最後一彈｜CANVAS x Plastic Thing為食妹小夜燈 治愈感爆燈/同步推出茉莉花美白面膜

澳洲有機香薰品牌CANVAS聯乘人氣插畫Plastic Thing，推出一系列可愛商品，聯乘來到最後一彈，推出趴趴為食妹小夜燈，以懶洋洋趴趴造型療癒粉絲的心，為食妹粉絲們必定要把握最後機會入手！茉莉花妍亮采面膜更同步登場，採用矜貴、新鮮提煉的「夜皇后」茉莉花精油作為靈魂成分，糅合熊果素及雛菊，由阻斷黑色素形成開始，從肌底層層提亮。

CANVAS x Plastic Thing 趴趴為食妹小夜燈

可愛療癒系為食妹拍拍燈 兩段光暗調校 / 彩虹漸變燈效 Plastic Thing的為食妹經常躺平在家，今次的拍拍燈捕捉為食妹懶洋洋躺卧的趣怪姿態，輕輕一拍即亮起柔和的LED黃光，有兩段光暗調校，亦可選擇彩虹漸變燈效。放在床頭，不但可營造猶如月光的溫柔氛圍，更可作夜間照明之用。拍拍燈更加入食妹可愛肉肉質地的質感設計，每一拍都療癒感爆燈。由即日起，於任何CANVAS門市購物淨額滿$800，即可獲贈趴趴為食妹小夜燈及可更改大小的夏日沙灘CANVAS袋一個(總值$660)。數量有限，送完即止

新茉莉花面膜 由肌底美白淡斑提亮膚色 CANVAS還推出全新茉莉花妍亮采面膜，由肌底至表層，徹底美白淡斑，提亮膚色。面膜以極緻珍貴的苿莉花精油為產品靈魂成分，需要集合達8,000朵茉莉花的花瓣方能提煉出1.5g的精油。為保留最佳品質的花卉，花農採摘茉莉花時必須於其最盛放之時，即黎明晨光出現前的拂曉時分，穿上全身黑衣(以防晨光折射)採摘，茉莉花亦因此被冠以「夜皇后」之稱。而茉莉花精油可促進肌膚再生，同時有亮白、滋潤、紓敏及袪疤的功效，並幫助肌膚隔絕外界環境侵害，喚發肌膚活力。而茉莉花的清幽香氣可澄清思緒、減緩壓力、對抗焦慮，最適合生活繁忙、壓力大的都市人。

Canvas另推出美白保濕精華面膜套裝，包括茉莉花妍提亮面膜 5片、玫瑰高效保濕精華面膜 5片及玫瑰24小時全效保濕乳液 15ml(原價$1,055)，再送成人立體口罩一盒、彩繪香薰配飾一粒(款式隨機送出)、CANVAS x Plastic Thing拍拍為食妹小夜燈及夏日沙灘CANVAS袋 (合共價值$923)。