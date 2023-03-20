歐陽應霽最新藝術創作展覽 「Sik Zyu Soeng食住上——應霽搵食漫畫展」玩轉香港生猛粵語文化

香港粵語出名生猛大膽，句句傳神。而你是否留意到，香港人的日常俚語俗語中，有很多都與「食」脫不開關係！「食住上」、「食檸檬」「食得禾米多」「同枱食飯各自修行」……許多俚語表達刻畫著飲食相關的熱鬧生活場景，演化出玩味的新含義，從中不難細味香港人文面貌中，生氣蓬勃的一面。
手繪漫畫 X 語言文字 X 飲食文化的跨媒界澎湃創作
粵語歷經上千年嶺南各族語言的融合變遷，既保留古漢語的字音和用法，又結合西方文明的語意。一些日常生活中使用至今的俚語俗語，很多聽來粗俗，卻其實是有來頭有出處的雅言。
香港飲食也和香港粵語一般，傳承嶺南各地的粵菜精華之於，亦兼容並包，接受外來文化的洗禮，時時創新變化，自成特有的跨地域飲食文化體系。
資深的香港漫畫家、作家、飲食文化研究人歐陽應霽，多年來對香港粵語裡有關日常飲食生活情境的俚語俗語十分感興趣，在2023年時，啟動個人飲食語言文化檔案計劃「Sik Zi Gei 食自己」；首階段發表三十六幅作品於「Sik Zyu Soeng 食住上——應霽搵食漫畫展」展出。
此次整理出幾百句俚語，及其背後的典故和詞意演化，並用單幅手繪的漫畫形式，將語言躍然紙上；而俗語的香港粵語拼音也創意地標註，營造充滿動感與聲韻的畫面。
此外，此次展覽特邀建築師高浚明（Anthony Ko）作展覽設計，在PMQ味道圖書館的三個館藏空間單位內，以木梯改裝為畫作的框架，與展覽題目「食住上」作呼應，將不同主題的作品展示於各個空間。
以俚語俗語「說出香港故事」
在策劃展覽時，歐陽應霽邀請了數位居住在香港的非本地人「學習」這些俚語，並與音樂家丁龑霆（Erikson Ting）合作，將這些帶有不同背景、不同口音的聲音重新編曲。
除了可聽出這群共同生活在這座城市的人不同口音之外，在最後一部分，音樂家受粵曲「梆黃」（指沒有固定旋律的唱腔）啟發、將人聲重新「編曲」，並配上中西合璧的音樂，將香港俚語解構，以實驗性的獨特方式呈現。
Sik Zyu Soeng食住上——應霽搵食漫畫展
日期：即日起至4月11日
時間：11:00 am 至 6:00 pm（每逢星期一閉館）
地點：PMQ元創方味道圖書館（B座5樓H504）
費用：免費