東京美食懶人包｜2023東京拉麵推介合集！米芝蓮一星/Tabelog拉麵百名店/拉麵Wine Paring

東京拉麵有邊間好食？日本正式開關後，旋即吸引無數港人預訂機票前往日本旅行，誓要補返這幾年沒吃omakase、去cafe嘆咖啡的quota！當中東京是熱門之選，平時在香港想吃碗拉麵至少過百元，相反在東京就可以平食高質素的拉麵。以下為大家介紹5間東京必食人氣拉麵，有齊米芝蓮一星、拉麵百名店等，拉麵控必食！

東京必食拉麵｜銀座八五：米芝蓮一星中華拉麵新貴！現代名廚坐鎮 銀座八五甚有來頭，早前2020年已成為必比登推介，去年一躍而升榮登米芝蓮一星！每日吸引大量食客前來排隊，全因主廚曾在京都全日空皇冠假日酒店擔任行政主廚，曾被日本政府表揚得到「現代名廚」殊榮。拉麵湯底主張不使用醬料烹煮。主打的人氣名物是特製中華拉麵（$1,050日元/碗），以鴨肉、土雞、番茄乾及具類等熬製高湯，再加入生火腿來調味。配以拉麵佐食的叉燒質感厚實，面層加入來自馬達加斯加的魚子醬胡椒作點綴，麵條則是當地老字號淺草開化樓的特製麵條，帶有嚼勁。 銀座八五 地址：東京都中央區銀座3-14-2 電話：050-5596-6139 營業時間：11:00-15:00、17:00-21:00 前往方法：東京METRO日比谷線「東銀座駅」徒步5分鐘。

東京必食拉麵｜創作麵工房 嗚龍：連續6年米芝蓮推介！必食擔擔麵 創作麵工房 嗚龍在當地甚有人氣，皆因自2016年得到必比登推介後，自此連續多年得到米芝蓮殊榮。2017年至2021年更晉升至米芝蓮一星推介，成為東京拉麵唯一連續獲獎最多的拉麵店。主打的拉麵是擔擔麵（$1,000/日元/碗）及醬油拉麵（$1,000日元/碗），湯底以雞肉、豚肉、昆布及牡蠣熬煮的湯底甚有層次，另外還有加入蘋果醋及黑醋調味。特別加入主廚特製的胡麻醬，湯底值得一試！麵條以三款小麥低加水製成，軟硬適中，看似油膩的湯底但入口滑順，帶有濃郁香辣味。 創作麵工房 嗚龍 地址：東京都豊島区南大塚2-34-4 SKY南大塚 1F 電話：03-6304-1811 營業時間：（星期一至六）11:00-15:00 交通方法：搭乘東京メトロ 丸之内線到「新大塚站」，從北口徒步5分鐘或搭乘JR 山手線到「大塚站」，南口出站後徒步６分鐘。

東京必食拉麵｜必試牛肝菌醬油拉麵！湯底結合雞/豚/蝦/貝製成 入鹿Tokyo是東京拉麵的人氣大熱，在日本Tabelog擁有高達3.92的評分！店主過往曾在拉麵名店AFURI及麵屋一燈工作過。主打的招牌名物牛肝菌醬油拉麵（$1,100日元/碗）的湯底結合了名古屋的地雞、鹿兒島的黑豬、伊勢海老、宮島產淡菜及蜆等熬製出高湯四重奏，湯味鮮甜可口。配料還特別加入一小匙的牛肝菌醬來豐富層次感，形成獨特的香氣，值得一飲！配料有特製的雞肉丸及蝦丸，帶有少許燻製及柚子香氣。至於麵條則是以三河屋製麵特製的平打中細麵，口感彈牙。 入鹿Tokyo 地址：東京都港區六本木4-12-12穂高ビル 1F（地圖按此） 電話：03-5786-0029 營業時間：（星期二至六）11:00-15:00、18:00-20:00；（星期日）11:00-15:00 前往方法：東京METRO日比谷線「六本木駅」6番出口，徒步5分鐘。

東京必食拉麵｜神保町 黑須：東京拉麵百名店及必比登推介！主打醬油及鹽味拉麵 位於神保町的神保町黑須是Tabelog東京拉麵百名店之一，亦是必比登推介！神保町區內的排隊熱店，店內只有8個座位。主打的拉麵由$1,150日元起跳至到$1,600日元都有，多達8款不同選擇，主要看自己如何配搭味玉及豚肉等。湯底主要醬油及鹽味兩款為主，鹽味湯底以蜆、雞配以洋蔥、人蔘等熬製，故此湯底鮮美，值得一飲，另一款鹽味湯底沒有加入過多的香料，可以吃得到食材原味。麵條帶有蕎麥殼的蕎麥原粒製成細麵，帶有爽滑口感，配搭的叉燒幼滑可口。 神保町 黑須 地址：東京都千代田区神田神保町3-1-19 營業時間：（星期一至六）10:30-15:00 交通方法：東京metro半藏門線「神保町站」徒步約2分鐘。