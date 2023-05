母親節︱10首唱給媽媽聽的廣東歌

世上只有媽媽好,母親節將至,為人仔女又是時候表孝心。想對媽媽說聲我愛你,但怕肉麻,寫字文筆又差,其實可以電台點唱,或透過短訊傳她一首歌頌母愛偉大的廣東歌,藉此來憑歌寄意。以下推薦10首粵語歌,代表你向媽媽訴心聲。

肥仔《Dear Mama》潮媽啱聽

ERROR肥仔去年推出的《Dear Mama》,走新派R&R曲風,他自述時稱:「面對過好多離別,想珍惜家人唔好俾自己有任何後悔,但男人老狗好少會就咁同屋企人面對面講出心底話,所以憑歌寄意。」曲中一句rap歌詞「thank you mum for your loving everyday」,能為孝順仔女代言。