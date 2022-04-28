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2022-04-28 16:49:53

松本清｜官方公布香港首間分店 5月登陸觀塘apm

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官方公布｜松本清香港首間分店 5月登陸觀塘apm

官方公布｜松本清香港首間分店 5月登陸觀塘apm

受疫情影響，日本連鎖藥妝店「松本清」在觀塘apm1號店，一直處於「圍板」狀態，不過官方今日正式終於公布開店日期，更會由「Matsumoto Kiyoshi松本清」直接經營，並引入當地新興品牌，各位女生絕對要留意了！

松本清官方今日公布觀塘apm的開幕日期。

松本清官方今日公布觀塘apm的開幕日期。

獨家引入多款港人必買商品

日本連鎖藥妝專門店「Matsumoto Kiyoshi松本清」，在日本國內擁有逾3,300間集團分店，而位於觀塘apm的香港1號店，將於511(星期三)隆重開幕，並由日本直接經營。新店面積佔地超過3,500呎，舖面設計保留日本店觀感，同時亦配合香港，加入新的設計元素，走簡潔現代風。

松本清透過日本及海外合作，累積大量相關市場數據，並根據相關數據引入多款受香港顧客歡迎的熱門產品，包括首次為香港引入自家商品品牌「matsukiyo」，以及日本新興品牌「RECiPEO」和「ARGELAN」等，貨品亦以親民價錢發售多款日本熱賣藥妝護膚品及健康產品，務求將「日本」直送到港。

松本清引入日本新興品牌「RECiPEO」和「ARGELAN」。 松本清引入日本新興品牌「RECiPEO」和「ARGELAN」。

除了觀塘店外，松本清亦於本年初在銅鑼灣及沙田新城市廣場「圍板」，成為本地第二及第三間分店，大家要密切留意最新消息了。

 

松本清apm觀塘店店鋪詳情

地址：apm創紀之城五期UC-1719號舖

開幕日：2022511(星期三)

營業時間：10:00 AM 10:00 PM（星期一至日）

藥劑師駐場時間：11:00 AM 08:00 PM（星期一至日與公眾假期）

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