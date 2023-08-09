月餅2023｜月餅精選推介合集 姜濤To My Dear/皇玥/半島/四季/置地文華東方/香港瑰麗酒店月餅 仲有月餅早鳥優惠低至65折！(持續更新)

月餅2023｜中秋月餅精選推介 早鳥優惠低至65折 姜濤月餅/5星酒店出品/奶皇月餅

中秋節定於2023年9月29日，而9月30日為中秋節翌日公眾假期。雖然與中秋節還有一段距離，但不少酒店和商店都陸續推出新款月餅以及早鳥優惠，讓大家以優惠價提早訂購。以下為大家精選多間品牌的中秋月餅，包括今年最矚目的To My Dear「姜濤月餅」、半島月餅、四季酒店月餅禮盒等等，想買月餅送禮自用的話必睇下文！

月餅2023｜姜濤自家品牌To My Dear月餅 2023年中秋節，姜糖們必買由姜濤自家烘焙店To My Dear推出的月餅禮盒！作為品牌首件產品，包裝設計非常有心思，紅白配色加上心上圖案，並寫上品牌名稱。To My Dear 麻糬曲奇月餅系列，每盒$498，100%本土製作，內有抹茶麻糬曲奇月餅 (3件)、 竹炭芝麻麻糬曲奇月餅 (3件)以及朱古力麻糬曲奇月餅 (3件)，分別以日本小山園抹茶粉、日本芝麻醬和台灣竹炭，以及比利時朱古力，加上煙韌軟糯的台灣麻糬焗製而成，粉絲不妨襯早入手，準備到時和偶像一起渡過一個甜蜜中秋啦！ TO My Dear 網址：https://www.to-mydear.com/zh

月餅早鳥2023｜Häagen-Dazs™ 中秋呈獻法式朱伊紋設計雪糕月餅 Häagen-Dazs™每年中秋都會推出雪糕月餅，今年品牌以「A Taste of Moon Paradise」為主題，一口氣推出12款匠心巧製雪糕月餅禮盒，相信大人小朋友都會喜歡！今次Häagen-Dazs™將源於18世紀晚期法國的傳統Toile de Jouy朱伊紋印花設計融入雪糕月餅設計中，以香脆濃郁朱古力脆皮配合各種果漾夾心及濃香流心，味道層次更豐富！心水推介「七星 ◆ 緻月」禮盒（一般客戶早鳥價：HK$538，特選客戶早鳥價：HK$508），七款經典口味雪糕有如閃爍繁星，襯托著濃香誘人的「明月」，將香滑開心果流心融合 比利時朱古力雪糕，造型精緻，香甜滋味。還有「萬彩 ◆ 映月」（一般客戶早鳥價：HK$878，特選客戶早鳥價：HK$838），猶如一個如夢似幻的萬花筒，主打日本櫻花豆蓉夾心X呍呢嗱雪糕，以多款皇牌雪糕口味打造出彩色雲石紋朱古力，交織出一個色彩絢爛的難忘星月夜。由即日起至8月28日於Häagen-Dazs™專門店及網上商店訂購各款雪糕月餅，即可享早鳥優惠低至65折，有興趣的話不妨考慮下！ 【早鳥 65 折】 Häagen-Dazs 雪糕月餅 2023 ｜月下聚享，品味遐想 KKday早鳥優惠: HK$258/組 起（原價 HK$358/組） *購買2盒或以上，每盒獲單球雪糕券一張；購買 5 盒或以上，每 5 盒可獲「Thank You Gift」禮券一套。（「Thank You Gift」禮券包括：「單球雪糕券」3 張。） 優惠網址： https://www.kkday.com/zh-hk/product/101697?cid=13367 早鳥優惠期：即日起至 8 月 28 日 兌換效期：2023 年 9 月 20 日至 9 月 29 日 兌換時間：12:00 - 21:00 兌換地址： Häagen-Dazs專門店 - 將軍澳東港城商場、大埔超級城 Häagen-Dazs其他換領地點 - 中環新世界大廈、銅鑼灣富豪香港酒店、太古城中心、尖沙咀 iSQUARE 國際廣場、旺角銀行中心、九龍灣企業廣場 5 期 MegaBox、沙田好運中心、荃灣西如心酒店、屯門 V City

月餅2023｜奇華中秋禮盒 網店「一盒都送」免運費 消費滿＄676 即送＄380優惠券 中秋佳節，奇華至尊月餅推出一系列「月賞愈多」中秋限定優惠，將「迪士尼米奇與好友系列燈籠月餅禮盒」、「迷你余仁生陳皮豆沙月餅」、「雙黃金黃蓮蓉月」等高質素月餅呈獻給大家！顧客凡於推廣期內在奇華餅家全線分店 (香港國際機場分店除外) 購買兩盒至尊雙黃蓮蓉月餅，或同等價值的月餅產品及月餅禮券滿港幣 676 或澳門幣 696 元正，即可獲贈「三獎賞」總值港幣或澳門幣 380 元正現金優惠券。優惠券數量有限，送完即止。另外奇華網店繼續為大家呈獻「一盒都送」的貼心免運費服務，讓您安坐家中一嚐傳統節日的滋味，並向親友送上佳節祝福。顧客由即日起至 9 月 17 日期間，在奇華網店購買一盒雙黃蓮蓉月或消費折扣後滿港幣 338 元，即享免本地運費。 獎賞一 至尊月餅優惠券 (價值港幣或澳門幣 100 元正)

