請表投遞箱內；

如持有由食環署或外地合法火葬場發出先人之「領取骨灰許可證」或「火葬證明書」或「遺體火葬費用收據」(只適用於已成功預訂緊接申請期結束後的15天內的食環署火化時段)，可填寫網上申請表格連同所需文件以pdf或jpeg格式上傳遞交申請

電郵 ([email protected])；

傳真 (2333 1716)； 或

郵寄遞交至食環署港島或九龍墳場及火葬場辦事處。

編配安排注意事項 編配的公眾骨灰龕位均為可續期骨灰龕位，首次安放期為20年，期滿可每10年續期一次，每次續期須繳付當時的訂明費用。 所有骨灰龕位，不論其在同一龕墻的位置高低或座向，均由攪珠及電腦隨機公開抽籤編配予中籤申請人，而非由中籤申請人自行揀選骨灰龕位。