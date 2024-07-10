母乳首飾創辦人 用愛製作連結親情的飾物

餵哺母乳是媽媽與初生嬰兒之間最親密的接觸，不少媽媽都希望收奶後能夠保存母乳，留下與孩子這段珍貴的回憶。故此，mamabebe.littlething將母乳先固化成為碎粒，再磨成粉末，然後混合光學樹脂膠造成寶石，製作成母乳首飾。讓每位媽媽以獨一無二的方式保存母乳，永久保留與孩子初接觸的美好回憶！

文：袁雅婷 攝：羅錦鴻 轉型照顧小朋友 mamabebe.littlething母乳首飾創辦人Jessie，教授及製作首飾已十多年，起初她主要教授情侶製作首飾，而因應客人需求，這些工作坊多數設於晚上和周末。作為一個4歲及一個7歲的孩子的母親，Jessie覺得開班時間撞正照顧小朋友最黃金的時間，因此決定轉型，接單製作及教授其他媽媽做母乳首飾。她續指，「接單訂製母乳首飾一天做3小時便可。開班多數是平日或上午，工作時間更彈性，方便照顧孩子。」

母乳首飾設計可多元化 Jessie表示，「母乳首飾在外國很盛行，但在香港就不算，而且本地母乳首飾的選擇不多，設計較單一，大多數都是圓形珠子設計。基於我做首飾的經驗，覺得製作母乳首飾也有很多變化，做甚麼形態都可以，如水滴形、心形、方形、橢圓形，甚至不局限於形狀，我的其中一個設計是一個平安鎖。」 創業初期難忘經歷 問到Jessie製作母乳首飾及創業後的難忘經歷時，她憶述，剛創業時曾遇到很多客人的疑惑及質問，例如成品會否變色？母乳會變壞？是否真的用「我」的母乳去製作？製成後可以保存多久？後來她在Instagram一一解釋，透明化製作過程，終獲得客人的信任及好評。

母乳放冰箱8年終成首飾 她還分享說：「曾經有個餵母乳的媽媽，覺得餵奶很艱辛，因此孩子戒人奶後，留了一包母乳在冰箱，不捨得掉棄，一放就放了8年。當她得知母乳可製成首飾，就將冰奶交給我幫她製作飾物，讓她用『另外一種方式保存』，令她終於可以跟這包奶說再見。」 喜歡創新的Jessie亦在母乳首飾加入潮流元素，還會製作親子款首飾，她稱，小朋友很喜歡甚麼都跟媽媽一樣，看到母親戴得好看，就會想得到。她又開發了一套家庭款式，因為曾有媽媽跟孩子佩帶一對首飾後，爸爸就呷醋說：「我也想要，為甚麼沒有我份？」這個系列讓一家人帶同款飾物，是一個家庭紀念及象徵。 除了母乳外，媽媽更可用孩子的胎毛和臍帶製作飾物。Jessie因為不捨得棄掉兩個女兒的臍帶，於是製成手鏈給她們佩戴，並解釋這是寶寶在胎內與媽媽的連結，意義在於將無形的情感連結放在有形的首飾之上，大家將來可以打開話題，重溫情懷。 為「失胎媽媽」留紀念 創立這個品牌，亦令Jessie接觸到一些失胎或不幸喪失孩子的媽媽，趁著還有母乳，找她製作首飾以作紀念，一個用於陪葬，另一個給自己保存，算是為這些媽媽完成心願。她亦因此認識了「失胎媽媽」支援組織，希望將來跟他們團隊洽談，贊助一些DIY套裝給失胎媽媽，讓她們親手做首飾紀念孩子。