－客於中秋推廣期間憑「至尊月餅優惠券」到奇華餅家全線分店 (香港國際機場分店除外) 購買指定月餅產品，可作港幣或澳門幣100 元正使用。



獎賞二 餅食優惠券 (總值港幣或澳門幣 200 元正)－顧客憑「餅食優惠券」(每張價值港幣或澳門幣 100 元正) 親臨奇華餅家各分店 (香港國際機場分店除外) 選購各款餅食，每張即可作港幣或澳門幣 100 元正使用。



獎賞三 奇華切肉臘腸優惠券 (價值港幣或澳門幣 80 元正)

－由 2023 年 10 月 22 日起憑優惠券到奇華餅家各分店 (香港國際機場分店除外) 購買「奇華切肉臘腸」，即可作港幣或澳門幣 80 元正使用。 奇華餅家網店 網址：https://bit.ly/44baxxb

月餅早鳥2023｜LUCULLUS 龍島 2023中秋禮盒及散裝朱古力高達 75折 LUCULLUS 龍島今年中秋誠意呈獻五款視覺與味覺並重的中秋禮盒及散裝朱古力系列，禮盒印上精緻漸變明月與立體金兔，設計喜慶耀眼！LUCULLUS 龍島中秋禮盒包括明月中秋月餅禮盒、花月中秋月餅禮盒、兔躍朗月片裝黑朱古力禮盒、皓月玉兔雜錦牛油曲奇禮罐、月明花照千層酥及曲奇禮盒 和 中秋限定散裝朱古力，送禮給親朋長輩都同樣討喜！推介明月中秋月餅禮盒（$698/盒），禮盒以掀蓋、抽屜及立體金兔躍月為設計，內裡擺放著朱古力流心月餅、奶黃流心月餅、烏龍茶馬卡龍曲奇、蜂蜜馬卡龍曲奇以及多款朱古力，內容豐富，絕對是送禮佳選！ 另外由即日起至2023年8月3日，品牌亦推出多項早鳥優惠：

1.凡購買明月中秋月餅禮盒及花月中秋月餅禮盒，LUCULLUS 龍島V.I.P.會員可享75折；LUCULLUS 龍島會員可享８折

2.凡購買兔躍朗月片裝黑朱古力禮盒 (9件裝) 、皓月玉兔雜錦牛油曲奇禮罐 (550克) 及月明花照千層酥及曲奇禮盒 (30件裝)，LUCULLUS 龍島V.I.P.會員可享8折；LUCULLUS 龍島會員可享85折

3.凡購物金額每滿$1,000，可獲贈$50現金優惠券一張 LUCULLUS 龍島 網址：https://lucullus.com.hk/category/mid-autumn-collection-2023

月餅2023｜香港置地文華東方酒店素食月餅 香港置地文華東方酒店呈獻時尚、環保兼備的便當禮盒與大家一同慶祝中秋佳節，團隊以粟米纖維物料製成的精緻雙層禮盒，盛載著六個獨立包裝的迷你奶黃月餅。中秋過後，便當盒更可重複使用，成為適合放入微波爐加熱使用以作上班族的便當盒，亦可用作日常家用的食物儲存盒。除此之外，酒店亦積極提供回收禮盒服務。賓客凡於10月31日或之前將完整雙層月餅盒連同束帶帶返酒店，均可於Amber、SOMM 或 MO Bar用餐時免費享用由侍酒師精選的香檳、白酒或紅酒乙杯，以答謝賓客與酒店一同支持可持續發展願景。

而酒店內的餐廳 Amber則與本地素食主義工坊esca聯乘推出精緻優雅的素食月餅禮盒，包括日本南瓜配南瓜籽」以及香濃絲滑的「豆乳手工朱古力杏仁」各兩件，選用優質天然食材新鮮烘焙，限量發售 1,000 盒。兩款月餅同樣有早鳥優惠，凡於7月31日前訂購更可享高達85折，有興趣的話一於及早選購。 香港置地文華東方酒店 網址：Mooncakes by LMO – The Landmark Mandarin Oriental Online Store - Hong Kong (mandarinorientalshop.com)

月餅2023｜米芝蓮一星中菜廳逸東軒 Eaton HK 的米芝蓮一星中菜廳逸東軒今年中秋節亦有推出月餅禮盒，並秉承酒店可持續發展概念，打造可循環再用的木製月餅禮盒。佳節過後，可將禮盒搖身一變做成優雅時尚的首飾箱，貫徹酒店環保的宗旨。「逸月薈萃」禮盒（$498），裡面包括迷你流心奶黄月餅、迷你流心奶黃白蓮蓉月餅、迷你陳皮豆沙月餅三款口味各兩個，滿足不同口味的家人。備受歡迎的「逸月流金」禮盒（港幣$498），是香甜幼滑的迷你流心奶黄月餅，入口蛋香濃郁、皮薄酥化，令人一試難忘。 現凡訂購逸東軒星級月餅禮盒，可享早鳥優惠價： 由即日至 2023 年 7 月 31 日期間訂購，可享正價七折優惠

