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2025-04-06 16:00:00

東京旅遊｜2025東京櫻花直擊！吉祥寺4個文青必去打卡點 井之頭恩賜公園/尼泊爾咖哩Sajilo Cafe/麵包店Epee

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東京旅遊｜2025東京櫻花直擊！吉祥寺4個文青必去打卡點 井之頭恩賜公園/尼泊爾咖哩Sajilo Cafe/麵包店Epee

東京旅遊｜2025東京櫻花直擊！吉祥寺4個文青必去打卡點 井之頭恩賜公園/尼泊爾咖哩Sajilo Cafe/麵包店Epee

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又到櫻花季，各地遊客都蜂擁到東京賞櫻，希望一睹粉紅色的花海。如果正準備前往東京賞櫻，又想避開人潮，記者今次就推介一個東京人的私房賞櫻好去處，不但有盛開的櫻花樹可以慢慢打卡，附近一帶還有不少特色小店和美食，一於跟我們出發到日本吉祥寺啦！

文、相：heidi

賞櫻必去！井之頭恩賜公園

今年日本氣溫反常，所以相信到4月下甸都還有機會可以看到櫻花！位於東京吉祥寺8分鐘路程的井之頭恩賜公園，一向是東京人的熱門野餐場地。在櫻花季來訪，一於到公園中心位置的「井之頭池」體驗划船和踏天鵝船，每逢春天，池邊兩邊的櫻花樹就會陸續盛開，在池中賞花別有一番風味！此外公園內設施齊全，有多間咖啡店、小食亭、兒童遊樂場等，就連人氣三鷹之森吉卜力美術館都是在公園的西園內！

地址：東京都武藏野市御殿山1-18-31

Boulangerie Bistro Epee 麵包店

人氣麵包店Boulangerie Bistro Epee在instagram坐擁一萬多個粉絲，主打多款精緻的手工麵包，並設麵包部和餐廳，一進店內就傳來陣陣出爐麵包飄香，氣氛似足歐洲小店！心水推介期間限定的香檳酸種麵包，混合黃金提子乾，口感豐富，帶有微微酒香。大家不妨先在這裡買麵包，再帶到井之頭恩賜公園野餐，好好享受春日的浪漫時光。

地址：東京都武蔵野市吉祥寺南町1-10-4 1F

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驚喜咖喱小店 Sajilo Cafe

Sajilo Cafe單看店面會以為是咖啡店，店舖由日本建築師妻子及尼泊爾丈夫創立，招牌貨是尼泊爾咖哩，用上多款香料烹調而成，濃厚而有層次。此外這店的芝士印度烤餅都是必食名物，即點即製，放入石窯烤爐烤得焦香，食客可透過開放式廚房看到製作過程，令風味倍增！

地址：東京都武蔵野市吉祥寺本町1-36-8

文青最愛選物店 四步

如果你喜歡日本的簡約文青設計，可以來到集選物店與咖啡店於一身的「四步」。店舖位於地庫位置，不知情者經過會以為是貨倉，而內裡卻別有洞天！店舖嚴選來自日本各地的家品、雜貨、衣服和飾物，另外亦內設咖啡店，吸引不少文青到訪！

四步
地址：東京都武蔵野市吉祥寺北町1-18-25

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