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2022-04-29 13:00:00

母親節2022｜KKDay推10大放題飲食優惠 水果點心放題/ 3小時任食龍蝦海鮮蒸氣鍋/台式火鍋放題

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母親節2022｜KKDay推10大放題飲食優惠 水果點心放題/ 3小時任食龍蝦海鮮蒸氣鍋/台式火鍋放題

母親節2022｜KKDay推10大放題飲食優惠 水果點心放題/ 3小時任食龍蝦海鮮蒸氣鍋/台式火鍋放題

母親節將至，相信一眾孝順仔女已開始籌備母親節的節目，向媽媽寄予最真切的愛意，而不少人會選擇到酒樓與媽媽一起飲茶慶祝。KKday為大家精選多款放題優惠，無敵海景、任食放題，各有賣點，總有一間餐廳合大家心水！

母親節放題｜1. 韓牛牧場 頂級濟洲黑毛豬1++韓牛120分鐘任食放題

韓牛牧場為選用韓國1++高級韓牛的韓燒店，以韓牛不同部位製作燒肉及丼飯，100%還原原本韓牛美味。餐廳還會提供燒海鮮、日本刺身、和食及香港少有的赤醋壽司等。每枱亦會送一份極上定量製作，例如刺身拼盤、時令海鮮拼盤、安格斯牛肉盛，4位以上更送火炙鰻魚壽司。

牛皇&豬后盛放題（120分鐘）（原價HK$238/位起）

KKday優惠：HK$209/位（另收加一）

豬后盛放題（120分鐘）（原價HK$158/位起）

KKday優惠：HK$139/位（另收加一）

世子牛盛放題（120分鐘）（原價HK$158/位起）

KKday優惠：HK$139/位（另收加一）

供應時間：中午12時至晚上10
地址：銅鑼灣登龍街28號永光中心3

母親節放題｜1. 韓牛牧場 頂級濟洲黑毛豬1++韓牛120分鐘任食放題 母親節放題｜1. 韓牛牧場 頂級濟洲黑毛豬1++韓牛120分鐘任食放題 母親節放題｜1. 韓牛牧場 頂級濟洲黑毛豬1++韓牛120分鐘任食放題 母親節放題｜1. 韓牛牧場 頂級濟洲黑毛豬1++韓牛120分鐘任食放題 母親節放題｜1. 韓牛牧場 頂級濟洲黑毛豬1++韓牛120分鐘任食放題 韓牛牛肋肉1++ 韓牛肩胛肉1++ 母親節放題｜1. 韓牛牧場 頂級濟洲黑毛豬1++韓牛120分鐘任食放題 母親節放題｜1. 韓牛牧場 頂級濟洲黑毛豬1++韓牛120分鐘任食放題 安格斯一口牛 宮廷人參烏雞湯 極上8式刺身盤 鮑魚時令5合海鮮盤 韓牛牧場餐牌

母親節放題｜2. 九龍海逸君綽酒店 海雲天「生果點心放題」

迎接初夏，海雲天開始以創新生果點心放題給大家帶來清新特別的點心，以生果入饌，包括火龍果鮮蝦腸、玉桂蘋果鮮蝦餃、芒果牛肉球、酸仔菠蘿酥、洛神花蘿蔔糕、山楂蒸排骨、黑金流沙包、椒鹽豆腐粒等。

90分鐘生果點心放題（星期一至五）（原價HK$208/位起）

KKday優惠: HK$188/位（另收加一及茶芥）

90分鐘生果點心放題（星期六、日及公眾假期）（原價HK$228/位起）

KKday優惠: HK$208/位（另收加一及茶芥）

90分鐘早市或下午茶生果點心放題（星期六、日及公眾假期）（原價HK$208/位起）

KKday優惠: HK$188/位（另收加一及茶芥）

120分鐘生果點心放題（星期一至五）

KKday優惠: HK$238/位（另收加一及茶芥）

120分鐘生果點心放題（星期六、日及公眾假期）

KKday優惠: HK$268/位（另收加一及茶芥）

 

供應時間：
90分鐘生果點心放題，設3個入座時間: 11:0012:45、14:30
120分鐘生果點心放題，設2個入座時間: 11:00、13:15

地址：九龍紅磡德豐街20號海逸君綽酒店二樓

海雲天點心放題 酸仔菠蘿酥 黑金流沙包 山楂蒸排骨 火龍果鮮蝦腸 玉桂蘋果鮮蝦餃 芒果牛肉球 洛神花蘿蔔糕 水果點心紙

母親節放題｜3. 尖沙咀凱悅酒店 120分鐘點心放題

想吃傳統地道點心的話，可以到尖沙咀凱悅酒店凱悅軒。它們推出點心放題優惠，由早上10點起供應，可享長達120分鐘各式精緻點心、小食、甜點任食，共20多款可選，用料新鮮。其中必食蜜汁叉燒、筍尖蝦餃王、飛魚子燒賣等。而且點心每三個月會轉一次，保證有一定新鮮感。

