楊紫瓊7句女生金句道出苦盡甘來的榮耀與人生、愛情哲學：別讓任何人告訴你，你的黃金時期過了

當代武打女星楊紫瓊（Michelle Yeoh）在2023年度的兩大電影頒獎典禮上取得了驚人的成就。在第80屆金球獎（Golden Globes Award）上，她榮獲「音樂及喜劇類最佳電影女主角」獎項，而在第95屆奧斯卡金像獎（95th Academy Award）上，她更成為首位獲得「最佳女主角」的亞裔影后。這一路以來，得來不易，她對於人生、事業、愛情都有獨特見解，一起來看看楊紫瓊苦盡甘來的榮耀與人生、愛情哲學金句。

這些殊榮都源於她在電影《媽的多重宇宙》（Everything Everywhere All at Once）中的精湛演出，該片也讓她成功入圍金球獎和奧斯卡影后。

今天能來到這裡，是經歷了一段精彩的旅程和難以置信的一戰，但我認為一切都是值得的。