正念護膚｜身心靈品牌推秘魯聖木護膚品 淨化平衡身心

經歷兩年多的疫情，除了身體層次的健康，也愈來愈多人關注「身心靈」的平衡，正念(Mindfulness)也逐漸普及，成為都市人的舒壓方法之一。今年成立的本地身心靈品牌Akarii，名字靈感源自日語「Akari」，意指明亮和光，品牌希望將歐美興起的「正念護膚及健康」（Mindful Beauty & Wellness）概念引入香港，更首次推出秘魯聖木護膚品，以舒泰沉穩的香氣，安撫疲憊的肌膚與情緒。 所謂正念，是人專注在當下一刻，觀照和重整內心狀態，近年也開始興起正念步行、正念進食等靜觀修習。Akarii希望將正念融入護膚程序中，不單是護理皮膚，也成為自我滋養的儀式（Self-care Ritual）。

實踐正念護膚 再具體一點，就是將專注力放在每個美容過程上：在護膚前，不帶批判去觀察肌膚的每日狀態；在使用護膚品時，細意感受肌膚上的香氣、質感或溫度；秘魯聖木鎮靜水凝凍膜需要敷上20分鐘，正好可以同時練習冥想，品牌特意設計了一段頌缽聲療，這段音樂專為開啟心輪而創作。品牌亦會隨機送出印有肯定句（Affirmations）的小卡，以筆者為例，我收到的是「I enjoy being my best self」，可以在護膚程序中默唸，加強自我肯定。

4 大護膚品以秘魯聖木為主原料 具香薰治療訓練背景的品牌主理人相信護膚步驟無需複雜，主張化繁為簡，4大關鍵護膚產品以含極高淨化力的天然秘魯聖木為主原料，秘魯聖木具有卓越淨化、抗菌、抗炎、抗氧化效果，男女合用，更適合易敏泛紅、輕熟、痘痘肌及口罩肌人士。結合護膚界其他黃金成分如菸鹼醯胺、白藜蘆醇、積雪草、雪絨花等，進一步加強鎮靜和修護肌膚。

因應香港潮濕悶熱的氣候，護膚品的質感也傾向清爽透薄，減輕肌膚負擔，同時高度保濕，滋養肌底；配合以秘魯聖木為本的木質橘香，運用香療之道提升療癒心靈的效果。產品均為潔淨美容（Clean Beauty）產品，不經動物測試，所有成分均為純素無害，不含有毒化學物包裝，亦選用可回收的環保物料。 秘魯聖木護膚系列： Step 1 ：秘魯聖木淨化潔面啫喱 $360/150ml 結合秘魯聖木、神香草和柳樹皮的強效潔淨力，淨化毛孔油脂污垢；並以乳酸促進肌膚細胞煥新及保持滋潤，以青瓜精華及大麻籽油賦予肌膚水潤飽滿感。

Step 1：秘魯聖木淨化潔面啫喱 $360/150ml

Step 2 ：秘魯聖木鎮靜水凝凍膜 利用秘魯聖木、積雪草、大麻籽油及天然甜沒藥醇，即時鎮靜肌膚，高度抗菌消炎及為肌膚排毒，適合初起痘痘或泛紅狀況，同時深層滋養及明亮肌膚。

Step 2：秘魯聖木鎮靜水凝凍膜 $340/5 ml x 8

Step 3 ：秘魯聖木高效舒緩精華 質感水潤輕薄，是可瞬即被肌膚吸收，重點修護抗氧化，鎮定強化肌膚屏障，重拾健康肌膚的強韌活力。

Step 3：秘魯聖木高效舒緩精華 $580/30ml

Step 4 ：秘魯聖木修復輕透乳霜 蘊含抗衰老護膚成分新星補骨脂酚，配合秘魯聖木，強力抗氧化及舒緩撫平細紋。柔滑易推，輕盈但但滲透力強，有效鎖水保濕。

Step 4：秘魯聖木修復輕透乳霜 $480/50ml