植眼睫毛｜台灣著名美睫店LashLab登陸銅鑼灣 3D嫁接技術/持久防潮濕膠水/多款台灣睫毛

台灣著名美睫店LashLab最近登陸銅鑼灣，該店由睫毛嫁接技術、產品、美睫師到室內設計，都緊隨台灣店鋪，讓女生在簡約悠閒的環境下，享受台灣睫毛嫁接和美甲服務。

LashLab成立於2014年由台灣網紅和企業家廖津琳(Tammy Liao)創辦，賣點是台灣3D嫁接技術，將兩根獨立睫毛上下包裹在一根天然睫毛上，令睫毛層次更明顯。如果想有更豐盈蓬鬆的效果，顧客可選擇6D技術，將4至6根人造睫毛成扇形散開，包裹在一根天然睫毛上，特顯明亮晶瑩的雙眼。

LashLab亦堅決不用市面常見已加工的“Y“型睫毛，堅持每根睫毛都要獨立貼上。與此同時，由於香港與台灣氣候相近，為對抗炎熱潮濕天氣及確保持久效果，LashLab亦選用來自台灣的膠水。美睫師於嫁接前會先了解客人需求，並根據眼形，在5種台灣3D和6D睫毛、3種睫毛顏色、4種捲度和7種不同長度，挑選出最佳組合。美睫師亦會評估客人天然睫毛的健康狀況，在保持天然睫毛健康的前提下，為客人揀選睫毛設計。

LashLab設有4個寬敞私人空間，房內有皮革躺椅，讓顧客放鬆享受睫毛嫁接和美甲；另設有美甲專區，方便顧客分開享受美容服務。