「逸月薈萃」禮盒 — 每盒港幣$348；「逸月流金」禮盒 — 每盒港幣$348 由即日至 2023 年 7 月 31 日期間訂購，可享正價七折優惠：

「逸月薈萃」禮盒 — 每盒港幣$348；「逸月流金」禮盒 — 每盒港幣$348 於 2023 年 8 月 1 日至 31 日期間訂購，可享正價八折優惠：

「逸月薈萃」禮盒 — 每盒港幣$398；「逸月流金」禮盒 — 每盒港幣$398 於 2023 年 9 月 1 日至 15 日期間訂購，可享正價八五折優惠：

「逸月薈萃」禮盒 — 每盒港幣$428；「逸月流金」禮盒 — 每盒港幣$428 逸東軒 網址：https://yattungheengifts.com

月餅2023｜ 港島香格里拉 — 夏宮 早鳥優惠八折 港島香格里拉米芝蓮星級團隊今年特別推出多款招牌中秋月餅及尊尚禮物籃，包括限量發售夏宮珍品八十年陳皮豆沙月餅收藏禮盒 (八件裝 $1,328)、香格里拉五十年陳皮豆沙玫瑰月餅禮盒 (九件裝 $788)、廣受歡迎的夏宮七星伴月禮盒 (八件裝 $1,128)、全新夏宮朱古力及咖啡流心月餅二重奏 (六件裝 $488)及融入嶄新口味的夏宮特級流心月餅二重奏 (八件裝 $518)，為送禮自用佳品。 另外，香格里拉集團亞洲區名廚精心挑選矜貴五十年陳皮及清香紅豆，另外加入芳香的玫瑰花瓣、清新柚子及馥郁桂花，製作出限量發售的香格里拉甄選經典月餅。由即日起至9月30日，會員登入香格里拉精品店並以專屬推廣碼「MASLC23」選購指定節日禮品，即可專享高達八折優惠。 港島香格里拉 — 夏宮 網上商店：https://bit.ly/IslandShangriLa_SLeB_MAF2023_CN

月餅2023｜ 九龍香格里拉 — 香宮 早鳥優惠八折 九龍香格里拉的米芝蓮星級中菜廳香宮推出一系列傳統和創意兼備的應節美點，推介包羅四種最受歡迎口味的香宮中秋月餅四重奏 (十二件裝 $638)、永恒經典香宮五十年陳皮豆沙月餅連柑普茶禮盒套裝 (八件月餅及四個茶沱 $1,588)，以及多款別出心裁的新品，包括香宮榴槤冰皮月餅二重奏 (六件裝 $528)、香宮芒果芝士熱情果冰皮月餅 (八件裝 $528) 及香宮迷你金時番薯紅豆月餅 (八件裝 $428)等。由即日起至9月30日，會員登入香格里拉精品店並以專屬推廣碼「MASLC23」選購指定節日禮品，即可專享高達八折優惠。 九龍香格里拉 — 香宮 網上商店：https://bit.ly/KowloonShangriLa_SLeB_MAF2023_CN

月餅2023｜ 香港嘉里酒店 早鳥優惠八折 香港嘉里酒店推出經典時尚的紅糖雙黃白蓮蓉月餅 (四件裝 $458)、紅糖迷你奶黄月餅 (八件裝 $388) 以及全新紅糖迷你月餅三重奏 (六件裝 $408)，包含阿拉比卡咖啡、新西蘭麥蘆卡蜂蜜及柚子鳯梨果醬口味。由即日起至9月30日，會員登入香格里拉精品店並以專屬推廣碼「MASLC23」選購指定節日禮品，即可專享高達八折優惠。 香港嘉里酒店 網上商店：https://bit.ly/KerryHotelHK_SLeB_MAF2023_CN

月餅2023｜香港君悅酒店港灣壹號月餅 早鳥優惠低至七折 香港君悅酒店再度推出三款精美月餅禮盒，包括歡悅、喜悅及港灣壹號月餅精品禮盒，當有傳統經典亦有創新口味，配上高貴典雅的禮盒設計，送禮自用都適合，由即日起至7月31日購買更可享七折早鳥快閃優惠，非常超值！心水推介「港灣壹號精品月餅禮盒」，原價$438，快閃優惠$306.6 ，由酒店中菜行政總廚陳漢章師傅誠意炮製，內有三款截然不同的奶皇口味，分別是傳統的嫩滑奶皇月餅、清新怡人的海鹽柚子奶皇月餅以及大熱子薑奶皇月餅，味道只此一家，大家記得把握優惠選購！ 君悅酒店 港灣壹號月餅購買連結：https://grandhyatthk.eshop.buys.hk/zh/mooncakes

月餅2023｜黃金海岸酒店米芝蓮「粵」中秋節月餅早鳥優惠八折 榮獲米芝蓮連續十年推介的黃金海岸酒店中菜廳「粵」，今年聯同信和酒店行政總廚師賴正成師傅誠意推出以精選食材及低糖打造的巧手月餅，包括經典月餅系列（四個雙黃白蓮蓉月餅）、經典月餅系列禮品裝（經典月餅系列一盒、旺來酥和香辣銀魚仔花生各一瓶）、馥郁月餅系列（六個迷你月餅包括低糖松子仁白蓮蓉、栗子豆沙和奶黃月餅各兩個）和馥郁月餅系列禮品裝（馥郁月餅系列一盒、旺來酥和香辣銀魚仔花生各一瓶）。今年黃金海岸酒店更與「音樂兒童基金會」攜手合作，以捐贈月餅的方式，幫助有需要的小朋友和家庭，分享節日的美食和歡樂。於 8 月 2 日前預訂，可享有高達 8 折的早鳥優惠。 而在 2023 年 8 月 3 日至 9 月 29 日期間購買5盒或以上的經典月餅系列或馥郁月餅系列，可享優惠低至八折。 黃金海岸酒店中菜廳「粵」 購買連結：https://www.sino-hotels.com/zh-hk/hk/gold-coast-hotel/offers-and-packages/dining/exquisite-mooncake-collections23