點心放題平日8折優惠（上午10時至正午12時）

KKday優惠: HK$313/位（已包加一）

點心放題平日88折優惠（中午1230分至下午230分）

KKday優惠: HK$341/位（已包加一）

供應時間：

8折享點心放題：星期一至五（公眾假期除外）上午10時至正午12

88折享點心放題：星期一至五（公眾假期除外）中午1230分至下午230

地址：香港尖沙咀凱悅酒店3樓凱悅軒

母親節放題｜3. 尖沙咀凱悅酒店 120分鐘點心放題 母親節放題｜3. 尖沙咀凱悅酒店 120分鐘點心放題

母親節放題｜4. 佐賀燒肉谷 120分鐘 「日牛＋韓牛燒肉」放題套餐

佐賀燒肉谷推出120分鐘放題優惠，套餐可選擇包括厚切豚肉、牛肩胛肉、極上牛小排+海鮮、澳洲和牛+海鮮及SRF極黑和牛海鮮。

120分鐘燒肉放題套餐

KKday優惠: HK$208/位（另收加一）

供應時間：每日11:3017:00（週一至週四，不適用於公眾假期及前夕）

地址：
屯門店：屯門屯盛街1號屯門市廣場一期33229號舖
旺角店：旺角彌敦道625639號雅蘭中心地下(部份)1116號舖
荃灣店：荃灣眾安街55號大鴻輝(荃灣)中心102號舖

母親節放題｜4. 佐賀燒肉谷 120分鐘 「日牛＋韓牛燒肉」放題套餐 SRF極黑和牛海鮮放題 極上牛小排海鮮放題

母親節放題｜5. 點一龍 120分鐘本地特色點心放題

尖沙咀點一龍為本地特色點心專門店。提供多款別具特色的點心及中式美食。點心種類繁多，包括各種蒸點、煎炸美食、招牌點心、飯麵及甜品。點心放題讓食客一次過品嚐超過30款精選點心，其中必食：杞子鮮蝦燒賣3蛋煎糯米雞、海蝦脆春卷等。每位客人更可獲贈「養顏燕窩撻」或「極品鮑魚酥」一件。

120分鐘點心放題（2位用）

KKday優惠: HK$376/2位（已包加一）

使用日期：2022419日至629日（不適用於202252日，59日，63日）

使用時段：只適用於星期一至五，星期六日及公眾假期除外

入座時間：14:30 / 15:00 / 15:30

地址：尖沙咀海港城港威商場地下G103號舖

 

母親節放題｜5. 點一龍 120分鐘本地特色點心放題 杞子鮮蝦燒賣 海蝦脆春卷 蛋煎糯米雞 極品鮑魚酥 養顏燕窩蛋撻 點一龍菜單 點一龍菜單

母親節放題｜6. Sodam Chicken 75分鐘炸雞焗雞+多款韓式小食放題

韓國連鎖炸雞店Sodam Chicken以炸雞焗雞聞名，它們同樣推出放題套餐。一次過可以吃到甜酸炸雞、蜜糖芥末香蔥炸雞、檸檬柚子炸雞、濃蒜炸雞、千島加勒比薄餅、明蝦水牛芝士薄餅、芝麻菠菜、韓式辣拌海蜇、芝士粉薯條等。

【平日午餐時段75分鐘放題】炸雞+Pizza放題+焗雞+小食

KKday優惠: HK$98/ 兩位起（另收加一）

【平日午餐時段75分鐘放題】炸雞+Pizza+小食+焗雞放題（免費升級額外口味+指定飲品任飲）

KKday優惠: HK$126/ 兩位起（另收加一）

【任何時段90分鐘】 炸雞+Pizza放題+焗雞+小食任食

KKday優惠: HK$128/ 兩位起（另收加一）

【任何時段90分鐘】 炸雞+Pizza+小食+焗雞放題」免費升級額外口味+指定飲品任飲）

KKday優惠: HK$156/ 兩位起（另收加一）

供應時間：
平日午餐時段放題：只限星期一至五11:00-17:00
任何時段放題：11:00-22:00

地址：香港銅鑼灣耀華街3號百樂中心7/F

黃金鹹蛋焗雞 煙肉年糕串 蜜糖芥末香蔥炸雞 辣豆腐湯 濃蒜炸雞 燒汁魷魚筒飯 母親節放題｜6. Sodam Chicken 75分鐘炸雞焗雞+多款韓式小食放題 卡邦尼年糕 放題餐單

