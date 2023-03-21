楊紫瓊7句女生金句道出苦盡甘來的榮耀與人生、愛情哲學：別讓任何人告訴你，你的黃金時期過了

當代武打女星楊紫瓊（Michelle Yeoh）在2023年度的兩大電影頒獎典禮上取得了驚人的成就。在第80屆金球獎（Golden Globes Award）上，她榮獲「音樂及喜劇類最佳電影女主角」獎項，而在第95屆奧斯卡金像獎（95th Academy Award）上，她更成為首位獲得「最佳女主角」的亞裔影后。這一路以來，得來不易，她對於人生、事業、愛情都有獨特見解，一起來看看楊紫瓊苦盡甘來的榮耀與人生、愛情哲學金句。
這些殊榮都源於她在電影《媽的多重宇宙》（Everything Everywhere All at Once）中的精湛演出，該片也讓她成功入圍金球獎和奧斯卡影后。
今天能來到這裡，是經歷了一段精彩的旅程和難以置信的一戰，但我認為一切都是值得的。
"It's been an amazing journey and incredible fight to be here today, but I think it's been worth it."
楊紫瓊在好萊塢的職業生涯可謂硝煙瀰漫，早期因參演《007：明日帝國》和《臥虎藏龍》等經典電影，展現了一流的功夫，成為國際巨星。之後她繼續參演《瘋狂亞洲富豪》和《尚氣與十環傳奇》等熱門電影，憑藉出色的表現再度聲名遠播。如今，《媽的多重宇宙》讓她的演藝生涯再次達到巔峰。
給正在收看頒獎典禮，並與我外貌相似的男孩和女孩們，這個獎是一盞希望之燈，代表未來的無限可能，是勇敢做夢、夢想成真的證據。
"For all the little boys and girls who look like me watching tonight, this is a beacon of hope and possibilities. This is proof that ... dream big, and dreams do come true."
她曾在金球獎和奧斯卡頒獎典禮上的感性致詞，彰顯了她四十年來不斷努力和堅持的精神，以及對自己夢想的堅定信念。
我想站在這裡，享受這個瞬間。入行四十年，沒有什麼可以讓我放手。
"I'm just gonna stand here and take this all in. Forty years. Not letting go of this."
她的成功給予人們楷模和啟示，鼓勵大家勇敢追求自己的夢想，不斷向前。
別讓任何人告訴你，你的黃金時期過了，永遠不要放棄。
"Don’t let anybody tell you you are ever past your prime. Never give up."
回顧她的人生旅程，充滿曲折與感慨。1983年，楊紫瓊以「馬來西亞小姐」冠軍身份嶄露頭角，起初在香港發展演藝事業。因工作緣故，她認識了前夫潘迪生。婚後，楊紫瓊為了照顧家庭暫時放下事業。然而，她對於傳統家庭角色感到不甘心，曾說：
為什麼我要等別人送我鮮花？如果我喜歡，我會自己買。
"Why would I wait for someone to send me flowers? If I want the flowers, I will go and buy them."
如今，楊紫瓊不僅是金球獎史上第二位獲得亞洲影后的女演員，還攜擁前法拉利總裁Jean Todt作為戀人，楊紫瓊在事業和感情生活方面都非常成功。
只有當你能讓另一半變得更好，讓你們成為彼此的命中注定，這才是真愛。
"It can only be true love when you enable your other half to be better, to be the person they're destined to be."
透過她的故事，楊紫瓊向大家傳達了一個信息：要過上精彩而充實的生活，就得追求自己所熱愛的，並不懈努力去實現夢想。
雖然你的人生故事可能沒有一個快樂的開始，但這並不能定義你是誰。而在剩下的篇章，你能選擇成為什麼樣的人。
"Your story may not have such a happy beginning, but that doesn't make you who you are. It is the rest of your story, who you choose to be."
原文刊登於 Yahoo Style HK