月餅2023｜Fortnum & Mason茗茶月餅禮盒早鳥價$608 英國皇室御用茶葉品牌Fortnum & Mason亦有推出月餅禮盒，包裝以 Fortnum & Mason 的經典色調尼羅河綠為主色，並以白雲和優雅的金色蓮花勾勒出一幅優美的秋季景致，為送禮者傳遞花好月圓的美好祝願。心水推介Mooncake & Tea Pairing Gift Box（港幣678元），內有兩款品牌匠心製作的混合茶奶黃月餅，一款為是帶有淡淡佛手柑香的經典伯爵茶口味，另一款則為帶有濃郁麥芽香的皇家紅茶口味。這兩款口感豐富的月餅與 Fortnum & Mason 禮盒中的小罐茶構成完美組合。禮盒更配有一對由 Fortnum & Mason 精心打造的蓮花造型茶杯，這對茶杯由 181 Fortnum & Mason 的回收玻璃瓶升級再造而成，環保之餘亦有心思。由即日起至 9 月 8日，客人可以用早鳥價港幣 608 元購買茗茶月餅禮盒，和親友共聚天倫。 Fortnum & Mason 禮品詳情：https://issuu.com/fortnums/docs/hk_mid-autumn_festival_gift_guide_2023

月餅2023｜富麗敦海洋公園酒店月餅 預售優惠高達八折 為迎接中秋佳節，富麗敦海洋公園酒店為各位呈獻富麗敦月餅與精美禮物籃，同時首度加推「玉」至尊月餅禮盒，送禮夠體面。今年富麗敦海洋公園酒店有多款中秋月餅禮盒及精美禮物籃可供選擇，當中包含富麗敦經典月餅一件裝、富麗敦經典月餅禮盒、富麗敦七星伴月豪華月餅禮盒與嶄新限量推出「玉」至尊月餅禮盒及兩款精美禮物籃。

富麗敦經典月餅禮盒（ $468 / 盒），以經典的雙黃白蓮蓉月餅向傳統致敬，而富麗敦七星伴月豪華月餅禮盒（ $668 / 盒），提供多款口味以滿足家庭成員的不同口味及喜好，當中包含迷你蛋黃月餅（三個）、迷你陳皮豆沙月餅（兩個），以及迷你蛋黃豆沙月餅（兩個）與雙黃斑蘭蓮蓉月餅（一個），款式眾多，適合一家人齊齊分享。酒店心繫香港社群，特意延續善念，將月餅部分收益捐贈予本地慈善機構 「母親的抉擇」，願能與有需要的人分享節日的溫暖。 富麗敦海洋公園酒店 月餅網上商店：https://hkshop.fullertonhotels.com/web/OnlineEstore.aspx?id=MC000001&subid=SC000018

月餅2023｜Green Common 純素奶黃月餅早鳥優惠價$198 Green Common的「純喜月」純素奶黃月餅，百分百香港製造，食材更選用美國獲獎純素牛油及精心挑選的純植物性食材製作。比起傳統奶黃月餅的卡路里及脂肪含量更低，不單0毫克膽固醇及0克反式脂肪，口感更是金黃綿軟，餡料口感細膩幼滑，味道甜而不膩，讓大家在月圓之夜下共聚時吃得更輕盈無負擔！ Green Common由7月7日起開始至9月1日於網店發售月餅禮券，顧客可以早鳥優惠價港幣$198（原價：$238/盒）購入純素奶黃月餅禮盒乙盒；此外，門市亦會於7月22日起至9月1日於荃灣店發售實體月餅禮券；現貨將於9月1日起於網店及門市有售。數量有限，售完即止。 Green Common 訂購連結：https://bit.ly/GreenCommonMookcakeEshopTC

