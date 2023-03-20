歐陽應霽最新藝術創作展覽 「Sik Zyu Soeng食住上——應霽搵食漫畫展」玩轉香港生猛粵語文化

資深香港漫畫家、作家、飲食文化研究人歐陽應霽，用單幅手繪的漫畫形式，並創意地標註俚語的香港粵語拼音和聲調。

香港粵語出名生猛大膽，句句傳神。而你是否留意到，香港人的日常俚語俗語中，有很多都與「食」脫不開關係！「食住上」、「食檸檬」「食得禾米多」「同枱食飯各自修行」……許多俚語表達刻畫著飲食相關的熱鬧生活場景，演化出玩味的新含義，從中不難細味香港人文面貌中，生氣蓬勃的一面。

手繪漫畫 X 語言文字 X 飲食文化的跨媒界澎湃創作

粵語歷經上千年嶺南各族語言的融合變遷，既保留古漢語的字音和用法，又結合西方文明的語意。一些日常生活中使用至今的俚語俗語，很多聽來粗俗，卻其實是有來頭有出處的雅言。

香港飲食也和香港粵語一般，傳承嶺南各地的粵菜精華之於，亦兼容並包，接受外來文化的洗禮，時時創新變化，自成特有的跨地域飲食文化體系。

資深的香港漫畫家、作家、飲食文化研究人歐陽應霽，多年來對香港粵語裡有關日常飲食生活情境的俚語俗語十分感興趣，在2023年時，啟動個人飲食語言文化檔案計劃「Sik Zi Gei 食自己」；首階段發表三十六幅作品於「Sik Zyu Soeng 食住上——應霽搵食漫畫展」展出。

此次整理出幾百句俚語，及其背後的典故和詞意演化，並用單幅手繪的漫畫形式，將語言躍然紙上；而俗語的香港粵語拼音也創意地標註，營造充滿動感與聲韻的畫面。

此外，此次展覽特邀建築師高浚明（Anthony Ko）作展覽設計，在PMQ味道圖書館的三個館藏空間單位內，以木梯改裝為畫作的框架，與展覽題目「食住上」作呼應，將不同主題的作品展示於各個空間。