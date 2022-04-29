母親節2022｜KKDay推10大放題飲食優惠 水果點心放題/ 3小時任食龍蝦海鮮蒸氣鍋/台式火鍋放題

母親節將至，相信一眾孝順仔女已開始籌備母親節的節目，向媽媽寄予最真切的愛意，而不少人會選擇到酒樓與媽媽一起飲茶慶祝。KKday為大家精選多款放題優惠，無敵海景、任食放題，各有賣點，總有一間餐廳合大家心水！
母親節放題｜1. 韓牛牧場 頂級濟洲黑毛豬1++韓牛120分鐘任食放題
韓牛牧場為選用韓國1++高級韓牛的韓燒店，以韓牛不同部位製作燒肉及丼飯，100%還原原本韓牛美味。餐廳還會提供燒海鮮、日本刺身、和食及香港少有的赤醋壽司等。每枱亦會送一份極上定量製作，例如刺身拼盤、時令海鮮拼盤、安格斯牛肉盛，4位以上更送火炙鰻魚壽司。
牛皇&豬后盛放題（120分鐘）（原價HK$238/位起）
KKday優惠：HK$209起/位（另收加一）
豬后盛放題（120分鐘）（原價HK$158/位起）
KKday優惠：HK$139起/位（另收加一）
世子牛盛放題（120分鐘）（原價HK$158/位起）
KKday優惠：HK$139起/位（另收加一）
供應時間：中午12時至晚上10時
地址：銅鑼灣登龍街28號永光中心3樓
母親節放題｜2. 九龍海逸君綽酒店 海雲天「生果點心放題」
迎接初夏，海雲天開始以創新生果點心放題給大家帶來清新特別的點心，以生果入饌，包括火龍果鮮蝦腸、玉桂蘋果鮮蝦餃、芒果牛肉球、酸仔菠蘿酥、洛神花蘿蔔糕、山楂蒸排骨、黑金流沙包、椒鹽豆腐粒等。
90分鐘生果點心放題（星期一至五）（原價HK$208/位起）
KKday優惠: HK$188起/位（另收加一及茶芥）
90分鐘生果點心放題（星期六、日及公眾假期）（原價HK$228/位起）
KKday優惠: HK$208起/位（另收加一及茶芥）
90分鐘早市或下午茶生果點心放題（星期六、日及公眾假期）（原價HK$208/位起）
KKday優惠: HK$188起/位（另收加一及茶芥）
120分鐘生果點心放題（星期一至五）
KKday優惠: HK$238起/位（另收加一及茶芥）
120分鐘生果點心放題（星期六、日及公眾假期）
KKday優惠: HK$268起/位（另收加一及茶芥）
供應時間：
90分鐘生果點心放題，設3個入座時間: 11:00、12:45、14:30
120分鐘生果點心放題，設2個入座時間: 11:00、13:15
地址：九龍紅磡德豐街20號海逸君綽酒店二樓
母親節放題｜3. 尖沙咀凱悅酒店 120分鐘點心放題
想吃傳統地道點心的話，可以到尖沙咀凱悅酒店凱悅軒。它們推出點心放題優惠，由早上10點起供應，可享長達120分鐘各式精緻點心、小食、甜點任食，共20多款可選，用料新鮮。其中必食蜜汁叉燒、筍尖蝦餃王、飛魚子燒賣等。而且點心每三個月會轉一次，保證有一定新鮮感。
點心放題平日8折優惠（上午10時至正午12時）
KKday優惠: HK$313起/位（已包加一）
點心放題平日88折優惠（中午12時30分至下午2時30分）
KKday優惠: HK$341起/位（已包加一）
供應時間：
8折享點心放題：星期一至五（公眾假期除外）上午10時至正午12時
88折享點心放題：星期一至五（公眾假期除外）中午12時30分至下午2時30分
地址：香港尖沙咀凱悅酒店3樓凱悅軒
母親節放題｜4. 佐賀燒肉谷 120分鐘 「日牛＋韓牛燒肉」放題套餐
佐賀燒肉谷推出120分鐘放題優惠，套餐可選擇包括厚切豚肉、牛肩胛肉、極上牛小排+海鮮、澳洲和牛+海鮮及SRF極黑和牛海鮮。
120分鐘燒肉放題套餐
KKday優惠: HK$208起/位（另收加一）
供應時間：每日11:30至17:00（週一至週四，不適用於公眾假期及前夕）
地址：
屯門店：屯門屯盛街1號屯門市廣場一期3樓3229號舖
旺角店：旺角彌敦道625及639號雅蘭中心地下(部份)及1樓116號舖
荃灣店：荃灣眾安街55號大鴻輝(荃灣)中心1樓02號舖
母親節放題｜5. 點一龍 120分鐘本地特色點心放題
尖沙咀點一龍為本地特色點心專門店。提供多款別具特色的點心及中式美食。點心種類繁多，包括各種蒸點、煎炸美食、招牌點心、飯麵及甜品。點心放題讓食客一次過品嚐超過30款精選點心，其中必食：杞子鮮蝦燒賣3蛋煎糯米雞、海蝦脆春卷等。每位客人更可獲贈「養顏燕窩撻」或「極品鮑魚酥」一件。
120分鐘點心放題（2位用）
KKday優惠: HK$376/2位（已包加一）
使用日期：2022年4月19日至6月29日（不適用於2022年5月2日，5月9日，6月3日）
使用時段：只適用於星期一至五，星期六日及公眾假期除外