月餅2023｜皇玥月餅 8月早鳥優惠價 買4送1 必買燕窩奶黃月餅 由古天樂代言的香港皇玥一直都是中秋送禮之選，皇玥月餅8月推出早鳥優惠，由即日起於全線門店及網上商店訂購，除享有 8 月早鳥優惠價外，更兼享月餅買 4 送 1 優惠，送禮自用同樣合適！皇玥米芝蓮星級團隊一向堅持以優質食材製作中秋月餅，多款出色口味讓人津津樂道！皇玥流心月餅及傳統月餅於 2023 年世界食品品質評鑒大獎，榮獲最高級別獎項的最高金獎，皇玥月餅更是連續 5 年蟬聯最高金獎，水準毋庸置疑。今年皇玥誠意推出全新 2023 月餅系列，必食全新推出的燕窩奶黃月餅，採用頂級絲滑的燕窩，浸發烹調後，融入香滑奶黃餡之中。而經典系列盛載 8 件流心月餅，以流心奶黃、流心芝麻及流心綠茶 3 款月餅，一家人share就最好不過！ 【 78 折】至尊系列 - 皇玥至尊月餅禮盒 KKday早鳥優惠：HK$1,158/組（原價 HK$1,488/組） 禮盒包括：燕窩奶黃月餅4件、流心奶黃月餅2件、雙黃白蓮蓉、流心榴槤月餅、流心芝麻月餅、流心薑汁月餅、流心綠茶月餅各1件。 【 82 折】經典系列 - 經典流心雙輝月餅（ 8 件裝） KKday 早鳥優惠：HK$358/組 起（原價 HK$438/組） *包括流心奶黃月餅 + 流心芝麻月餅 (各 4 件) 【 81 折】經典系列 - 流心奶黃月餅（ 8 件裝） KKday 早鳥優惠：HK$348/組 起（原價 HK$428/組） 【 84 折】時尚系列 - 經典流心雙輝月餅（ 6 件裝） KKday 早鳥優惠：HK$308/組 起（原價 HK$368/組） *包括流心奶黃月餅及流心芝麻月餅 (各4件) 【 83 折】時尚系列 - 流心貓山王榴槤月餅（ 6 件裝） / 陳皮紅豆沙月餅（ 6 件裝） KKday 早鳥優惠：HK$298/組 起（原價 HK$358/組） 【 82 折】低糖系列 - 低糖醇香四色月餅（ 8 件裝） KKday 早鳥優惠：HK$358/組 起（原價 HK$438/組） *包括低糖奶黃月餅 + 低糖芝麻月餅 + 低糖綠茶月餅 + 低糖烏龍茶月餅 (各 2 件) 【 81 折】低糖系列 - 低糖雙黃白蓮蓉月餅（ 4 件裝） KKday 早鳥優惠：HK$298/組 起（原價 HK$368/組） 【 77 折】傳承系列 - 精選中秋禮盒 KKday 早鳥優惠：HK$308/組 起（原價 HK$398/組） *包括流心奶黃月餅 & 流心芝麻月餅 (各 2 件) + 原味 & 伯爵茶蝴蝶酥(各 4 件) + 原味& 椰汁蛋卷 (各 3 件) + 牛油脆曲奇 (6 件) 【 77 折】傳承系列 - 雙黃白蓮蓉月餅（ 4 件） KKday 早鳥優惠：HK$298/組（原價 HK$368/組） 優惠網址： https://www.kkday.com/zh-hk/product/102716?cid=13367 早鳥優惠期：即日起至 9 月 26 日 兌換日期：2023 年 8 月 1 日至 9 月 26 日 兌換地址：香港島、九龍、新界皇玥月餅換領門店（詳情請參考產品頁面）

月餅2023｜ 恆香 老餅家 聯乘 《 蠟筆小新 》 今個中秋，恆香老餅家與卡通角色蠟筆小新聯手推出多款搞鬼可愛的《蠟筆小新x恆香中秋產品》，日式上學用品化身色彩繽紛的Q版禮盒包裝，隨產品更附送精美實用的小新禮品，粉絲必買！現凡購買任何恆香中秋蠟筆小新產品系列滿$688，即送《新次元！蠟筆小新THE MOVIE 超能力大決戰～飛吧！手卷壽司～》電影戲票兩張。 另外，亦有前年推出搭配皇牌老婆餅酥皮的《酥小月系列》，有香芋麻糬酥皮月餅、甘栗黑糖麻糬酥皮月餅，以及蛋黃豆沙酥皮月餅和金沙奶黃酥皮月餅4款新口味。而《流心奶黃系列》則加入宇治抹茶黑芝麻和阿華田脆脆全新口味。傳統經典月餅方面，首次推出味道清新的迷你蛋黃斑蘭月餅外，更為四喜滿堂月餅禮盒換上新衣。由即日起至8月31日，客人可以用早鳥優惠價購買各款月餅。 恆香 老餅家 網上商店：https://www.hangheung.com.hk/

月餅2023｜ agnès b. CAFÉ 早鳥優惠低至88折 今年agnès b. CAFÉ推出2023全新中秋節月餅禮盒，除經典奶皇及香濃朱古力口味，今年更全新推出草莓乳酪口味，三款口味各具特色。鮮橙色禮盒以璀璨星火圖案作設計主題，代表佳節的祝願與心意，今年品牌更別出心裁製作星光投影燈，只要轉動投影燈前蓋，就能投射出品牌的經典圖案，為佳節添上喜慶浪漫氣氛。由即日起至9月3日期間，以銀聯二維碼、銀聯手機閃付、銀聯信用卡及借記卡預訂agnès b. CAFÉ 2023全新中秋節月餅禮盒，更可享早鳥禮遇88折優惠。 agnès b. CAFÉ 網上商店：https://cafefleuriste.agnesb.com.hk/collections/mooncake

月餅2023｜ COVA 全新瑰麗月餅禮盒 意大利著名高級餐飲品牌 COVA，今年推出5款中秋月餅禮盒及應節禮物籃，糅合傳統中式及意式優雅品味，盡顯品牌低調奢華哲學。瑰麗月餅禮盒 ($1,128) 搭配 COVA 經典香檳金色絲巾，設計靈感來自於貴族女仕用的「圓帽盒子」，為這個中秋帶來時尚典雅的魅力。另外，珠光寶氣月餅禮盒 ($688) 蘊藏著八顆中秋味道，全盒烙印雋永的 COVA 圖案配上高雅的紫色，以女仕們愛不釋手的首飾盒為概念。迷你飾鍊化妝袋 ($158) 的設計靈感來自近年時尚界熱捧的「小廢包」，亮麗的玫紅色、COVA 金色標誌加上可調節的金色鏈帶，用於日常穿搭及外出攜帶，打造節日時尚風潮。各款中秋月餅禮盒已於門市及網店預售，備有禮券以供選購，可享低至8折優惠。 COVA 網上商店：https://order.cova.com.hk/tc