母親節放題｜7. 緣味小聚 3小時任食龍蝦海鮮蒸氣鍋+小食/點心/火鍋放題

緣味小聚蒸氣鍋專門店開業3年，極受海鮮迷歡迎。最新推出3小時任食龍蝦海鮮蒸氣鍋＋小食、點心，火鍋放題套餐，火鍋可選擇椰皇水粥底鍋或養生滋補鍋，無限任食澳洲M5和牛、安格斯牛肩胛、安格斯肥牛、西班牙黑毛豬等。海鮮鍋方面包括龍蝦、韓國大鮑魚、蘇格蘭蟶子皇、印尼肉蟹等。

3小時任食龍蝦海鮮蒸氣鍋＋小食、點心，火鍋放題

KKday優惠: HK$238/位（另收加一及茶芥）

星期五至日及公眾假期，每位另收HK$20附加費

供應時間：中午12時至晚上10時（須自行訂座）

地址：旺角彌敦道575LADDER Dundas 9

人氣生猛龍蝦蒸氣鍋餐＋鮮椰子水粥底火鍋 蘇格蘭蟶子皇 人氣生猛龍蝦 爽甜貝殼類 韓國鮮大飽魚

母親節放題｜8. 牛氣Nabe 120分鐘火鍋放題

牛氣為其中一個人氣連鎖火鍋，向來都有火鍋任食。它們推出火鍋放題優惠，適用於全港9間不同分店。其中包括和牛+海鮮放題、美國極黑牛放題、特選牛小排+海鮮放題等。

120分鐘火鍋放題優惠價

1Set A. 嚴選和牛+海鮮放題 HK$198/
2Set B. 極上和牛+海鮮放題 HK$398/
3Set C. 榖飼牛肩肉放題 HK$198/
4Set D. SRF美國極黑牛放題 HK$248/
5Set E. 特選牛小排放題 HK$288/
6Set F. 特選牛小排+海鮮放題 HK$318/

供應時間：11:3018:00（週一至週五）

地址：屯門市廣場一期33235, 3236, 32373239號舖 (訂座電話: 2363 3181)
旺角雅蘭中心地下(部份)1118號舖 (訂座電話: 2866 8876)
荃灣如心廣場二期1104號舖 (訂座電話: 2662 6610)
The LOHAS康城3305號舖 (訂座電話: 2663 2863)
將軍澳中心1140-141號舖 (訂座電話: 2330 0050)

海鮮放題包括：大海蝦、青口、花膠及日本帶子 壽喜燒湯底：元祖棉花糖壽喜湯 川椒麻辣湯（辛辣） 另可選擇月見壽喜湯 挪威三文魚刺身 不同精選牛肉部位放題套餐 多款日式湯底選擇 放題套餐餐牌

母親節放題｜9. 熊本牛鍋 3小時和風海鮮雞煲+任食牛小排/澳洲和牛

「熊本牛鍋」主打任飲任食日式火鍋放題，於尖沙咀及元朗均設有分店舖。聯乘KKday推出獨家和風海鮮雞煲火鍋放題：低至$245就可以食到3小時和風海鮮雞煲火鍋，提供多款新鮮即叫即刨肉類，包括美國頂級安格斯牛小排、牛肩胛、加拿大保濕豬柳、日本鮮嫩雞肉等。

180分鐘和風海鮮酒雞煲皇牌套餐（送真露燒酒一支+和風海鮮雞煲）（須自行訂座）

KKday優惠: HK$245/

供應時間：尖沙咀店：18:00 - 22:00
元朗店：（平日）17:00 - 22:00 ／（星期六日及公眾假期）12:30 - 22:00

地址：尖沙咀店：尖沙咀山林道21-232樓全層 (佐敦港鐵站D出口步行4分鐘)
元朗店：元朗安寧路38號世宙24號舖(朗屏西鐵站D出口步行4分鐘)

熊本牛鍋 - 日式火鍋放題 和風海鮮雞煲 送時令海鮮，一人一客

母親節放題｜10. 山見台式火鍋 KKday 120分鐘獨家午餐火鍋放題

山見台式火鍋推出火鍋「吃到飽套餐」，分為精品、極品、殿堂及饌．和牛4個不同等級，其中最高等級「饌．和牛」可以吃到．和牛、牛扑肉(CAB牛頸脊) 、無骨牛小排、月見封門柳等。原為90分鐘放題時間：KKday客人可尊享額外30分鐘放題時間。

KKday優惠如下（另收加一）
1）精品。吃到飽套餐Set A HK$178/
2）極品。吃到飽套餐Set B HK$218/
3）殿堂。吃到飽套餐Set C HK$248/
4）饌．和牛。吃到飽套餐Set D HK$298/

供應時間：適用於星期一至四11:30-17:00午市時段 (部分日子不適用)

地址：屯門屯盛街1號屯門市廣場一期3

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