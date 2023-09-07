期間限定｜CLARINS珍稀凝時體驗館進駐ifc 打卡贏奕居Staycation禮券/$1,000套裝

CLARINS的「Precious珍稀凝時體驗館」即日起進駐中環 ifc Mall，現場裝潢彷如法式玻璃屋，設有珍稀凝時拱廊、沉浸式月夜秘景、珍稀寶庫感官體驗、凝時美肌貴賓區、體驗館限定工作坊等多個探索點，更可參與打卡比賽，贏取The Upper House 奕居 Staycation 電子禮券，以及Precious至臻凝時探索套裝等！體驗館開幕當日，更請來陳凱琳Grace、沈月Ayla、著名模特兒朱韻韻Angel、鍾浠文Zelia、馬詩慧Janet及女兒Irisa、名媛林恬兒Emily、李家彤Antonia、鄧愛嘉Victoria、曾昭亮 Alison，以及時尚達人Sue Chang、Laiza S等名人嘉賓參與，率先在玻璃屋打卡體驗

CLARINS ｢Precious珍稀凝時體驗館｣ 進駐ifc

稀有月神花一年僅開花一次 持續使用年輕 5 年 CLARINS最近為「Precious珍稀凝時系列」增添精華及面霜(滋潤型)兩位新成員，系列以持續使用年輕5年作為賣點，加入稀有的月神花，這種花一年僅開花一次，而且只會綻放僅數小時，開花時散發出獨有的雲尼拿香氣，這珍貴的月神花冷凍萃取成份正正能深入肌膚細胞核心，喚醒肌膚年輕根源，有助重拾年輕肌膚，並增強肌膚抵禦力，帶來強化修復肌膚，撫平皺紋、抗污染功效等功效，重煥亮澤、豐盈、細緻的年輕肌。

至臻凝時精華 $2,700/30mL、至臻凝時面霜(滋潤型) $2,700/50mL

參加即送「全效美肌體驗裝」 「Precious珍稀凝時體驗館」讓大家以多重感官揭開系列的奧秘，更可一試全新推出的至臻凝時精華及至臻凝時面霜(滋潤型)；同時於場內留影，並根據指示把照片/短片連同指定hashtag上載於個人社交平台(需設定為公開帳號)，即可參與最有創意打卡比賽，大獎可獲The Upper House奕居 Staycation電子禮券 (總值$5,000)、二獎為Precious至臻凝時探索套裝(總值HK$1,000)或其他多達200份指定CLARINS產品(每份價值$560)。活動由即日起至9月16日(特別加開3日)開放給公眾登記參加，入場費用全免。網上登記並到場完成各項體驗後即可獲贈「全效美肌體驗裝」乙份(價值高達$224)。

CLARINS 珍稀凝時體驗館亮點｜ 珍稀凝時拱廊 場館入口由以月神花為主題的花藝佈置及金光璀璨的至臻凝時系列產品交織而成，進入玻璃屋之前，可以在華麗的法式拱廊打卡。

CLARINS 珍稀凝時體驗館亮點｜沉浸式月夜秘景 於體驗館的正中央設有一間神秘小黑房，置身於被月夜星空包圍的沉浸式空間，聲音導航將帶領您親歷月神花一年一次於月夜下綻放的珍貴一刻；再與巨型月神花裝置藝術合影，凝住最美時光。

CLARINS珍稀凝時體驗館亮點｜珍稀寶庫感官體驗 CLARINS 珍稀凝時體驗館亮點｜珍稀寶庫感官體驗 巨型展示牆以Precious至臻凝時系列產品及其珍稀成分與香氣點綴，成為一道美輪美奐的打卡牆，以視覺與嗅覺感受「Precious珍稀凝時系列」：「AR年輕煥變體驗」親身感受月神花的強大逆齡力量，拍出年輕5年的照片；而「試香裝置」則可感受在法國格拉斯所研創的獨有香氣，彷如置身在法式浪漫的香水之都。

CLARINS 珍稀凝時體驗館亮點｜至臻美肌貴賓區 場內的美肌貴賓區讓您專享美容顧問提供的美肌咨詢，體驗Precious至臻凝時系列的極奢護膚享受及主打成分珍稀月神花的強大逆齡力量；除了王牌至臻凝時面霜，更可一試全新至臻凝時精華Le Sèrum及至臻凝時面霜(滋潤型)La Crème Riche，為肌膚灌注奢華的修護能量。 CLARINS珍稀凝時體驗館亮點｜珍稀寶庫感官體驗

CLARINS珍稀凝時體驗館亮點｜最有創意打卡贏Staycation大獎 CLARINS 珍稀凝時體驗館亮點｜最有創意打卡贏 Staycation 大獎 參加者只要登記到場體驗，並於體驗館內以別具創意的方法打卡留影並同時分享到社交平台 (加上指定Hashtags並需設定為公開帳戶)，最具創意參加者有機會贏取以下200多份豐富獎品： 終極大獎 (1名)：The Upper House奕居 Staycation電子禮券(價值$5,000) 二獎(1名)：Precious至臻凝時探索套裝(總值$1,000) 三獎 (200名)：指定CLARINS 產品 (每份價值$560)