月餅2023｜ 花玥 聯乘 《傭仔日記》 本地手工月餅品牌《花玥》開業而來一直深受多位名人喜愛，包括AK@MIRROR、Fatboy@ERROR。今年呈獻四款造型精緻的月餅禮盒，包括《花玥》x《傭仔日記》聯乘系列 - 經典月餅禮盒、繁星月夜中秋禮盒、流心手工月餅經典雜錦禮盒 及 手工玫瑰花月餅禮盒。今年的月餅口味也有所創新，推出兩款全新月餅口味 - 陳皮奶黃手工流心月餅及生榨椰子拿鐵手工月餅，每款月餅皆100%本地用心製造。由即日起於網站預訂月餅禮盒，可享早鳥優惠低至66折，消費滿$1,000即可享免費送貨服務，每款禮盒皆限量推出，售完即止。 花玥 X 傭仔日記 網上商店：https://www.lunedeblossom.com/

月餅2023｜ 榴槤B哥 黑白榴槤冰皮月餅 榴槤B哥推出榴槤冰皮月餅，内餡嚴選100%馬來西亞樹上熟成的極罕黑刺及極品貓山王果肉製作，香甜軟滑餡料配搭清爽煙韌冰皮，味道口感層次分明。淺嘗一口，甘甜馥郁味道刺激味蕾，醇厚榴槤果香充滿鼻腔。由即日起至8月31日，可享早鳥優惠價$288/盒（原價$368/盒），現貨可於8月8日至9月26日換領。 榴槤B哥 網上商店：https://durianbgor.com/

月餅2023｜ 奧比斯 X 癲噹 X 奇華餅家 X 本地品牌上水貨舖 奧比斯與知名本地插畫家「癲噹」及奇華餅家再次携手合作，推出一系列限定聯乘中秋禮盒，包括麥芽糖醇低糖月餅及經典的蛋黃奶皇月餅，色彩斑斕的設計展現前線醫生護士快樂助人的精神。今年的重頭戲為限量版迎月套裝，禮盒中包括由上水貨舖本地製造的兩款港式口味爆谷及冷萃氣泡茶，配上經典月餅，以創新滋味融入傳統食品。 奧比斯今年繼續推出「月餅捐贈計劃」，與本地三間慈善機構合作，包括香港社區網絡、聖巴拿巴會之家及路德會石硤尾失明者中心，希望與本地視障人士、少數族裔及弱勢社群一同歡度佳節。大家可透過奧比斯送出愛心月餅（只限兩款迷你月餅）給予上述慈善機構，將你的節日祝福帶到社區不同的角落。 奧比斯中秋義賣 網上商店：https://www.orbis.org/mooncake2023

月餅 2023 ｜ 陳允宝泉中秋‧寶島時光禮盒 百年台日‧糕‧餅陳允宝泉是發明蛋黃酥、小月餅的台中百年老店。其招牌項目包含了太陽餅以及榮獲日本和菓子大賞最高殊榮――日本天皇賞的御丹波，都是平時自用、節日送禮的絕佳伴手禮。該店更會推出中秋‧寶島時光禮盒，內含夏威夷豆塔3件、原味鳳梨酥3件、土鳳梨酥3件、小月餅4件、御丹波2件。現購買月餅禮盒更再送十入裝太陽餅，台日糕點愛好者，萬物錯過！ 陳允宝泉 網址：https://chenyunpaochuan.com/

月餅 2023 ｜ 酮福堂 無糖、低碳、零添加 生酮流心奶黃月餅 「酮福堂」推出無糖、低碳、零添加的生酮流心奶黃月餅禮盒，保證不升糖、不破酮的情況下繼續保持原有風味。讓親友們品嚐美食的同時，又能保持健康的身體，家中老人亦能盡情享用月餅，不再為高糖分高脂肪的月餅而感到煩惱，窩心又放心。都市人、健身人士、糖尿病或有炎症患者均可安心食用，實屬貼心健康送禮之選。另，為慶祝品牌成立三周年及回饋消費者的支持及信任，酮福堂現正推廣早鳥優惠價買一送一，月餅低至$214/盒；首100 名選購客人更可免費獲得價值$98獨立裝生酮流心奶黃月餅禮品，流心奶黃愛好者絕不能放過此次優惠。 酮福堂 網址：https://www.felicityandhealth.com/

月餅 2023 ｜ 酮福堂 無糖、低碳、零添加 生酮流心奶黃月餅 「酮福堂」推出無糖、低碳、零添加的生酮流心奶黃月餅禮盒，保證在不升糖、不破酮的情況下繼續保持月餅原有風味。讓親友們品嚐美食的同時，又能保持健康的身體，家中老人亦能盡情享用月餅，不再為高糖分高脂肪的月餅而感到煩惱，窩心又放心。都市人、健身人士、糖尿病或有炎症患者均可安心食用，實屬貼心健康送禮之選。另，為慶祝品牌成立三周年及回饋消費者的支持及信任，酮福堂現正推廣早鳥優惠價買一送一，月餅低至$214/盒；首100名選購客人更可免費獲得價值$98獨立裝生酮流心奶黃月餅禮品，流心奶黃愛好者絕不能放過此次優惠。 酮福堂 網址：https://www.felicityandhealth.com/

