松本清｜官方公布香港首間分店 5月登陸觀塘apm

受疫情影響，日本連鎖藥妝店「松本清」在觀塘apm的1號店，一直處於「圍板」狀態，不過官方今日正式終於公布開店日期，更會由「Matsumoto Kiyoshi松本清」直接經營，並引入當地新興品牌，各位女生絕對要留意了！

獨家引入多款港人必買商品

日本連鎖藥妝專門店「Matsumoto Kiyoshi松本清」，在日本國內擁有逾3,300間集團分店，而位於觀塘apm的香港1號店，將於5月11日(星期三)隆重開幕，並由日本直接經營。新店面積佔地超過3,500呎，舖面設計保留日本店觀感，同時亦配合香港，加入新的設計元素，走簡潔現代風。

松本清透過日本及海外合作，累積大量相關市場數據，並根據相關數據引入多款受香港顧客歡迎的熱門產品，包括首次為香港引入自家商品品牌「matsukiyo」，以及日本新興品牌「RECiPEO」和「ARGELAN」等，貨品亦以親民價錢發售多款日本熱賣藥妝護膚品及健康產品，務求將「日本」直送到港。