入座時間：14:30 / 15:00 / 15:30
地址：尖沙咀海港城港威商場地下G103號舖
母親節放題｜6. Sodam Chicken 75分鐘炸雞焗雞+多款韓式小食放題
韓國連鎖炸雞店Sodam Chicken以炸雞焗雞聞名，它們同樣推出放題套餐。一次過可以吃到甜酸炸雞、蜜糖芥末香蔥炸雞、檸檬柚子炸雞、濃蒜炸雞、千島加勒比薄餅、明蝦水牛芝士薄餅、芝麻菠菜、韓式辣拌海蜇、芝士粉薯條等。
【平日午餐時段75分鐘放題】炸雞+Pizza放題+焗雞+小食
KKday優惠: HK$98/位 兩位起（另收加一）
【平日午餐時段75分鐘放題】炸雞+Pizza+小食+焗雞放題（免費升級額外口味+指定飲品任飲）
KKday優惠: HK$126/位 兩位起（另收加一）
【任何時段90分鐘】 炸雞+Pizza放題+焗雞+小食任食
KKday優惠: HK$128/位 兩位起（另收加一）
【任何時段90分鐘】 炸雞+Pizza+小食+焗雞放題」免費升級額外口味+指定飲品任飲）
KKday優惠: HK$156/位 兩位起（另收加一）
供應時間：
平日午餐時段放題：只限星期一至五11:00-17:00
任何時段放題：11:00-22:00
地址：香港銅鑼灣耀華街3號百樂中心7/F
母親節放題｜7. 緣味小聚 3小時任食龍蝦海鮮蒸氣鍋+小食/點心/火鍋放題
緣味小聚蒸氣鍋專門店開業3年，極受海鮮迷歡迎。最新推出3小時任食龍蝦海鮮蒸氣鍋＋小食、點心，火鍋放題套餐，火鍋可選擇椰皇水粥底鍋或養生滋補鍋，無限任食澳洲M5和牛、安格斯牛肩胛、安格斯肥牛、西班牙黑毛豬等。海鮮鍋方面包括龍蝦、韓國大鮑魚、蘇格蘭蟶子皇、印尼肉蟹等。
3小時任食龍蝦海鮮蒸氣鍋＋小食、點心，火鍋放題
KKday優惠: HK$238起/位（另收加一及茶芥）
星期五至日及公眾假期，每位另收HK$20附加費
供應時間：中午12時至晚上10時（須自行訂座）
地址：旺角彌敦道575號LADDER Dundas 9樓
母親節放題｜8. 牛氣Nabe 120分鐘火鍋放題
牛氣為其中一個人氣連鎖火鍋，向來都有火鍋任食。它們推出火鍋放題優惠，適用於全港9間不同分店。其中包括和牛+海鮮放題、美國極黑牛放題、特選牛小排+海鮮放題等。
120分鐘火鍋放題優惠價
1）Set A. 嚴選和牛+海鮮放題 HK$198起/位
2）Set B. 極上和牛+海鮮放題 HK$398起/位
3）Set C. 榖飼牛肩肉放題 HK$198起/位
4）Set D. SRF美國極黑牛放題 HK$248起/位
5）Set E. 特選牛小排放題 HK$288起/位
6）Set F. 特選牛小排+海鮮放題 HK$318起/位
供應時間：11:30至18:00（週一至週五）
地址：屯門市廣場一期3樓3235, 3236, 3237及3239號舖 (訂座電話: 2363 3181)
旺角雅蘭中心地下(部份)及1樓118號舖 (訂座電話: 2866 8876)
荃灣如心廣場二期1樓104號舖 (訂座電話: 2662 6610)
The LOHAS康城3樓305號舖 (訂座電話: 2663 2863)
將軍澳中心1樓140-141號舖 (訂座電話: 2330 0050)
母親節放題｜9. 熊本牛鍋 3小時和風海鮮雞煲+任食牛小排/澳洲和牛
「熊本牛鍋」主打任飲任食日式火鍋放題，於尖沙咀及元朗均設有分店舖。聯乘KKday推出獨家和風海鮮雞煲火鍋放題：低至$245就可以食到3小時和風海鮮雞煲火鍋，提供多款新鮮即叫即刨肉類，包括美國頂級安格斯牛小排、牛肩胛、加拿大保濕豬柳、日本鮮嫩雞肉等。
180分鐘和風海鮮酒雞煲皇牌套餐（送真露燒酒一支+和風海鮮雞煲）（須自行訂座）
KKday優惠: HK$245起/位
供應時間：尖沙咀店：18:00 - 22:00
元朗店：（平日）17:00 - 22:00 ／（星期六日及公眾假期）12:30 - 22:00
地址：尖沙咀店：尖沙咀山林道21-23號2樓全層 (佐敦港鐵站D出口步行4分鐘)
元朗店：元朗安寧路38號世宙24號舖(朗屏西鐵站D出口步行4分鐘)
母親節放題｜10. 山見台式火鍋 KKday 120分鐘獨家午餐火鍋放題
山見台式火鍋推出火鍋「吃到飽套餐」，分為精品、極品、殿堂及饌．和牛4個不同等級，其中最高等級「饌．和牛」可以吃到．和牛、牛扑肉(CAB牛頸脊) 、無骨牛小排、月見封門柳等。原為90分鐘放題時間：KKday客人可尊享額外30分鐘放題時間。
KKday優惠如下（另收加一）
1）精品。吃到飽套餐Set A HK$178/位
2）極品。吃到飽套餐Set B HK$218/位
3）殿堂。吃到飽套餐Set C HK$248/位
4）饌．和牛。吃到飽套餐Set D HK$298/位
供應時間：適用於星期一至四11:30-17:00午市時段 (部分日子不適用)
地址：屯門屯盛街1號屯門市廣場一期3樓