月餅 2023 ｜明玥 「明玥」標榜為屬於小朋友的優質月餅，精心挑選含有豐富鈣質、鐵質和多種維他命的天然食材，合力打造美味的兒童食品。其中水果系列月餅，嚴選柑桔、 蔓越莓、紫甘薯及鳳梨 4 款優質水果餡料入饌，果香濃郁，甜而不膩。餅皮壓上水果圖案，外型精緻可愛。 【 86 折】明玥雙色月餅禮盒 KKday早鳥優惠: HK$318/組 起（原價 HK$368/組） *包括柑桔奶黃月餅（3 個）、蔓越莓月餅（3 個） 【86 折】明玥四色月餅禮盒 KKday 早鳥優惠: HK$378/組 起（原價 HK$438/組） *包括柑桔奶黃月餅（3 個）、蔓越莓月餅、鳳梨月餅及紫甘薯月餅 (各 2 個) 優惠網址： https://www.kkday.com/zh-hk/product/144193?cid=13367 早鳥優惠期：即日起至 9 月 26 日 兌換日期：2023 年 8 月 1 日至 9 月 26 日 兌換地址： 中環街市店 : 香港中環皇后大道中 93 號中環街市 1 樓 119 號舖 金鐘店：金鐘道 93 號 Lab Concept 金鐘廊 1 樓 B07 號舖 尖沙咀店：九龍尖沙咀梳士巴利道 8 號 K11 MUSEA B2 層 B201-36 號舖 旺角店：旺角亞皆老街 8 號朗豪坊地庫 2 層 22-23 號舖

月餅 2023 ｜ LUBUDS LUBUDS 於 2023 年的中秋節特別推出花好月圓月餅禮盒。禮盒內包含了三款不同囗味月餅，有陳皮豆沙月餅、奶黃月餅及蛋黃蓮蓉月餅，每款口味各兩個。月餅全香港製作，更顯非凡！ 【 KKday 獨家｜ 88 折】 LUBUDS 花好月圓月餅禮盒 (6 個裝 ) KKday 早鳥優惠: HK$288/組（原價 HK$328/組） 優惠網址： https://www.kkday.com/zh-hk/product/146968?cid=13367 早鳥優惠期：即日起至 8 月 15 日 兌換日期：2023 年 8 月 28 日至 9 月 26 日 兌換地址： 川川 - 銅鑼灣勿地臣街 1 號時代廣場 11 樓 1102 號舖 后園 - 九龍尖沙咀廣東道富衛 1881 公館主樓地下 念川居 - 九龍旺角 MOKO 新世紀廣場 5 樓 501 號舖 望月樓 - 九龍塘達之路 80 號又一城 G25 號舖 念月樓 - 沙田大圍車公廟路 18 號圍方 2 樓 232 舖 念川居 - 元朗朗日路 8-9 號形點一期 2 樓 2023-2027 號舖

月餅 2023 ｜土瓜灣 8 度海逸酒店 8 度海逸酒店再度推出深受歡迎的自家製月餅，禮盒分別以紫色及酒紅色作主調，以燙金點綴，加入象徵酒店「8」的幸運數字圖樣，呈現月亮圖紋則象徵皎潔明月，閃耀星光為靈感。間格設計的禮盒可重用成為自己的小飾物盒，絕對是送禮自用皆宜。除了傳統的蓮蓉口味外，酒店更推出西式作法的流心月餅。酒店一向以芒果製品而聞名，鮮芒果奶黃月餅採用甜熟新鮮菲律賓芒果製作餡料，加上細膩綿軟奶黃，內餡濃香幼滑。 【自家製月餅｜早鳥 8 折】尊貴四色月餅禮盒 (8 個裝 ) KKday 早鳥優惠：HK$388/組 （原價 HK$458/組） 【自家製月餅｜早鳥 8 折】鮮芒果奶黃月餅 (6 個裝 ) KKday 早鳥優惠：HK$288/組 （原價 HK$358/組） 【自家製月餅｜早鳥 8 折】低糖黑芝麻麻糬月餅 (6 個裝 ) KKday 早鳥優惠：HK$288/組 （原價 HK$358/組） 【自家製月餅｜早鳥 8 折】海藻糖白蓮蓉蛋黃月餅 (6 個裝 ) KKday 早鳥優惠：HK$288/組 （原價 HK$358/組） 【自家製月餅｜早鳥 8 折】京都宇治抹茶紅豆月餅 (6 個裝 ) KKday 早鳥優惠：HK$288/組 （原價 HK$358/組） 優惠網址： https://www.kkday.com/zh-hk/product/147128?cid=13367 早鳥優惠期：即日起至 9 月 28 日 兌換效期：2023 年 9 月 1 日至 9 月 30 日；最少 2 日前致電預約 兌換時間：10:00 - 22:00 兌換地址：香港九龍土瓜灣九龍城道 199 號地下大堂 8 度餐廳

