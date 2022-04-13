正能量聯乘｜阿正 Jeffrey演繹AIGLE x SMILEY系列 WhatsApp貼圖包同步上線

宣揚樂觀主義的「哈哈笑」SMILEY今年踏入50週年，與法國休閒時尚服裝品牌AIGLE合作推出聯乘系列，更邀請綜藝節目《膠戰》的人氣主持——電台DJ黃正宜（阿正）及新一代男神魏浚笙（Jeffrey）親身示範，演繹兩大品牌的獨特風格，發放正能量。 為慶祝SMILEY 50週年紀念，AIGLE特意結合兩大品牌的標誌性元素，設計聯乘限量版的AIGLE x SMILEY橡膠靴，膠靴備有女裝及童裝款，特意用上知名法國街頭塗鴉藝術家Mr. A（André Saraiva）為SMILEY設計的50週年紀念標誌，女裝膠靴經60道工序打造，將兩大品牌的特點融入法式美學設計，集時尚、輕便、耐穿、舒適於一身。

聯乘系列的服裝和配飾以中性風格為主，且大多單品採用再生物料製造，貼近品牌的環保理念。重點單品包括米白色有機棉外套、連帽衛衣及超薄撥水輕便風衣、女裝連身裙、男裝T恤等；另有多款男女裝配飾，包括Cap帽、漁夫帽、圍巾等。系列更有香港特別版單品：AIGLE x SMILEY經典橫間混棉質T恤，胸口上有笑臉刺繡圖案，背面更印上聯乘系列Logo，T恤配以防UV及抗菌功能，保持時刻舒適清爽。

《膠戰》阿正與 Jeffrey 親身示範系列 WhatsApp 貼圖包同步上線 為讓歡樂傳遞開去，品牌邀請阿正及Jeffrey親身示範系列配搭，為疫情下的香港人帶來笑聲和正能量。默契十足的兩人，以甜美可愛和型格時尚的風格演繹不一樣的法式時尚，並大方分享兩人保持心情開朗的心得。

憑著搞笑痴女形象而人氣急升的阿正，對於保持樂觀積極的生活態度，亦有自己的一套舒壓方法，在感到低落時會主動與朋友聊天，又或是共同發掘有趣的事物分散注意力，與AIGLE和SMILEY一樣，提醒身邊人和自己「記得要微笑」。新一代男神Jeffrey亦形容自己是樂觀主義者，即使遇到令人氣餒的事，可以迅速調節自己心情。品牌更同時推出阿正與Jeffrey的AIGLE x SMILEY主題WhatsApp貼圖包，貼圖表情豐富，到處散播生活中的正能量。 WhatsApp 貼圖包下載連結：https://whatsticker.online/p/578830LjBMdEK/HK/zh