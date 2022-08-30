最新美容療程推介：$388試做GLYCEL凍齡療程 + 輕醫美品牌AMOUR新登場

疫情之下，不少人因為長時間戴口罩，令肌膚出現口罩肌，出現色斑、暗啞、乾燥及細紋等問題，今次為大家介紹新出的美容療程，包括GLYCEL的凍齡療程，以及全新的輕醫美品牌AMOUR，提升肌膚水嫩度，令面容回復飽滿彈滑。
$388試做GLYCEL全新冰封肌齡療程
來自瑞士的GLYCEL最近推出「Double R Treatment瑞士R2極致冰封肌齡療程」，邀請陳凱琳(Grace Chan)為全新代言人，拍攝新一輯療程廣告片及宣傳照。
全新療程透過640nm紅光結合微電流原理，深層刺激面部肌膚及肌肉，加快膠原合成，再配合「螺旋式」充電激活，全面激活細胞再生；再運用天然「能量石」進行細胞按摩，「按」出年輕新肌，當中溫熱礦物石有助促進循環導滲，疏通淋巴，排毒去腫，而冰玉則能收細毛孔、緊緻肌膚同時冰封活效成分，讓美肌功效持久發揮，一個療程同時修復受損細胞及激活肌膚。再加上3大產品，包括「瑞士美肌紅水」泉淨活膚肌底精華、「HF cream」燕窩完效極緻乳霜及「The Mask」泉效極緻再生面膜，凍齡同時深層賦活。
GLYCEL Skin Spa現推出「瑞士R士極致冰封肌齡療程」($3,460/90分鐘)優惠，只要於網上登記及預付，即以驚喜限定價$388享用療程，並於療程後免費獲贈指定禮品乙份。登記連結：https://bit.ly/3T0gcB8
全新輕醫美品牌AMOUR 特設10天冷靜期
恒基兆業地產集團旗下的香港小輪有限公司，創立全新輕醫美品牌AMOUR，品牌最大特色是將「醫療美容化」，提供高效、安全又全面的個人化療程，更仁安醫院為後盾，綜合醫療技術與護膚美容，令客人更有信心。
王牌美容療程「源．媄三部曲」從肌膚底層到面層都細心兼顧，不單提升水嫩度，更同時改善暗啞、色斑、泛紅，並收緊全面線條，令全面飽滿回彈。另外，近年愈來愈多男士重視自己的外表，AMOUR亦特設男士專區，提供美容、塑型，甚至健髮服務，而男士專區的室內設計，亦非常貼心地選用較中性的色調及陳設，希望男士們零尷尬地享受精緻高品質的醫美療程。坊間很多醫美中心的經營手法，讓客人感到有壓力，AMOUR特設10天冷靜期，保障客人權益，讓客人得到更全面消費保障。
AMOUR網站：https://amour-group.com/