機票優惠｜大灣區航空兩週年生日慶第二彈 買機票抽機票 送六大亞洲航綫機票

大灣區航空又推出機票優惠！由即日起舉行機票大抽獎，購買大灣區機票即可參加大抽獎，嬴取六大亞洲航綫來回機票。即睇詳情！

由8月1號開始，GBA 將會推出機票大抽獎，只需於推廣期內在GBA官網、GBA手機應用程式或者香港西九龍高鐵站的大灣區航空客戶服務中心，購買一張單程或來回機票，即有機會嬴取來回機票！

獎品非常豐富，包括合共132張日韓台泰菲的來回機票。得獎者將於得獎後 14 個工作天內收到電郵通知，電郵內將含有1個專屬優惠碼。憑該優惠碼可兌換免費機票。出發日期為收到得獎電郵發出日起 6 個月內出票，所有旅程必須自出票日起 3 個月內完成。機票包7 公斤手提行李及 20 公斤託運行李。