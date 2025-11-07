熱門搜尋:
生活
2025-11-07 18:00:00

東港城×miffy星河祈願之旅登場 70周年亞洲巡迴壓軸場 必坐星願小船

經典人氣角色miffy迎來70歲生日，其70周年亞洲巡迴慶祝活動終於來到香港！1110日起，將軍澳東港城舉辦壓軸慶典「東港城 X miffy 星河祈願之旅」，並設8大打卡位！小朋友更可坐上夢幻的「星願小船」 miffy粉絲必到！

東港城×miffy星河祈願之旅登場！（本報攝）

巨型夢幻miffy 小朋友必坐「星願小船」

場內設8大打卡位。踏入miffy星河祈願之旅，訪客隨即看見巨型miffy化身為「星願守護使者」及提着小油燈，模樣超級可愛。電動的「星願小船」圍繞巨型miffy行駛，持有乘船券的小朋友記得將小油燈掛在船頭，注入祈禱能量。

miffy化身為「星願守護使者」及提着小油燈，模樣超級可愛。（本報攝） miffy星願小船（本報攝） The Point會員於東港城指定「即賺分」參與商戶以電子貨幣指定金額，即可換領指定入場券及乘船券。（本報攝）

設70週年珍藏展覽廊

活動同時設70週年珍藏展覽廊，推出3大體驗。展覽除了展出多幅珍貴海報，更加設「祈願小屋」及「miffy粉絲大考驗」。在「祈願小屋」中，miffy坐在星河許願桌旁邊，桌上散落代表不同心願的星星和月亮。訪客只要摘下星星，小屋內星河將會閃現特別的角色動畫。進入「miffy粉絲大考驗」中，粉絲可挑戰各種miffy冷知識問答，考驗自己對miffy的了解。每位訪客入場前可領取1miffy金幣收集袋。每當完成指定體驗，即可獲得金幣勳章1個。

miffy祈願小屋（本報攝） 展覽廊內展出多幅別具意義的珍貴海報。（本報攝） miffy粉絲大考驗（本報攝）

必影miffy 夢想電話亭」！

參觀展覽廊後，不妨在miffy星河小鎮大街與巨型miffy壁畫合照。旁邊的「miffy 夢想電話亭」以角色標誌性藍橙為主色調，加上電話亭場景，絕對是打卡熱點。

巨型miffy壁畫（本報攝） miffy 夢想電話亭（本報攝）

如果想在miffy星願獎賞站領取限量版主題卡套及心意卡，粉絲在珍藏展覽廊集齊3miffy金幣後，記得要在星河祈願池撈出星星。憑星星及金幣，即可到獎賞站換領禮物，延續快樂回憶。

記得要在星河祈願池撈出星星（本報攝） 限量版主題卡套（右）及miffy 隨身行動電源（本報攝）

限定店推出過百款精品

活動同步設限定店，粉絲可搜羅超過100miffy周邊產品，當中包括70週年限定商品。miffy亦於指定時間現身，想親身與miffy拍照的粉絲，必定要mark實時間！

miffy 聖誕公仔- 33cm HK$299（本報攝） miffy 70週年限定公仔（本報攝） miffy抱枕 HK$218（本報攝） miffy見面會（本報攝）

「東港城 X miffy 星河祈願之旅」活動入場券及miffy星願小船乘船券換領

日期：1110日至202611

時間：12:00pm 8:00pm (最後入場時間為7:30pm)

地點：「東港城 X miffy 星河祈願之旅」票務站（東港城１樓中庭）

miffy粉絲見面會

活動日期：1115(星期六)1123(星期日)1129(星期六)12 6(星期六)1214(星期日)1225(星期四)1226(星期五)20261 1(星期四)

活動時間：下午2時至3

地點：東港城1樓中庭

名額：每日30

