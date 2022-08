正念護膚｜身心靈品牌推秘魯聖木護膚品 淨化平衡身心

實踐正念護膚

再具體一點,就是將專注力放在每個美容過程上:在護膚前,不帶批判去觀察肌膚的每日狀態;在使用護膚品時,細意感受肌膚上的香氣、質感或溫度;秘魯聖木鎮靜水凝凍膜需要敷上20分鐘,正好可以同時練習冥想,品牌特意設計了一段頌缽聲療,這段音樂專為開啟心輪而創作。品牌亦會隨機送出印有肯定句(Affirmations)的小卡,以筆者為例,我收到的是「I enjoy being my best self」,可以在護膚程序中默唸,加強自我肯定。