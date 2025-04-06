東京櫻花2025｜吉祥寺4個文青必去打卡點 井之頭恩賜公園/尼泊爾咖哩Sajilo Cafe/麵包店Epee

又到櫻花季，各地遊客都蜂擁到東京賞櫻，希望一睹粉紅色的花海。如果正準備前往東京賞櫻，又想避開人潮，記者今次就推介一個東京人的私房賞櫻好去處，不但有盛開的櫻花樹可以慢慢打卡，附近一帶還有不少特色小店和美食，一於跟我們出發到日本吉祥寺啦！



文、相：heidi

賞櫻必去！井之頭恩賜公園

今年日本氣溫反常，所以相信到4月下甸都還有機會可以看到櫻花！位於東京吉祥寺8分鐘路程的井之頭恩賜公園，一向是東京人的熱門野餐場地。在櫻花季來訪，一於到公園中心位置的「井之頭池」體驗划船和踏天鵝船，每逢春天，池邊兩邊的櫻花樹就會陸續盛開，在池中賞花別有一番風味！此外公園內設施齊全，有多間咖啡店、小食亭、兒童遊樂場等，就連人氣三鷹之森吉卜力美術館都是在公園的西園內！



地址：東京都武藏野市御殿山1-18-31