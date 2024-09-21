死亡證申請程序｜親友去世後六大須知 副本有乜限制？（附網上連結）

當親友不幸離世，親屬需為死者申請死亡證並辦理死亡登記。該如何申請死亡證？死於自然或意外，在申請手續上又有甚麼分別？與Bowtie資訊團隊逐一了解。 Bowtie 保泰人壽授權轉載 原文標題為【屯門曾咀靈灰安置所】骨灰龕申請方法、地址、交通一覽 甚麼是死亡證明書？ 在安排身後事或舉行任何安葬儀式前，須為死者申領《死亡登記記項核證副本》，又稱為「死亡證」。它是根據《生死登記條例》規定而備存在死亡登記紀錄內的一項記項，由入境事務處轄下的生死登記總處簽發。

如何辦理死亡登記？ 死亡可分為兩類：自然死亡和非自然死亡。 1.自然死亡：在醫院留醫超過 24 小時死亡，而且死因明確 在死者去世前最後患病期間，其主診醫生會簽發一份《死因醫學證明書》，死者的親屬或朋友需在死者去世後24小時內，帶同該證明書到入境事務處的死亡登記處辦理登記。對於此類個案，親屬可到任何一間死亡登記處辦理登記。 2.非自然死亡：入院不超過 24 小時、死因不明確（如手術途中死亡、嬰兒夭折等），或因意外死亡 個案會轉交死因裁判法庭，相關的註冊醫生或警務人員會向死因裁判官報告，以進行進一步的檢驗和調查，一般需時1至6個月。有需要時，法醫會為遺體進行驗屍。裁定死因後，登記官會在1個星期內登記該宗死亡個案，並以書面通知死者親屬。而針對此類個案，親屬只可在金鐘生死登記總處辦理。在收到登記官發出的通知後，便可到任何一間死亡登記處領取死亡證。 網上辦理死亡登記連結

死亡登記處

如何申請死亡證？ 如屬自然死亡個案，死者的親屬或朋友可先到死者離世的醫院領取《死因醫學證明書》，屆時需帶備你和死者的身份證明文件。如選擇火葬，亦需申請《醫學證明書（火葬）》。 親屬須帶備以下文件前往入境事務處死亡登記處辦理死亡登記。完成登記後，申請人會獲發《死亡登記證明書》、《死亡登記核證副本》、《火葬紙》或《土葬紙》。 申請人的香港身份證或旅行證件

死者的香港身份證或旅行證件

《死因醫學證明書》

《醫學證明書（火葬）》（如選擇火葬） 如屬非自然死亡個案，當死因裁判官裁定死因後，會簽發《授權埋葬/火葬屍體命令證明書》，死亡登記官亦會為個案辦理死亡登記並以書面通知親屬，親屬便可到生死登記處領取死亡證。 死亡證Sample參考 死亡證上會顯示死者的身份和死因等基本資料，包括： 登記編號

死亡日期及地點

姓名

性別

年齡

所知的職位或職業及國籍

死因

申請人簽署、身份及住址

登記日期

登記官員簽署 抑鬱｜成日鬱鬱不歡？7個生活習慣你抗抑鬱症埋身！

由申請到發出死亡證時間 如屬自然死亡個案，辦理死亡登記一般需時30分鐘，而死亡證明可在10分鐘內簽發。 如屬非自然死亡個案，死因裁判官一般需要1至6個月時間裁定死因。裁定死因後，登記官會在1個星期內登記該宗死亡個案，並發信通知死者親屬。 死亡證有何用途？ 死亡證可用於處理死者的身後事，主要用作處理遺產之用途。 處理遺體：安排火葬或土葬，以及喪禮等事宜 人壽保險：如要向保險公司申請死亡索償，須出示死亡證及其他相關文件 遺產安排：遺產代理人須到所屬銀行，並出示死者之死亡證辦理有關安排 MPF：MPF會當作遺產處理，遺產代理人須持有死亡證副本，到積金局辦理申索手續 有關遺產處理，應由遺囑執行人或遺產代理人提出相關申請，詳情可參閱遺產承辦處的有關資訊。 心情仍然很爛？研究：聽流水或雨聲助放鬆