母親節2022｜KKDay推10大放題飲食優惠 水果點心放題/ 3小時任食龍蝦海鮮蒸氣鍋/台式火鍋放題

母親節將至，相信一眾孝順仔女已開始籌備母親節的節目，向媽媽寄予最真切的愛意，而不少人會選擇到酒樓與媽媽一起飲茶慶祝。KKday為大家精選多款放題優惠，無敵海景、任食放題，各有賣點，總有一間餐廳合大家心水！

母親節放題｜ 2. 2. 九龍海逸君綽酒店 海雲天「生果點心放題」 迎接初夏，海雲天開始以創新生果點心放題給大家帶來清新特別的點心，以生果入饌，包括火龍果鮮蝦腸、玉桂蘋果鮮蝦餃、芒果牛肉球、酸仔菠蘿酥、洛神花蘿蔔糕、山楂蒸排骨、黑金流沙包、椒鹽豆腐粒等。 90 分鐘生果點心放題（星期一至五）（原價 HK$208/ 位起） KKday優惠: HK$188起/位（另收加一及茶芥） 90 分鐘生果點心放題（星期六、日及公眾假期）（原價 HK$228/ 位起） KKday優惠: HK$208起/位（另收加一及茶芥） 90 分鐘早市或下午茶生果點心放題（星期六、日及公眾假期）（原價 HK$208/ 位起） KKday優惠: HK$188起/位（另收加一及茶芥） 120 分鐘生果點心放題（星期一至五） KKday優惠: HK$238起/位（另收加一及茶芥） 120 分鐘生果點心放題（星期六、日及公眾假期） KKday優惠: HK$268起/位（另收加一及茶芥） 供應時間：

90分鐘生果點心放題，設3個入座時間: 11:00、12:45、14:30

120分鐘生果點心放題，設2個入座時間: 11:00、13:15 地址：九龍紅磡德豐街20號海逸君綽酒店二樓

母親節放題｜ 3. 3. 尖沙咀凱悅酒店 120 分鐘點心放題 想吃傳統地道點心的話，可以到尖沙咀凱悅酒店凱悅軒。它們推出點心放題優惠，由早上10點起供應，可享長達120分鐘各式精緻點心、小食、甜點任食，共20多款可選，用料新鮮。其中必食蜜汁叉燒、筍尖蝦餃王、飛魚子燒賣等。而且點心每三個月會轉一次，保證有一定新鮮感。 點心放題平日 8 折優惠（上午 10 時至正午 12 時） KKday優惠: HK$313起/位（已包加一） 點心放題平日 88 折優惠（中午 12 時 30 分至下午 2 時 30 分） KKday優惠: HK$341起/位（已包加一） 供應時間： 8折享點心放題：星期一至五（公眾假期除外）上午10時至正午12時 88折享點心放題：星期一至五（公眾假期除外）中午12時30分至下午2時30分 地址：香港尖沙咀凱悅酒店3樓凱悅軒

母親節放題｜ 6. 6. Sodam Chicken 75 分鐘炸雞焗雞 + 多款韓式小食放題 韓國連鎖炸雞店Sodam Chicken以炸雞焗雞聞名，它們同樣推出放題套餐。一次過可以吃到甜酸炸雞、蜜糖芥末香蔥炸雞、檸檬柚子炸雞、濃蒜炸雞、千島加勒比薄餅、明蝦水牛芝士薄餅、芝麻菠菜、韓式辣拌海蜇、芝士粉薯條等。 【平日午餐時段 75 分鐘放題】炸雞 +Pizza 放題 + 焗雞 + 小食 KKday優惠: HK$98/位 兩位起（另收加一） 【平日午餐時段 75 分鐘放題】炸雞 +Pizza+ 小食 + 焗雞放題（免費升級額外口味 + 指定飲品任飲） KKday優惠: HK$126/位 兩位起（另收加一） 【任何時段 90 分鐘】 炸雞 +Pizza 放題 + 焗雞 + 小食任食 KKday優惠: HK$128/位 兩位起（另收加一） 【任何時段 90 分鐘】 炸雞 +Pizza+ 小食 + 焗雞放題」免費升級額外口味 + 指定飲品任飲） KKday優惠: HK$156/位 兩位起（另收加一） 供應時間：

平日午餐時段放題：只限星期一至五11:00-17:00

任何時段放題：11:00-22:00 地址：香港銅鑼灣耀華街3號百樂中心7/F