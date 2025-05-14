檸檬酸功效丨去水垢、去尿垢、清潔水煲教學 注意比例避免禁忌！

檸檬酸呈酸性，可以溶解鈣、水垢，以及尿結石和其他鹼性污漬，而且檸檬酸無色、無味，較為天然，對環境帶來的損害較少，是家居清潔的好幫手。使用檸檬酸的注意事項

不能用作清潔鋁製品、銅製品、鐵製品，否則可能會導致生鏽，在大理石上使用更可能會導致失去光澤。 檸檬酸與氯基產品混合時，會釋放出有毒氣體，因此不可與其他清潔劑一起使用。 要以正確比例用水稀釋檸檬酸才能使用。雖然檸檬酸溶液濃度愈高去污力愈強，但也有機會損壞物料，以及為雙手帶來刺痛感。 將檸檬酸粉存放在陰涼、乾燥的地方，因為濕氣會令粉末發霉或變硬。

製作檸檬酸溶液

市面上購買到的檸檬酸，分為現成的檸檬酸清潔劑及檸檬酸粉。檸檬酸清潔劑可按說明直接或稀釋使用，而檸檬酸粉需要與200毫升水混合製成檸檬酸噴霧劑，混合後建議放入噴霧瓶中，便可以直接噴灑在污垢上。

如果想加強檸檬酸的潔力，可以將檸檬酸粉按以上比例與40度左右的熱水混合。市面上購買到的檸檬酸，分為現成的檸檬酸清潔劑及檸檬酸粉。