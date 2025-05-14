檸檬酸功效丨去水垢、去尿垢、清潔水煲教學 注意比例避免禁忌！

檸檬酸呈酸性，可以溶解鈣、水垢，以及尿結石和其他鹼性污漬，而且檸檬酸無色、無味，較為天然，對環境帶來的損害較少，是家居清潔的好幫手。使用檸檬酸的注意事項
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不能用作清潔鋁製品、銅製品、鐵製品，否則可能會導致生鏽，在大理石上使用更可能會導致失去光澤。
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檸檬酸與氯基產品混合時，會釋放出有毒氣體，因此不可與其他清潔劑一起使用。
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要以正確比例用水稀釋檸檬酸才能使用。雖然檸檬酸溶液濃度愈高去污力愈強，但也有機會損壞物料，以及為雙手帶來刺痛感。
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將檸檬酸粉存放在陰涼、乾燥的地方，因為濕氣會令粉末發霉或變硬。
製作檸檬酸溶液
市面上購買到的檸檬酸，分為現成的檸檬酸清潔劑及檸檬酸粉。檸檬酸清潔劑可按說明直接或稀釋使用，而檸檬酸粉需要與200毫升水混合製成檸檬酸噴霧劑，混合後建議放入噴霧瓶中，便可以直接噴灑在污垢上。
如果想加強檸檬酸的潔力，可以將檸檬酸粉按以上比例與40度左右的熱水混合。市面上購買到的檸檬酸，分為現成的檸檬酸清潔劑及檸檬酸粉。
檸檬酸清涼方法
1. 清潔馬桶馬桶泛黃和尿石是令人困擾的污漬。這些污漬也是鹼性，所以將檸檬酸噴霧噴在馬桶、廁板等地方，靜置10分鐘左右，然後用抹布擦掉，便能清理污垢。此外，清潔廁所時，也要清潔地板和牆壁，因為尿液會在日常不知不覺間濺到馬桶外面。清潔地板和牆壁的方法與清潔馬桶一樣，讓檸檬酸噴霧靜置10分鐘後用抹布擦掉便可。
2. 清潔廚房、廁所水漬
只需噴灑檸檬酸水並用海綿擦拭便能去除水漬，擦洗後，還要用水沖洗掉檸檬酸。針對頑固的水斑，可將檸檬酸粉溶解在少量水中製成檸檬酸糊，靜置約一小時，然後除去檸檬酸。在鏡子、水龍頭、淋浴噴頭噴灑檸檬酸水，並用網布擦洗，可以徹底清除淋浴時累積下來的水垢，清除後再用超細纖維布擦乾即可。如果水垢硬化難以清除，可用浸滿檸檬酸的廚房紙敷在水垢上，然後用網布以同樣的方式刮去水垢，沖洗乾淨並擦乾。
3. 清潔電熱水壺中的水垢
檸檬酸還可用於去除用水的家用電器中的水垢。將一壺水和一茶匙檸檬酸煮沸。煮沸後，靜置一小時，然後用水沖洗2-3次，便能去除污垢和檸檬酸殘留物。
原文刊登於 C9．達人