東港城×miffy星河祈願之旅登場 70周年亞洲巡迴壓軸場 必坐星願小船

經典人氣角色miffy迎來70歲生日，其70周年亞洲巡迴慶祝活動終於來到香港！11月10日起，將軍澳東港城舉辦壓軸慶典「東港城 X miffy 星河祈願之旅」，並設8大打卡位！小朋友更可坐上夢幻的「星願小船」 ，miffy粉絲必到！

巨型夢幻miffy 小朋友必坐「 星願小船」 場內設8大打卡位。踏入miffy星河祈願之旅，訪客隨即看見巨型miffy化身為「星願守護使者」及提着小油燈，模樣超級可愛。電動的「星願小船」圍繞巨型miffy行駛，持有乘船券的小朋友記得將小油燈掛在船頭，注入祈禱能量。

設70週年珍藏展覽廊 活動同時設70週年珍藏展覽廊，推出3大體驗。展覽除了展出多幅珍貴海報，更加設「祈願小屋」及「miffy粉絲大考驗」。在「祈願小屋」中，miffy坐在星河許願桌旁邊，桌上散落代表不同心願的星星和月亮。訪客只要摘下星星，小屋內星河將會閃現特別的角色動畫。進入「miffy粉絲大考驗」中，粉絲可挑戰各種miffy冷知識問答，考驗自己對miffy的了解。每位訪客入場前可領取1個miffy金幣收集袋。每當完成指定體驗，即可獲得金幣勳章1個。

必影 「 miffy 夢想電話亭」！ 參觀展覽廊後，不妨在miffy星河小鎮大街與巨型miffy壁畫合照。旁邊的「miffy 夢想電話亭」以角色標誌性藍橙為主色調，加上電話亭場景，絕對是打卡熱點。

如果想在miffy星願獎賞站領取限量版主題卡套及心意卡，粉絲在珍藏展覽廊集齊3個miffy金幣後，記得要在星河祈願池撈出星星。憑星星及金幣，即可到獎賞站換領禮物，延續快樂回憶。

限定店推出過百款精品 活動同步設限定店，粉絲可搜羅超過100款miffy周邊產品，當中包括70週年限定商品。miffy亦於指定時間現身，想親身與miffy拍照的粉絲，必定要mark實時間！

「東港城 X miffy 星河祈願之旅」活動入場券及 miffy 星願小船乘船券換領 日期：11月10日至2026年1月1日 時間：12:00pm – 8:00pm (最後入場時間為7:30pm) 地點：「東港城 X miffy 星河祈願之旅」票務站（東港城１樓中庭） miffy 粉絲見面會 活動日期：11月15日(星期六)、11月23(星期日)、11月29日(星期六)、12 月 6(星期六)、12月14日(星期日)、12月25日(星期四)、12月26日(星期五)、2026年1月 1日(星期四) 活動時間：下午2時至3時 地點：東港城1樓中庭 名額：每日30個