月餅 2023 ｜灣仔香港萬麗海景酒店 灣仔香港萬麗海景酒店推出滿福樓招牌迷你月餅，包括迷你蛋黃白蓮蓉月餅及迷你班蘭蛋黃月餅 (每款 3 件)，雙輝映月，豐饒味蕾。每盒滿福樓招牌迷你月餅包含迷你蛋黃白蓮蓉月餅及迷你斑蘭蛋黃月餅兩種口味各三件，兩全其美，悅滿家園。 【早鳥 8 折優惠】滿福樓招牌迷你月餅（ 6 件裝 ) KKday 早鳥優惠：HK$342/組（原價 HK$428/組） 【早鳥 8 折優惠】迷你蛋黃白蓮蓉月餅（ 6 件裝 ) KKday 早鳥優惠：HK$334/組（原價 HK$418/組） 【早鳥 8 折優惠】迷你班蘭蛋黃月餅（ 6 件裝 ) KKday 早鳥優惠：HK$334/組（原價 HK$418/組） 優惠網址： https://www.kkday.com/zh-hk/product/121147?cid=13367 早鳥優惠期：即日起至 9 月 24 日 兌換效期：2023 年 8 月 28 日至 9 月 26 日 兌換時間：12:00 - 15:00，18:00 - 22:00 兌換地址：灣仔港灣道 1 號香港萬麗海景酒店三樓

月餅 2023 ｜香港港麗酒店金葉庭 中秋佳節將至，香港港麗酒店金葉庭秉承傳統，精製多款月餅，並以全新高貴雅緻的禮盒盛載，點綴月圓佳節。今年更首度推出的迷你貓山王榴槤月餅，精選馬來西亞頂級貓山王榴槤，限量供應300盒。每一顆月餅均以金黃酥脆的曲奇餅皮包裹榴槤果肉。榴槤如忌廉般的質感與綿密滑潤的奶黃完美融合，香濃細緻的口感滋味蔓延於唇齒間，令人一試傾心，實是喜愛嚐新饗客的不二之選。 【早鳥 85 折】迷你奶黃月餅 KKday 早鳥優惠：HK$398/組（原價 HK$468/組） 【早鳥 85 折】華貴六福月餅 KKday 早鳥優惠：HK$406/組（原價 HK$478/組） 【早鳥 85 折】傳統白蓮蓉蛋黃月餅 KKday 早鳥優惠: HK$398/組（原價 HK$468/組） 【首度推出】迷你貓山王榴槤月餅 KKday早鳥優惠: HK$488/組 優惠網址： https://www.kkday.com/zh-hk/product/125465?cid=13367 早鳥優惠期：即日起至 8 月 31 日 兌換效期：2023 年 8 月 28 日至 9 月 29 日 兌換時間：11:00 - 19:00 兌換地址：金鐘金鐘道 88 號香港港麗酒店-餅店（大堂低座）

月餅 2023 ｜港島海逸君綽酒店 港島海逸君綽酒店君綽軒今年設計了4款手工月餅，讓您於中秋節與家人共聚 天倫，分享傳統滋味！4 款自家製月餅包括 30 年陳皮紅豆麻糬月餅、D24 榴槤飄香月餅、燕窩奶皇月餅及蛋黃白蓮蓉月餅。所有月餅均是手工製作，不含防腐劑。 【早鳥 8 折】 30 年陳皮紅豆麻糬月餅 （ 8 件裝） KKday 早鳥優惠: HK$319/組（原價 HK$398/組） 【早鳥 8 折】蛋黃白蓮蓉月餅（ 8 件裝） KKday 早鳥優惠: HK$319/組（原價 HK$398/組） 【早鳥 8 折】 D24 榴槤飄香月餅（ 8 件裝） KKday 早鳥優惠: HK$343/組（原價 HK$428/組） 【早鳥 8 折】燕窩奶皇月餅（ 8 件裝） KKday 早鳥優惠: HK$343/組（原價 HK$428/組） 【早鳥 8 折】雙輝月餅（ 8 件裝）｜蛋黃白蓮蓉月餅＋燕窩奶皇月餅 KKday 早鳥優惠: HK$343/組（原價 HK$428/組） 優惠網址： https://www.kkday.com/zh-hk/product/120940?cid=13367 早鳥優惠期：即日起至 8 月 31 日 兌換效期：2023 年 9 月 15 日至 9 月 29 日 兌換時間：11:00 - 21:00 兌換地址：香港北角油街 23 號港島海逸君綽酒店五樓

月餅 2023 ｜歷山酒店 歷山酒店在今年中秋特別呈獻兩款精選金箔手工月餅，包括金箔蛋黃白蓮蓉月及法式芝士開心果流心月餅。選用最優質的食材，用心製作，不含防腐劑。每個月餅均以金箔點綴，高貴典雅的禮盒配以一對閃閃發光的金蛇，是代表財富的預兆。月滿相聚。 【早鳥 8 折】金鑽 . 映月 - 金箔蛋黃白蓮蓉月（一盒 6 件） KKday 早鳥優惠: HK$318/組（原價 HK$398/組） 【早鳥 8 折】翡翠 . 白玉 - 法式芝士開心果流心月餅（一盒 6 件） KKday 早鳥優惠: HK$268/組（原價 HK$328/組） 【早鳥 8 折】金箔月餅套裝（一盒 6 件） KKday 早鳥優惠: HK$298/組（原價 HK$368/組） 優惠網址： https://www.kkday.com/zh-hk/product/121332?cid=13367 早鳥優惠期：即日起至 9 月 22 日 兌換效期：2023 年 8 月 1 日至 9 月 28 日，換領日最少 3 天前致電預約 兌換時間：11:00 - 20:00 兌換地址：歷山酒店 -香港北角城市花園道 32 號