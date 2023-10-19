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生活
2023-10-19 14:26:42

楊茜堯暢談幸福凍齡秘方 分享孕媽健康飲食及親子心得

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楊茜堯暢談幸福凍齡秘方 分享孕媽健康飲食及親子心得

楊茜堯暢談幸福凍齡秘方 分享孕媽健康飲食及親子心得

視后楊茜堯出席滴雞精領導品牌田原香的18周年慶生活動，身為品牌代言人的她分享一套幸福保養祕方。茜堯表示，平常要照顧家庭、小朋友和工作，太多事情要處理經常忙得分身乏術，而且孩子越大，陪伴消耗的體力和精神也更多。她更即場分享了懷孕時期的飲食心得，以及與孩子一起時相處的趣事。

保養健康最需要長期堅持

茜堯表示，平常要照顧家庭、小朋友和工作，太多事情要處理經常忙得分身乏 術，而且孩子越大，陪伴消耗的體力和精神也更多。茜堯透露：「所以我習慣早上起床就先喝一包田原香滴雞精，對補充精神和體力幫助非常大。」她說自己愛用田原香已經34年了，香醇濃郁的滋味讓她一喝就愛上，每次喝到溫暖的田原香，身心靈都幸福感滿滿。楊茜堯直言，田原香打破養生食補不好入口的刻板印象，自從喝了田原香才明白原來吃補不用吃苦。她也不藏私地分享：「不管是食補或運動，保養健康最需要的就是長期堅持，所以要先找到自己開心喜歡的方式，而田原香就是我維持健康的最佳選擇茜堯更感佩田原香的職人精神，18年來堅持遵循古法用炭火慢慢製作滴雞精，讓她大讚「田原香是最純正的滴雞精

茜堯透露：「所以我習慣早上起床就先喝一包田原香滴雞精，對補充精神和體力幫助非常大。」

茜堯透露：「所以我習慣早上起床就先喝一包田原香滴雞精，對補充精神和體力幫助非常大。」

分享孕媽健康飲食心得

楊茜堯分享孕媽健康飲食心得稱，她覺得不需要吃很多補品，但要選純正、精緻的東西，例如田原香滴雞精。其實從她以前開始，因為工作太辛苦，就會喝雞精補充體力，讓自己不要太辛苦，「發覺雞精真的可以幫助我們在忙碌工作時，提升很多活力及能量。」所以她就開始習慣了喝雞精，接著到她懷孕，期間孕婦會流失很多營養和鈣質，所以她更加注重喝雞精，以前可能喝一包雞精，到懷孕時每日喝兩包。她認為，只要選擇好適合自己身體狀況的時候進食雞精，其實是不會過燥，因為那是很溫補的補品。另外，懷孕婦女也不用特別或很名貴的食材，其實補充多些雞精就足夠，可以防感冒、增強抵抗力，她覺得更可令胎兒更強壯。

她續指，「還有自己的飲食方面，就要注重清淡一點，因為我本身飲食方面，不會說吃很濃味，要選一些天然得來精緻一點的食物，不要選一些已經加工很多東西，盡量都是以天然為主，清淡已經夠了，還要多喝點湯水！」

楊茜堯分享孕媽健康飲食心得稱，她覺得不需要吃很多補品，但要選純正、精緻的東西，例如田原香滴雞精。

楊茜堯分享孕媽健康飲食心得稱，她覺得不需要吃很多補品，但要選純正、精緻的東西，例如田原香滴雞精。

囡囡最喜歡的製作麵包

提及煮食，茜堯笑言，因為孩子現在比較偏食，還喜歡吃一些零食，所以她現在都會研究一下小朋友喜歡吃甚麼？或者有甚麼滋補的湯水可以給他補充？因為現在天氣轉變，他們都很容易氣管敏感、會咳，如果能夠在飲食方面幫小朋友打好底，可能在轉天氣或者是現在上學多了與人接觸等的情況下，都會增強抵抗力。田原香更有外面很難買到給小朋友喝的滴雞精，因為沒有添加任何的添加劑，給孩子飲用時媽媽會放心很多。

茜堯更稱，平時會與小朋友一起烹飪，「現在囡囡最喜歡的是製作麵包，因為她很喜歡玩麵粉和搓麵糰，跟他們做麵包或者是畫手指畫的過程中，可以增加很多親子的機會，還有訓練他們的小手肌。」她很鼓吹小朋友學習多些煮食，尤其是女生，還笑說：「希望不要像女兒煮食不要像我這樣那麼差，將來可以照顧得自己好一點，成為在生活作息上，都能夠很懂得去調理自己、去享受食物那類型的人。」

茜堯笑言，因為孩子現在比較偏食，還喜歡吃一些零食，所以她現在都會研究一下小朋友喜歡吃甚麼？或者有甚麼滋補的湯水可以給他補充？

茜堯笑言，因為孩子現在比較偏食，還喜歡吃一些零食，所以她現在都會研究一下小朋友喜歡吃甚麼？或者有甚麼滋補的湯水可以給他補充？

楊茜堯親子心得

說到親子心得時，楊茜堯覺得最重要是時間，如果一個工作的女性或者男性來說，可能突然間要轉變，將你所有工作以外的時間都給家人或小朋友，可能會覺得轉變很大及有所犧牲，你要不怕犧牲這個東西。因為子女長大的時間很快，你陪伴的時間很短暫，所以她覺得最重要是要捨得放下自己去成就他們，給多一點時間跟他們相處。因為人與人之間要磨合，特別是就算媽媽產下孩子，一開始大家都是互不相識，你要跟他磨合，她覺得「媽媽」和「爸爸」要放下自己，融入他們的世界，這件事很重要。

楊茜堯覺得父母要不怕犧牲時間，因為其實子女長大的時間很快，你陪伴的時間很短暫，要捨得放下自己去成就他們，去給多一點時間跟他們相處。

楊茜堯覺得父母要不怕犧牲時間，因為其實子女長大的時間很快，你陪伴的時間很短暫，要捨得放下自己去成就他們，去給多一點時間跟他們相處。

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